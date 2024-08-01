白癜风是由于皮肤黑素细胞减少引起的大小不等的，区域性皮肤色素脱失斑。病因尚不清楚，可能与遗传和自身免疫有关。诊断依靠肉眼观察。常用的治疗方法包括外用皮质类固醇（通常与钙化三烯联合使用）、钙调磷酸酶抑制剂（他克莫司和吡美莫司）和窄带紫外线（UV） B。对于广泛性疾病，窄带 UVB 通常是首选治疗方法。对于严重泛发的色素脱失患者，可用氢醌单苯甲醚使残留的正常皮肤脱色（即漂白）。还可以考虑手术皮肤移植和纹身。
（参见色素性疾病概述。）
白癜风在世界上的发病率约为2% (1)。
参考文献
1.Krüger C, Schallreuter KU.A review of the worldwide prevalence of vitiligo in children/adolescents and adults. Int J Dermatol.2012;51(10):1206-1212.doi:10.1111/j.1365-4632.2011.05377.x
白癜风的病因
白癜风的病因尚不清楚，但皮损部位黑素细胞缺乏。可能的机制包括黑素细胞自身免疫损伤，黑素细胞生存力降低和原发的黑素细胞缺陷。
白癜风可为遗传的（常染色体显性遗传，外显不全，表现多样），也可后天患病。有些患者体内存在黑素抗体。近30%的患者体内存在其他自身免疫抗体（如针对甲状腺球蛋白、肾上腺细胞和胃壁细胞的抗体）或患有自身免疫性内分泌疾病（如 Addison病、糖尿病、恶性贫血和甲状腺功能异常）(1, 2)。然而，其间联系尚不清楚，也有可能只是巧合。最密切相关的是 Graves 病 和 桥本甲状腺炎。
有时，白癜风可由皮肤受到直接的物理损伤而导致（如晒伤后）。白癜风也可能因接触家用产品和染料中的某些化学物质而引起（3）。还有些患者可因一些生活应激事件而导致发病。
免疫疗法 用于黑色素瘤的药物（例如，BRAF 抑制剂、程序性死亡受体 1 [PD-1] 抑制剂）可引发白癜风作为一种免疫副作用(4)。
病因参考文献
1.Sheth VM, Guo Y, Qureshi AA.Comorbidities associated with vitiligo: a ten-year retrospective study. Dermatology.2013;227(4):311-315.doi:10.1159/000354607
2.Rios-Duarte JA, Sanchez-Zapata MJ, Silverberg JI.Association of vitiligo with multiple cutaneous and extra-cutaneous autoimmune diseases: a nationwide cross-sectional study. Arch Dermatol Res.2023;315(9):2597-2603.doi:10.1007/s00403-023-02661-y
3.Harris JE.Chemical-Induced Vitiligo. Dermatol Clin.2017;35(2):151-161.doi:10.1016/j.det.2016.11.006
4.Burzi L, Alessandrini AM, Quaglino P, Piraccini BM, Dika E, Ribero S.Cutaneous Events Associated with Immunotherapy of Melanoma: A Review. J Clin Med.2021;10(14):3047.Published 2021 Jul 8.doi:10.3390/jcm10143047
白癜风的症状和体征
白癜风表现为界清的白斑，通常对称出现，边界清楚。白斑可仅1、2处（局限型白癜风），累及身体某一区段皮肤（节段型白癜风），或累及几乎所有皮肤（泛发型白癜风）。而白癜风最常累及的部位为面部（尤其是腔口周围）、指（趾）、手背、腕部、肘部、膝部、胫前、踝部、腋窝、腹股沟、生殖器部位、脐部和乳头。在深色皮肤的患者，白斑对美观的影响更明显，在精神上具有毁灭性打击。在白斑部位，毛发也常变白。
这张照片显示足局灶性白癜风。
图片由医学博士Thomas Habif, MD.提供。
© Springer Science+Business Media
Photo courtesy of Karen McKoy, MD.
