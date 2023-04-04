其表现范围非常广泛，从新生儿的严重发绀、心脏扩大、儿童期的轻度发绀、青少年的运动不耐受，到房性心律失常或 阵发性室上性心动过速 以前无症状的成年人。

症状的出现取决于三尖瓣畸形的程度、功能的紊乱以及旁路的出现（例如，Wolff-Parkinson-White综合征）。

临床症状包括由于三尖瓣前叶延迟闭合而产生的广泛分裂的第一心音（S1），产生“帆声”（一种复杂的闭合声，包括收缩期前叶和/或其他三尖瓣叶膨胀后的突然停止声）。经常出现多种其他听诊结果，如三尖瓣反流引起的收缩杂音、三尖瓣狭窄引起的舒张杂音，以及右心室舒张顺应性异常引起的第三或第四心音。患者可能有颈静脉压升高、慢性发绀和杵状指。