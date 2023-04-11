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MSD默沙东 诊疗手册医学专业人士版
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儿童睡眠问题

作者：Stephen Brian Sulkes, MD, Golisano Children’s Hospital at Strong, University of Rochester School of Medicine and Dentistry
已审核/已修订 4月 2023
看法 进行患者培训

对于大多数孩子来说，睡眠问题是间歇性的或暂时的，通常不需要治疗。

（另见儿童行为问题概述。）

正常的睡眠

大多数孩子睡的一段时间至少5个小时的年龄3个月，但夜间醒来后的第一年的生活经历的时期，往往与疾病相关。成熟，随着量的快速眼动（REM）睡眠增加，日益复杂的睡眠阶段之间的转换。对于大多数人来说，早在夜间非快速眼动睡眠占主导地位，随着REM如夜的进展。因此，非REM现象的群集早在夜间，后REM相关的现象时有发生。区分真正的睡眠（快速眼动或非快速眼动）相关的现象和清醒的行为，可以帮助指导治疗。

重要的是，以确定是否家长认为孩子的睡眠与他们是一个问题，因为有很多文化差异之间的睡眠习惯(1, 2)。美国儿科学会2022年关于减少睡眠环境中死亡的建议 建议婴儿与父母睡在同一个房间，但不在同一张床上;这被认为可以降低 婴儿猝死综合征(SIDS)的风险，这是意外婴儿猝死(SUID)的一个子集。

正常睡眠参考

  1. 1.Mindell JA, Sadeh A, Wiegand B, et al: Cross-cultural differences in infant and toddler sleep.Sleep Med 11(3):274–280, 2010.doi: 10.1016/j.sleep.2009.04.012

  2. 2.Owens JA: Sleep in children: Cross-cultural perspectives.Sleep Biol Rhythms 2:165–173, 2004.doi: 10.1111/j.1479-8425.2004.00147.x

梦魇

梦魇是REM睡眠过程中发生的可怕的噩梦。一个孩子是一场噩梦惊醒全面和清楚地记得，细节的梦想。

梦魇是不报警的原因，除非他们经常发生。他们可以更频繁地发生在紧张时期，甚至当孩子看到了电影或电视节目，其中包含可怕的内容。如果噩梦经常发生，家长可以写日记，看他们是否能够识别的原因。

夜惊和梦游

夜惊是非快速眼动情节不完整的觉醒，入睡后不久，极度焦虑，是最常见的为3岁和8岁之间。

孩子的尖叫声，并出现惊吓，伴有快速的心率和呼吸急促。孩子似乎不知道父母的存在，可能会猛烈地鞭打左右，和不响应安慰。孩子可能会说话，但不能回答的问题。通常情况下，孩子几分钟后返回到睡眠中。与梦魇不同，孩子可能并不记得这些事件的细节。夜惊是戏剧性的，因为发作期间孩子可能尖叫，并且伤心欲绝无法安抚。

大约有三分之一的夜惊的儿童同时伴有梦游（爬起在床上走来走去，而显然是睡着了，也被称为梦游症）。年龄为5和12岁之间的儿童中，约15％至少有过一次梦游。

夜惊和梦游虽偶有发作并可能持续多年，但是几乎都是自行停止的。通常情况下，是不需要治疗的，但如果疾病持续到青春期或成年期，那就是严重的，可能需要必要的治疗。需要接受治疗的儿童，夜惊可能对某些镇静剂或某些抗抑郁有反应。有一些证据表明，睡眠中断与周期性腿动，即使在没有贫血的情况下，对铁剂补充也有反应 (1, 2)。如果孩子打呼噜，拍打，应予以考虑评估是否存在阻塞性睡眠呼吸暂停低通气综合征

夜惊和梦游

  1. 1.Leung W, Singh I, McWilliams S, et al: Iron deficiency and sleep—A scoping review.Sleep Med Rev 51:101274, 2020. doi: 10.1016/j.smrv.2020.101274