这张照片中显示的外观毁损很明显。
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在白斑部位，毛发也常变白。
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在白斑部位，毛发也常变白。
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白癜风的诊断
临床评估
通过查体可发现典型的白斑，尤其是在肤色较深的人群中。
细微的白斑或脱色病灶在伍氏灯(365 nm)下会更明显,这显示了脱色皮肤的粉笔白色外观。
鉴别诊断包括炎症后色素减退、斑驳病（一种罕见的常染色体显性遗传病，色素沉着区围绕色素脱失区，最常发生在前额、颈部、躯干前部、四肢中部），硬斑病（局限性硬皮病，常伴有皮肤硬化）、麻风 （病变通常伴有感觉减退）、硬化性苔藓、白色糠疹，化学药物所致的白斑和黑素瘤所致的白斑。
尽管没有循证指南，但根据系统审查的临床指示，医生可以合理地检测全血细胞计数、空腹血糖、甲状腺功能和抗甲状腺过氧化物酶抗体（经常出现在桥本甲状腺炎中）。
白癜风的治疗
皮损处避免日晒
外用激素制剂和卡泊三醇
局部钙调神经磷酸酶抑制剂治疗面部或腹股沟受累
窄谱紫外线 B (UVB)
白癜风可能难以管理；色素的初始再着色和维持是不可预测的。医生须根据患者的肤色注意他们个体和种族的敏感性，因为心理因素可加重白癜风。所有的有可能容易严重晒伤的白斑须用衣服或防晒霜保护。
小片、散在的白斑可用化妆来掩盖。较大面积的白斑的治疗常常旨在恢复肤色，尽管对许多此类治疗方法的比较效果知之甚少，但评论（1) 和共识建议 (2) 已于近期出版。传统的一线治疗是强效的局部皮质类固醇，这也可能导致正常周围皮肤的色素沉着或萎缩，这是长期使用皮质类固醇的不良影响。钙调磷酸酶抑制剂（他克莫司和吡美莫司）对某些部位（如面部和腹股沟的皮肤）疗效特别明显的替代品，这些部位常常发生皮质激素局部治疗的副作用。卡泊三醇联合倍他米松二丙酸盐的疗效优于其他各种药物的单独治疗。
窄带 UVB（NB-UVB）通常是广泛性白癜风的首选初始治疗方法，尤其是对于免疫抑制禁忌的患者（3）。准分子激光（308 nm）可能有用，特别是对于初始局部治疗无反应的局部疾病。当考虑光疗法时，应该与患者讨论理论上增加的皮肤癌风险。接受光治疗的患者可以从定期的皮肤癌筛查中受益。
对于白癜风进展迅速（数周至数月）的患者，可以考虑服用低剂量口服皮质类固醇几周以限制病情扩散。由于口服皮质类固醇不能使皮肤重新着色，因此可以添加 NB-UVB 来促进重新着色。
对于那些白斑稳定且局限，而药物治疗均无效的患者，可考虑手术治疗。包括自体表皮移植 (4)、吸疱移植和文身。文身适用于乳头、唇部和指尖那些急难复色的皮损。
可用20%氢醌单苯甲醚每天2次外涂于未受累的皮肤，以达到全身肤色一致。 仅当身体大部分皮肤受累且永久性色素缺失，往后有较高光诱导皮肤损害（如皮肤癌、光老化）。这种方法刺激性极大，所以较大面积使用前，须先挑较小块皮肤试用。治疗时间可长达≥1年。
局部 使用的Janus 激酶 (JAK) 抑制剂 ruxolitinib（JAK 1 和 2）可用于治疗白癜风（5)。另一种 JAK 抑制剂，托法替尼（JAK 1 和 3）目前正在研究中。但是，停用这些药物后脱色现象会复发。
治疗参考文献
1.Kubelis-López DE, Zapata-Salazar NA, Said-Fernández SL, et al.Updates and new medical treatments for vitiligo (Review). Exp Ther Med.2021;22(2):797.doi:10.3892/etm.2021.10229
2.van Geel N, Speeckaert R, Taïeb A, et al.Worldwide expert recommendations for the diagnosis and management of vitiligo: Position statement from the International Vitiligo Task Force Part 1: towards a new management algorithm. J Eur Acad Dermatol Venereol.2023;37(11):2173-2184.doi:10.1111/jdv.19451
3.Esmat SM, El-Mofty M, Rasheed H, et al.Efficacy of narrow band UVB with or without OMP in stabilization of vitiligo activity in skin photo-types (III-V): A double-blind, randomized, placebo-controlled, prospective, multicenter study. Photodermatol Photoimmunol Photomed.2022;38(3):277-287.doi:10.1111/phpp.12749
4.Gan EY, Kong YL, Tan WD, et al.Twelve-month and sixty-month outcomes of noncultured cellular grafting for vitiligo.J Am Acad Dermatol.2016;75(3):564-571.doi:10.1016/j.jaad.2016.04.007
5.Phan K, Phan S, Shumack S, Gupta M.Repigmentation in vitiligo using janus kinase (JAK) inhibitors with phototherapy: systematic review and Meta-analysis. J Dermatolog Treat.2022;33(1):173-177.doi:10.1080/09546634.2020.1735615.
关键点
某些白癜风病例可能涉及基因突变或自身免疫性疾病。
白癜风可能为局灶性、节段性，或少见的全身性。
通过皮肤检查进行诊断，并考虑进行全血细胞计数、空腹血糖、甲状腺功能测试和抗甲状腺过氧化物酶抗体测试。
治疗可考虑如外用卡泊三醇联合倍他米松，外用皮质类固醇单药治疗，窄波UVB或钙调磷酸酶抑制剂（他克莫司和吡美莫司）。
Janus 激酶抑制剂是一种新兴的白癜风治疗方式。