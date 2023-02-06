颈椎病及其相关脊髓病变

脊髓压迫常引起渐进性痉挛性截瘫、感觉异常，症状可同时累及双手和双足，并引起反射亢进。神经系统受损表现可不对称、非节段性，也可因咳嗽或Valsalva动作而加重。颈椎病患者在创伤后可能出现脊髓中央综合征(见表脊髓综合征)。

最终，患者可在病变水平出现相应的上肢肌萎缩、弛缓性瘫痪和病变水平以下的痉挛性瘫痪。

神经根压迫通常在早期引起根痛；后期出现肌无力、反射减退和肌萎缩表现。