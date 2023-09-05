新生儿在生后头2天的尿液是浓缩的，常含有尿酸盐，能把尿布染成粉红色或橙色。大多数婴儿应在生后24小时内排尿，第一次排尿的平均时间是在出生后7～9小时，并且大多数在生后第二个24小时内至少排尿2次。

排尿延迟在男性新生儿中更为常见，这可能是由于包皮过紧所致；男性新生儿无法排尿可能表明 后尿道瓣膜。 如果婴儿接受过包皮环切术，手术后 12 小时内没有排尿可能表明存在并发症。