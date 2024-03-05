僵人综合征是一种中枢神经系统疾病，其可导致渐进性肌肉僵硬和痉挛。

(参见于周围神经系统疾病概述。）

僵人综合征影响中枢神经系统（CNS）但亦可有神经肌肉疾病的表现。

大多数僵硬综合征患者具有抗谷氨酸脱羧酶（GAD）的抗体，GAD是参与抑制性神经递质GABA（gamma-氨基丁酸）生成的酶。然而，僵人综合征可为

自身免疫性的

副肿瘤性

特发性

自身免疫型僵人综合征常与1型糖尿病或其他自身免疫性疾病如甲状腺炎、白癜风、恶性贫血合并存在。此型存在多种针对GABA突触蛋白成分的自身免疫抗体如抗GAD抗体，主要累及脊髓前角内的抑制性神经元。

很少有患者出现 副肿瘤型。通常存在抗神经元突触囊泡（Amphipgysin）抗体，抗GAD抗体常不存在。副肿瘤僵硬综合征常与乳腺癌相关，亦可伴发于肺癌、肾癌、甲状腺癌、结肠癌、或霍奇金淋巴瘤。

僵人综合征的症状和体征 各类僵人综合征的临床表现是相似的。特征表现为隐匿起病、进行性发展的躯干和腹部强直，少部分可以累及四肢。体检除肌肥大和肌强直外均正常。僵人综合征通常是进展性的，导致全身残疾和僵硬。

僵人综合征的诊断 僵人综合征的诊断依赖于症状的识别和抗体检测、安定反应和肌电图(EMG)检测结果。后者表现为正常收缩的持续电活动。