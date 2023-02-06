颈椎病及其相关脊髓病变

颈椎病是颈椎骨关节炎导致的椎管狭窄，骨关节炎（骨赘）侵入下段颈髓时可引起颈髓病，有时可累及下颈段神经根（脊髓脊神经根病）。 诊断依靠MRI或CT。治疗可能涉及非甾体类抗炎药和软颈圈或颈椎椎板切除术。
颈椎病常由骨关节炎引起。尤其是先天性椎管狭窄（<10mm）的患者，骨关节炎可导致椎管狭窄和骨性结构压迫脊髓，从而引起压迫和脊髓病（脊髓的功能受损）。黄韧带肥大可以加重影响。神经孔处的骨赘，多位于C5～C6和C6～C7处，可造成 神经根病变)。 有时，脊髓和神经根受累引起神经根病。本病的表现因受累神经结构的不同而各异，但是经常出现疼痛症状。
症状和体征
脊髓压迫常引起渐进性痉挛性截瘫、感觉异常，症状可同时累及双手和双足，并引起反射亢进。神经系统受损表现可不对称、非节段性，也可因咳嗽或Valsalva动作而加重。颈椎病患者在创伤后可能出现脊髓中央综合征(见表脊髓综合征)。
最终，患者可在病变水平出现相应的上肢肌萎缩、弛缓性瘫痪和病变水平以下的痉挛性瘫痪。
神经根压迫通常在早期引起根痛；后期出现肌无力、反射减退和肌萎缩表现。
诊断
MRI或CT
当患有骨关节炎或C5～C6水平有根痛表现的老年患者出现典型神经受损症状时，需怀疑为颈椎病。
通过MRI或CT扫描诊断颈椎病。
治疗
累及脊髓及难治性神经根病变患者需行颈椎椎板切除术
仅存在神经根病变的患者可使用非甾体消炎药（NSAIDs）和柔软的颈托
如果脊髓严重受压，通常需行颈椎椎板切除术；后路手术可以缓解压迫症状，但是会遗留前方压迫性骨赘，且可能造成脊柱不稳定和脊柱后凸。因此，愈来愈多的医师选用前路脊柱融合术。
那些仅存在神经根病变的患者可试用非手术治疗，如非甾体消炎药和柔软的颈托；如果以上方法无效，可能需行手术减压。手术减压的适应症包括
顽固性疼痛
脊髓损害（例如进行性肌无力，肠和膀胱功能障碍）
如果发生肌肉痉挛，肌肉松弛剂（如巴氯芬）可能有助于缓解痉挛。
关键点
骨关节炎引起的颈椎病，特别是先天性颈管狭窄，会导致椎管狭窄和骨赘发育，可能压迫脊髓或神经根。
脐带受压通常会导致手脚逐渐痉挛性麻痹和/或感觉异常，并可能导致反射亢进，最终导致肌肉萎缩，受压水平的上肢出现弛缓性麻痹，低于该水平的痉挛。
神经根压迫通常在早期引起根痛；有时出现肌无力、反射减退和肌萎缩表现。
采用MRI或CT诊断。
如果脊髓重度受压，通常采用前入路进行颈椎椎板切除术； 单纯治疗神经根病，可以尝试使用NSAIDs加上柔软的颈托，但是如果这种治疗无效，可以考虑手术减压。