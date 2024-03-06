临床评估

酶分析

有时进行 DNA 分析

在男性中可以根据临床症状诊断，基于躯干下部典型的皮肤病变（血管角质瘤）和外周神经病变（引起肢端复发性灼痛）、角膜混浊和反复发热的特征表现。死亡通常由于肾衰竭、高血压或其他血管疾病引起的心脏和中枢神经系统并发症。

杂合子的女性通常是无症状的，但也可能有症状较轻的类型，常以角膜混浊为特征。

在Fabry病的血管扩张性疣 图片 © Springer Science+Business Media

Fabry 诊断通过DNA分析和/或半乳糖苷酶活性的检测，产前检测羊水细胞或绒毛膜，产后检测白细胞或血清。（参见测试新陈代谢疑似遗传性疾病。）