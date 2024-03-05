神经肌肉传递障碍疾病

肉毒杆菌中毒 也是由神经末梢突触前膜乙酰胆碱释放受损引起。肉毒毒素由Clostridium botulinum 芽孢产生，并可与胆碱能神经末梢突触前膜上的特定受体（突触结合蛋白 II）不可逆结合，由此引发疾病。该病可引起严重的无力，有时会累及呼吸和吞咽功能。其他系统症状还包括瞳孔散大、口唇干燥、便秘、尿潴留及交感兴奋引起的心动过速等（抗胆碱能综合征）。但重症肌无力患者没有上述系统症状。

肉毒杆菌中毒时，肌电图（EMG）显示低频（2～3Hz）重复电刺激波幅轻微衰减，但在运动10秒后或予高频刺激（50Hz）时，波幅显著增强。