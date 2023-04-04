在双出口右心室 (DORV) 中，主动脉瓣和肺动脉瓣都连接到右心室。室间隔缺损实际上总是与这种异常有关，临床表现由缺损的位置和是否存在肺动脉狭窄决定。这种异常的症状各不相同。通过心电图、影像学和心导管检查进行诊断。药物治疗是有帮助的，但通常需要手术干预。
(参见先天性心血管畸形概述。)
右心室双出口的病理生理学
DORV 具有广泛的解剖学和生理学特征，具体取决于总是存在的室间隔缺损 (VSD) 的大小和位置，这是不可避免的，以及 肺动脉瓣狭窄的存在和程度 （1)。
右心室双出口 (DORV) 的主要变异
由于两条大血管均起源于一个脑室，因此不饱和的全身静脉血和高度饱和的肺静脉回流通过流经左心房、左心室和室间隔缺损进入右心室，在一定程度上混合在一起。然而，全身动脉去饱和的程度在很大程度上受到流经心室缺损的血流和肺动脉阻塞的影响。
如果缺损是主动脉下的，则VSD分流进入主动脉和肺动脉，从而形成有效的大的左向右分流。生理学和临床表现与大型VSD几乎相同。如果主动脉下VSD出现肺动脉狭窄，右心室中更多不饱和的血液会被引导到主动脉，导致发绀和类似法洛四联症的临床症状。
如果VSD是肺下性的，来自左心室的高度饱和的血液主要流向肺动脉，而右心室的不饱和血液主要流向主动脉，导致中度至重度发绀，其生理学与大动脉转位 (d-TGA)相同。当室间隔缺损是肺下性的，并且肺瓣膜紧邻缺损或部分覆盖室间隔缺损时，该缺损被称为Taussig-Bing异常。
VSD 位置的最后一个主要变化是不发生在任何一条大血管上的肌肉缺陷。临床发现介于其他类型的 VSD 之间，具有过多的肺血流和全身去饱和。
多种其他先天性缺陷可能与DORV有关，但最常见的是主动脉缩窄主动脉缩窄 伴Taussig-Bing异常。
病理生理学参考文献
1.Yim D, Dragulescu A, Ide H, et al: Essential modifiers of double outlet right ventricle: Revisit with endocardial surface images and 3-dimensional print models. Circ Cardiovasc Imaging 11(3):e006891, 2018.doi:10.1161/CIRCIMAGING.117.006891
右心室双出口的症状和体征
DORV的临床表现从严重发绀（伴有Taussig-Bing异常或任何伴有肺动脉狭窄的VSD类型）到充血性心力衰竭和肺动脉高压（伴有皮质下VSD且无肺流出道阻塞）。
体格检查可能显示肺动脉高压的一个响亮的第二心音（S2），肺动脉狭窄引起的基底部收缩性射血杂音，发绀伴杵状，如果出现缩窄，股动脉脉冲减少。
右心室双出口的诊断
胸片和心电图
超声心动图
MRI和CT
心导管检查
心电图一致显示右心室肥厚且电轴右。如果肺流出道和肺动脉瓣畅通无阻，胸部X光检查可显示心脏扩大和肺血管增多。相反，在存在肺动脉狭窄的情况下，心脏大小可能正常，肺血管纹理正常或减少。
超声心动图很好地显示了解剖结构，显示了VSD的大小和位置、主动脉和肺动脉的排列，以及肺动脉狭窄的存在或程度，无论是在瓣膜下方还是在瓣膜处。
MRI或CT通过提供VSD和大血管的空间关系的细节，在计划手术干预方面是有价值的。
心导管插入术可能在定义血液动力学方面发挥作用，包括VSD的任何梯度、肺动脉压力和血管阻力。
右心室双出口的治疗
治疗发绀和心力衰竭的药物
手术治疗
在新生儿期，如果存在严重的肺动脉狭窄，可能需要前列腺素治疗严重的紫绀。如果肺血流量大大增加，就需要进行心力衰竭治疗。然而，手术干预总是需要的。
对于最常见的DORV合并主动脉下室间隔缺损，通过关闭室间隔缺损，用心脏内补片将左室流出道血液直接射入主动脉，可以实现完全修复。如果存在肺动脉狭窄，则需要予以治疗缓解。
在Taussig-Bing异常中，修复更为复杂，涉及动脉转换和VSD闭合，将左心室流出引导至主动脉。在室间隔缺损不适用于任何一条大血管的情况下，手术矫正更加困难，可能需要姑息手术，如主-肺分流术（见图 改良的 Blalock-Taussig-Thomas 分流术) 或 Fontan 操作的分阶段手术。
关键点
在双出口右心室 (DORV) 中，主动脉瓣和肺动脉瓣都连接到右心室。
DORV 具有广泛的解剖学和生理学特征，具体取决于室间隔缺损 (VSD) 的大小和位置以及肺动脉瓣狭窄的存在和程度。
通过胸部 X 光检查、MRI、CT、心电图、超声心动图和心导管检查进行诊断。
在新生儿时期，严重紫绀可能需要前列腺素治疗；也可能需要心力衰竭治疗。
手术是不可避免的；在最常见的类型中，完全修复是由可能的。
更多信息
以下英语资源可能会有用。请注意，本手册对这些资源的内容不承担任何责任。
American Heart Association: Common Heart Defects：为父母和看护人提供常见先天性心脏缺陷的概述
American Heart Association: Infective Endocarditis：为患者和护理人员提供感染性心内膜炎的概述，包括总结预防性抗生素的使用