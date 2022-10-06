临床评估

有时可行MRI，电生理检查或两种都做

根据特征性症状怀疑颈椎管狭窄。上肢精细运动技能困难，下肢虚弱、共济失调和痉挛可能存在。深腱反射在下肢过度活跃，但在上肢可能低活跃，如果同时存在神经根撞击，则会出现感觉异常和上肢无力。

核磁共振成像是为了确定狭窄的程度和原因。电诊断研究有助于区分颈椎管狭窄症和其他神经系统疾病。