  2. 2.Peirano PD, Algarin CR, Chamorro RA, et al: Sleep alterations and iron deficiency anemia in infancy.Sleep Med 11(7):637–642, 2020.doi: 10.1016/j.sleep.2010.03.014

抗拒上床

儿童，特别是年龄在1和2岁之间的儿童，经常由于分离焦虑而抗拒上床睡觉，而年龄较大的儿童可能会试图控制他们的环境的多个方面。年幼的孩子一个人留在床上时经常哭泣，他们爬出床来，寻找他们的父母。睡前抗拒的另一个常见原因被推迟入睡时间。这些情况出现时，孩子们被允许留后，有足够的夜晚睡得比平时晚，其内部时钟复位到以后的入睡时间。 每晚将就寝时间提前几分钟是重置内部生物钟的推荐干预措施，但如果需要，使用非处方安眠药（如抗组胺药或褪黑激素）进行短暂治疗可以帮助儿童重置生物钟。

抗睡前没有帮助，如果父母留在房间里，在长度，以提供舒适，或让孩子下床。事实上，这些反应加重了夜间惊醒，孩子在入睡后会试图重复这种情形。为了避免这些问题，家长可以在走廊上静静地坐在在眼前的孩子，确保孩子躺在床上。然后，这个孩子就学会了独自入睡，并且知道父母是不鼓励他们下床的。孩子也明白了，父母在身边，但是也不会给他们讲故事或一起玩耍。最终，孩子上床，并进入睡眠状态。给孩子提供一个附件（像玩具熊）往往是有帮助的。小的夜光，白噪声，或者两者一起，也都可以安抚。一些父母通过给孩子一张“睡眠通行证”来设置限制，孩子可以在床上翻身一次。

如果儿童习惯于在与父母有身体接触的情况下入睡，那么建立一种不同的睡眠常规的第一步，就是要从全身接触，逐渐过度到父母坐在孩子床边仅手接触下入睡。一旦孩子常规在父母身边入睡，那么父母就可以离开房间以增加持续时间。

在夜间觉醒

每个人每夜都会醒来数次。但是，大多数人都会在不需要干预的情况下再次入睡。孩子经常反复出现夜间觉醒后的举动，疾病，或其他紧张事件。如果孩子在下午晚些时候谁得太久，或是睡前过度兴奋，那么睡眠问题可能更加严重。

因为夜间觉醒强化了这种行为，因而可允许孩子同父母一同睡。在夜间喂养孩子或陪孩子玩耍，打屁股，和责骂，这些行为也是适得其反的。在孩子睡觉的简单的再次确认通常更有效。一个就寝时间，其中包括一个简短的故事阅读，提供一个心爱的洋娃娃或毯子，并用一个小的夜灯（儿童>3）通常是有帮助的。为了防止觉醒，它是重要的条件，在该条件下的儿童在夜间醒来是相同的那些，根据该儿童睡着。家长和其他照顾者应尽量保持每天晚上的例行，让孩子学会的期望是什么。如果孩子身体健康，让他们哭几分钟，常常使他们能够安定下来，从而减少夜间觉醒。但是，由于过度哭闹会使得父母觉得有必要恢复到亲密接触的常规，因而过度哭闹是适得其反的。保持孩子在床上进行温柔的安慰通常是有效的。

更多信息

以下英语资源可能会有用。请注意，本手册对这些资源的内容不承担任何责任。

  1. American Academy of Pediatrics (AAP): Sleep-Related Infant Deaths: Updated 2022 Recommendations for Reducing Infant Deaths in the Sleep Environment

  2. For patients and caregivers: How to Keep Your Sleeping Baby Safe: AAP Policy Explained

  3. For patients and caregivers: Honor the Past, Learn for the Future: What does a safe sleep environment look like? (American Indian/Alaska Native Outreach)

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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