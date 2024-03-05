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MSD默沙东 诊疗手册医学专业人士版
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僵人综合征

（全身肌僵直综合征）

作者：Michael Rubin, MDCM, New York Presbyterian Hospital-Cornell Medical Center
已审核/已修订 3月 2024
看法 进行患者培训

僵人综合征是一种中枢神经系统疾病，其可导致渐进性肌肉僵硬和痉挛。

(参见于周围神经系统疾病概述。）

僵人综合征影响中枢神经系统（CNS）但亦可有神经肌肉疾病的表现。

大多数僵硬综合征患者具有抗谷氨酸脱羧酶（GAD）的抗体，GAD是参与抑制性神经递质GABA（gamma-氨基丁酸）生成的酶。然而，僵人综合征可为

  • 自身免疫性的

  • 副肿瘤性

  • 特发性

自身免疫型僵人综合征常与1型糖尿病或其他自身免疫性疾病如甲状腺炎白癜风恶性贫血合并存在。此型存在多种针对GABA突触蛋白成分的自身免疫抗体如抗GAD抗体，主要累及脊髓前角内的抑制性神经元。

很少有患者出现 副肿瘤型。通常存在抗神经元突触囊泡（Amphipgysin）抗体，抗GAD抗体常不存在。副肿瘤僵硬综合征常与乳腺癌相关，亦可伴发于肺癌、肾癌、甲状腺癌、结肠癌、或霍奇金淋巴瘤

僵人综合征的症状和体征

各类僵人综合征的临床表现是相似的。特征表现为隐匿起病、进行性发展的躯干和腹部强直，少部分可以累及四肢。体检除肌肥大和肌强直外均正常。僵人综合征通常是进展性的，导致全身残疾和僵硬。

僵人综合征的诊断

僵人综合征的诊断依赖于症状的识别和抗体检测、安定反应和肌电图(EMG)检测结果。后者表现为正常收缩的持续电活动。

僵人综合征的治疗

  • 地西泮或巴氯芬

  • 静注免疫球蛋白（IVIG）

  • 有时使用利妥昔单抗或血浆置换。

僵人综合征对症治疗是有效的。地西泮是首选药物；它能最大程度解除肌肉僵硬。如果地西泮是无效的，可考虑口服或鞘内予巴氯芬。然而，这些建议并未得到随机试验的支持。

现在人们避免使用皮质类固醇，因为长期使用控制症状所需的高剂量会产生副作用。硫唑嘌呤、甲氨蝶呤和霉酚酸酯不再使用。

静注免疫球蛋白（IVIG）可改善病情长达一年 (1)。如果患者对IVIG无反应(2)，可能会建议使用利妥昔单抗或 血浆置换

治疗参考文献

  1. 1.Dalakas MC, Fujii M, Li M, et al: High-dose intravenous immune globulin for stiff-person syndrome.N Engl J Med 27;345 (26):1870–1876, 2001.doi: 10.1056/NEJMoa01167

  2. 2.Ortiz JF, Ghani MR, Cox AM, et al: Stiff-person syndrome: A treatment update and new directions.Cureus 12 (12):e11995, 2020. doi: 10.7759/cureus.11995

关键点

  • 僵人综合征有3种类型：自身免疫性，副肿瘤性和特发性。

  • 僵人综合征影响中枢神经系统导致渐进性肌肉僵硬、强直和痉挛，主要发生于躯干和腹部。

  • 根据症状，对地西泮的反应以及抗体测试和EMG检查结果进行诊断。

  • 用地西泮或巴氯芬治疗（如果无效）； 其他选择包括IVIG，利妥昔单抗和血浆置换。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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