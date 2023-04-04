DORV 具有广泛的解剖学和生理学特征，具体取决于总是存在的室间隔缺损 (VSD) 的大小和位置，这是不可避免的，以及 肺动脉瓣狭窄的存在和程度 （1)。

右心室双出口 (DORV) 的主要变异

由于两条大血管均起源于一个脑室，因此不饱和的全身静脉血和高度饱和的肺静脉回流通过流经左心房、左心室和室间隔缺损进入右心室，在一定程度上混合在一起。然而，全身动脉去饱和的程度在很大程度上受到流经心室缺损的血流和肺动脉阻塞的影响。

如果缺损是主动脉下的，则VSD分流进入主动脉和肺动脉，从而形成有效的大的左向右分流。生理学和临床表现与大型VSD几乎相同。如果主动脉下VSD出现肺动脉狭窄，右心室中更多不饱和的血液会被引导到主动脉，导致发绀和类似法洛四联症的临床症状。

如果VSD是肺下性的，来自左心室的高度饱和的血液主要流向肺动脉，而右心室的不饱和血液主要流向主动脉，导致中度至重度发绀，其生理学与大动脉转位 (d-TGA)相同。当室间隔缺损是肺下性的，并且肺瓣膜紧邻缺损或部分覆盖室间隔缺损时，该缺损被称为Taussig-Bing异常。

VSD 位置的最后一个主要变化是不发生在任何一条大血管上的肌肉缺陷。临床发现介于其他类型的 VSD 之间，具有过多的肺血流和全身去饱和。

多种其他先天性缺陷可能与DORV有关，但最常见的是主动脉缩窄主动脉缩窄 伴Taussig-Bing异常。