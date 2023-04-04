大动脉转位（TGA）

前列腺素E1（PGE1）静脉滴注

有时行球囊房间隔造口术

外科手术修复

除非动脉血氧饱和度仅是轻微降低，并且心房沟通充分，否则采用PGE1 静脉输注可能有助于开启并维持动脉导管的开放。前列腺素的输注能够增加肺血流量，可促进左至右分流，改善全身氧合作用。然而，如果卵圆孔未闭仅有个小开口，PGE1 可能会产生相反的效果，因为增加的血液回流到左心房可能会关闭卵圆孔瓣，导致血液混合 减少 ，伴左房压升高及肺水肿。同时，动脉导管开放可能会降低体循环的血流量。因此，PGE1 必须谨慎使用，必须密切监测患者。

代谢性酸中毒可用碳酸氢钠予以纠正。

肺水肿和呼吸衰竭可能需要机械通气支持。

经验与提示

严重缺氧的新生儿，对PGE1不能立即反应，或者为非常有限的第二中隔孔，行心导管球囊房间隔造口术（Rashkind手术），以促进心房水平的血液混合，提高血氧饱和度。球囊导管通过未闭卵圆孔进入左房。球囊膨胀并迅速拉回右房，以扩大房间隔开口。作为一种将新生儿带入导管室的替代选择，可以在床边超声导引下完成间隔造口术。

球囊房间隔造口术（Rashkind手术） 图片

d-TGA的最终修复是大动脉调转（Jatene）手术，通常在出生后的第一周进行。在生后1周内手术治疗，将大动脉的近端横断，冠状动脉移植到肺动脉的近段，能够变为新主动脉根，主动脉与左心室相连，肺动脉与右心室相连。术后生存率>95%。相关的VSD应该在初步修复时关闭，除非较小和血流动力学改变很小。除非是轻度的，否则原发性肺动脉狭窄是有问题的，因为在动脉切换术后，肺动脉狭窄将有效地成为主动脉瓣狭窄。如果肺动脉狭窄中度或严重，可能需要考虑其他手术方案。

由于新生儿和婴儿冠状动脉移植的技术困难，在80年代初之前无法进行动脉转换手术（1)。在那个时代之前，D-TGA 患者接受“心房转换”手术，称为 Mustard 或 Senning 手术。该手术重建房间隔并放置房内挡板，将上腔静脉和下腔静脉回流至左心室，肺静脉回流至右心室。有许多 1980 年之前出生的 D-TGA 成年人进行了这种修复（2、3）。然而，这些患者长期出现全身右心室功能障碍、房性心律失常、挡板阻塞等后遗症的发生率非常高。由于这些后遗症，一旦技术上可行，动脉转换程序就成为首选方法。

大动脉转位术 图片

对于感染性心内膜炎的预防，建议术前预防，但除非有毗邻手术补片或假体材料存在残留分流，否则只要求在修复后的前6个月内进行预防。