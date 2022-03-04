抗生素（可予头孢噻肟或头孢曲松联合甲硝唑，用于 Bacteroides 拟杆菌属；万古霉素用于 Staphylococcus aureus 金黄色葡萄球菌的经验性治疗；随后可根据培养和药敏结果调整）。

通常是CT引导下立体定向穿刺或手术引流

有时需皮质类固醇、抗癫痫药物，或两者合用

所有病人均应抗感染治疗至少4至8周。初始经验性抗生素包括以下之一：

头孢噻肟 2 g IV 每 4 小时一次

头孢曲松 2 g 每 12 小时静脉注射一次

两者都对链球菌、肠杆菌科和大多数厌氧菌有效，但对 Bacteroides fragilis无效。 如果临床医生怀疑拟杆菌（如慢性鼻窦炎或中耳炎），需要甲硝唑15mg/kg（负荷剂量），随后7.5mg/kg静脉注射，每6小时一次。如果怀疑金黄色葡萄球菌（例如，颅外伤或神经外科手术或心内膜炎后），则每12小时使用1克万古霉素（与头孢噻肟或头孢曲松一起使用），直到确定对萘夫西林敏感（每4小时2克）。CT和MRI检查是监测细菌对抗生素反应的最好方法。

对于多数单个、可耐受手术的脑脓肿病人，尤其是脓肿直径>2cm的病人需要进行引流，立体定向或开颅引流术是最好的治疗途径。如果脓肿直径<2 cm，可以单独使用抗生素，但必须通过频繁的MRI或CT（最初每2至3天一次）监测脓肿；如果用抗生素治疗后脓肿扩大，需要手术引流。

颅内压升高的患者（通过体征和神经影像学发现进行评估）可从短期高剂量皮质类固醇（地塞米松10mg静脉注射一次，然后每6小时静脉注射4mg，持续3或4天）中获益。

抗癫痫药物经常用于预防癫痫发作。

恢复速度取决于脓肿根除的成功程度和患者的免疫状态。

如果免疫功能低下的患者（例如，不受控制的 HIV 感染患者）因以下原因出现脓肿 Toxoplasma gondii 或真菌，他们可能不得不终生服用抗生素。