夜惊是非快速眼动情节不完整的觉醒，入睡后不久，极度焦虑，是最常见的为3岁和8岁之间。

孩子的尖叫声，并出现惊吓，伴有快速的心率和呼吸急促。孩子似乎不知道父母的存在，可能会猛烈地鞭打左右，和不响应安慰。孩子可能会说话，但不能回答的问题。通常情况下，孩子几分钟后返回到睡眠中。与梦魇不同，孩子可能并不记得这些事件的细节。夜惊是戏剧性的，因为发作期间孩子可能尖叫，并且伤心欲绝无法安抚。

大约有三分之一的夜惊的儿童同时伴有梦游（爬起在床上走来走去，而显然是睡着了，也被称为梦游症）。年龄为5和12岁之间的儿童中，约15％至少有过一次梦游。

夜惊和梦游虽偶有发作并可能持续多年，但是几乎都是自行停止的。通常情况下，是不需要治疗的，但如果疾病持续到青春期或成年期，那就是严重的，可能需要必要的治疗。需要接受治疗的儿童，夜惊可能对某些镇静剂或某些抗抑郁有反应。有一些证据表明，睡眠中断与周期性腿动，即使在没有贫血的情况下，对铁剂补充也有反应 (1, 2)。如果孩子打呼噜，拍打，应予以考虑评估是否存在阻塞性睡眠呼吸暂停低通气综合征。