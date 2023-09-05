在医院期间，应教新父母如何喂养、洗澡和给新生儿穿衣，并熟悉新生儿的活动、线索和声音。
出院前，临床医生应与父母讨论有关脐带、包皮环切术、体重以及尿液和排便的常规护理方面。 应重新评估在最初 24 小时内未排出胎粪的婴儿。
新生儿的日常护理和观察
新生儿出生后体温稳定在37°C持续2小时以后才能洗澡。
脐带
如果脐带出现干燥，就可以将脐带夹移除，这通常是在生后24小时。
脐带护理旨在降低脐带感染（脐炎）的风险。脐带残端应保持清洁干燥；其他保健取决于出生环境。在医院分娩（或在管理得当的家庭出生），脐带夹闭，无菌切割，干燥脐带护理或用肥皂和水清洁就足够了；外用剂不降低感染的风险。 然而，如果钳夹脐带和/或切割不是无菌的（例如，在一些医疗服务不足的国家，医院外分娩），对脐带采用局部消毒剂（例如，洗必泰）以降低脐炎和新生儿死亡率的风险。应每天观察脐部是否有红肿或渗出。
包皮环切术
如果家人需要，可以在出生后的最初几天内使用局部麻醉剂安全地进行包皮环切术。如果母亲服用了抗凝剂或阿司匹林，如果有出血性疾病的家族史，或者如果新生儿有尿道移位，则应推迟包皮环切术， 尿道下裂，或龟头或阴茎的任何其他异常（因为包皮可用于以后的整形外科修复）。包皮环切术至少要等第一次排尿后才能实施，术后12小时内不排尿提示存在并发症的可能。
如果有血友病或其他出血性疾病家族史，应禁止手术。
体重
大多数新生儿出生后头几天体重会减少5%～7%，这主要是由于排尿和不显性失水所引起，小部分是由于胎粪的排出、胎脂的脱落和脐带干燥等所引起。
尿液和排便
新生儿在生后头2天的尿液是浓缩的，常含有尿酸盐，能把尿布染成粉红色或橙色。大多数婴儿应在生后24小时内排尿，第一次排尿的平均时间是在出生后7～9小时，并且大多数在生后第二个24小时内至少排尿2次。
排尿延迟在男性新生儿中更为常见，这可能是由于包皮过紧所致；男性新生儿无法排尿可能表明 后尿道瓣膜。 如果婴儿接受过包皮环切术，手术后 12 小时内没有排尿可能表明存在并发症。
胎粪
出院 新生儿
出生后48小时内出院的新生儿至少要观察2～3天，以评价能否成功地喂养（母乳喂养或人工喂养）、水分摄入和黄疸（对那些危险度升高的新生儿）。
出生后超过48小时出院者的随访要根据危险因素而定，包括黄疸、母乳喂养有困难以及任何已确定问题的新生儿。