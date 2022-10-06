颈椎管狭窄是指颈椎管变窄，导致神经根在从椎间孔出来之前受到压迫。它会引起颈部位置疼痛、椎间孔神经根压迫症状和上肢疼痛。
(参见颈背痛评估。）
颈椎狭窄可以是先天性的，也可以是后天性的。最常见的病因是骨关节炎、退行性椎间盘疾病、脊椎病、伴有脊髓受压的脊椎滑脱。其他的病因包括 Paget骨病和 强直性脊柱炎。
颈椎管狭窄的症状和体征
颈椎管狭窄症可以无症状，也可表现为颈部疼痛、活动范围受限和 脊髓压迫（骨髓病）的体征和症状 ，伴有平衡感丧失和下肢无力及痉挛如果同时撞击颈根，患者可能会出现感觉异常和狭窄处受影响神经根分布无力。
颈椎管狭窄的诊断
临床评估
有时可行MRI，电生理检查或两种都做
根据特征性症状怀疑颈椎管狭窄。上肢精细运动技能困难，下肢虚弱、共济失调和痉挛可能存在。深腱反射在下肢过度活跃，但在上肢可能低活跃，如果同时存在神经根撞击，则会出现感觉异常和上肢无力。
核磁共振成像是为了确定狭窄的程度和原因。电诊断研究有助于区分颈椎管狭窄症和其他神经系统疾病。
颈椎管狭窄的治疗
可容忍的活动
镇痛药
物理疗法
严重的病例手术治疗
在颈椎管狭窄症患者中，保守措施是一线治疗的一部分。这些措施包括镇痛剂和可忍受的活动。物理疗法可以帮助缓解疼痛和肌肉紧张，并提高运动范围。
对于晚期椎管狭窄，手术包括椎间盘减压和脊髓骨压缩，无论是从前部还是后部入路，结合受影响水平的融合。手术可以预防进一步的症状，但并不总是能逆转脊髓病的缺陷（1个, 2个)。
治疗参考文献
1.Wilson JR, Barry S, Fischer DJ, et al: Frequency, timing, and predictors of neurological dysfunction in the nonmyelopathic patient with cervical spinal cord compression, canal stenosis, and/or ossification of the posterior longitudinal ligament. Spine (Phila Pa 1976) 2013, 38(22 Suppl 1):S37-S54.doi:10.1097/BRS.0b013e3182a7f2e7
2.Badhiwala JH, Wilson JR: The natural history of degenerative cervical myelopathy. Neurosurg Clin N Am 29(1):21-32, 2018.doi:10.1016/j.nec.2017.09.002