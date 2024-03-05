在艾萨克综合征中，四肢受到的影响最大。 必不可缺的特征是肌颤搐—通常被描述为“虫蠕”样的持续肌肉抽搐。其他症状包括肌束震颤、足痉挛、间歇性肌肉痉挛、僵硬、出汗增多和假性肌强直（肌肉强烈收缩后放松受损，但没有真正的肌强直特有的肌电图[EMG]波动异常）。