皮损处避免日晒

外用激素制剂和卡泊三醇

局部钙调神经磷酸酶抑制剂治疗面部或腹股沟受累

窄谱紫外线 B (UVB)

白癜风可能难以管理；色素的初始再着色和维持是不可预测的。医生须根据患者的肤色注意他们个体和种族的敏感性，因为心理因素可加重白癜风。所有的有可能容易严重晒伤的白斑须用衣服或防晒霜保护。

小片、散在的白斑可用化妆来掩盖。较大面积的白斑的治疗常常旨在恢复肤色，尽管对许多此类治疗方法的比较效果知之甚少，但评论（1) 和共识建议 (2) 已于近期出版。传统的一线治疗是强效的局部皮质类固醇，这也可能导致正常周围皮肤的色素沉着或萎缩，这是长期使用皮质类固醇的不良影响。钙调磷酸酶抑制剂（他克莫司和吡美莫司）对某些部位（如面部和腹股沟的皮肤）疗效特别明显的替代品，这些部位常常发生皮质激素局部治疗的副作用。卡泊三醇联合倍他米松二丙酸盐的疗效优于其他各种药物的单独治疗。

窄带 UVB（NB-UVB）通常是广泛性白癜风的首选初始治疗方法，尤其是对于免疫抑制禁忌的患者（3）。准分子激光（308 nm）可能有用，特别是对于初始局部治疗无反应的局部疾病。当考虑光疗法时，应该与患者讨论理论上增加的皮肤癌风险。接受光治疗的患者可以从定期的皮肤癌筛查中受益。

对于白癜风进展迅速（数周至数月）的患者，可以考虑服用低剂量口服皮质类固醇几周以限制病情扩散。由于口服皮质类固醇不能使皮肤重新着色，因此可以添加 NB-UVB 来促进重新着色。

对于那些白斑稳定且局限，而药物治疗均无效的患者，可考虑手术治疗。包括自体表皮移植 (4)、吸疱移植和文身。文身适用于乳头、唇部和指尖那些急难复色的皮损。

可用20%氢醌单苯甲醚每天2次外涂于未受累的皮肤，以达到全身肤色一致。 仅当身体大部分皮肤受累且永久性色素缺失，往后有较高光诱导皮肤损害（如皮肤癌、光老化）。这种方法刺激性极大，所以较大面积使用前，须先挑较小块皮肤试用。治疗时间可长达≥1年。

局部 使用的Janus 激酶 (JAK) 抑制剂 ruxolitinib（JAK 1 和 2）可用于治疗白癜风（5)。另一种 JAK 抑制剂，托法替尼（JAK 1 和 3）目前正在研究中。但是，停用这些药物后脱色现象会复发。