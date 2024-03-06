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MSD默沙东 诊疗手册医学专业人士版
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Fabry病

（Fabry病；凝血性角膜炎）

作者：Matt Demczko, MD, Mitochondrial Medicine, Children's Hospital of Philadelphia
已审核/已修订 3月 2024
看法 进行患者培训

Fabry病是神经鞘脂类沉积症，是一种遗传性代谢病，由alpha-半乳糖苷酶A缺陷引起的,能引起血管角质瘤、肢端感觉异常、角膜混浊、反复性发热和肾功能或心功能衰竭。诊断是通过临床和DNA分析和/或羊水细胞或绒毛或出生后的血清或白细胞的酶分析来进行的。治疗方法是使用重组酶替代 α-半乳糖苷酶 A 或 migalastat。

欲了解更多信息，见表 某些神经鞘脂沉积症

另请参见可疑遗传性代谢病的诊断程序

Fabry 病是X染色体连锁的溶酶体酶alpha-半乳糖苷酶A缺陷，该酶是正常的三己糖神经酰胺分解代谢所必需的。 糖脂沉积在许多组织中（如血管内皮、淋巴管、心脏和肾脏）。

法布里病的诊断

  • 临床评估

  • 酶分析

  • 有时进行 DNA 分析

在男性中可以根据临床症状诊断，基于躯干下部典型的皮肤病变（血管角质瘤）和外周神经病变（引起肢端复发性灼痛）、角膜混浊和反复发热的特征表现。死亡通常由于肾衰竭、高血压或其他血管疾病引起的心脏和中枢神经系统并发症。

杂合子的女性通常是无症状的，但也可能有症状较轻的类型，常以角膜混浊为特征。

Fabry 诊断通过DNA分析和/或半乳糖苷酶活性的检测，产前检测羊水细胞或绒毛膜，产后检测白细胞或血清。（参见测试新陈代谢疑似遗传性疾病。）

法布里病的治疗

  • 酶替代

  • 有时 migalastat

治疗方法是使用重组 α-半乳糖苷酶 A（阿加糖苷酶 α 或阿加糖苷酶 β）进行酶替代治疗，并结合发热和疼痛的支持措施（1）。

Migalastat 是一种口服药物伴侣，可与特定突变形式结合并稳定 α-半乳糖苷酶，被一些患者用作替代疗法。

肾脏移植是治疗肾衰竭的有效方法。

治疗参考文献

  1. 1.Germain DP, Altarescu G, Barriales-Villa R, et al.An expert consensus on practical clinical recommendations and guidance for patients with classic Fabry disease. Mol Genet Metab.2022;137(1-2):49-61.doi:10.1016/j.ymgme.2022.07.010

更多信息

以下英语资源可能会有用。请注意，本手册对这些资源的内容不承担任何责任。

  1. Online Mendelian Inheritance in Man (OMIM) database: Complete gene, molecular, and chromosomal location information

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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