在一些法洛四联症未经治疗的儿童中，大多在几个月到2岁时，患儿可突然出现严重发绀，出现缺氧症（高度发绀或缺氧发作），危及生命。 任何诱发血氧饱和度降低的事件（例如，哭泣、排便）或突然降低全身血管阻力（例如，玩耍、醒后蹬腿）或突然心动过速发作、低血容量均可突发发绀加重。

高度发绀发作的机制仍是未知，但是一些因素在增加右至左分流和动脉血氧饱和度降低方面可能很重要。因素包括

右心室流出道梗阻增加

肺血管阻力增加

全身阻力降低

这些因素导致动脉PO2最初下降，刺激呼吸中枢，刺激呼吸中枢，导致呼吸急促和肾上腺素能张力增加，形成恶性循环。增加的循环儿茶酚胺随后刺激增强收缩力，加重流出道梗阻。