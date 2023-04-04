Ebstein异常是一种罕见的先天性心脏缺陷，包括瓣环的可变顶端移位以及三尖瓣的间隔和下小叶发育不良。前叶总是有一个正常的环状插入，但通常是发育不良并伴有异常的远端附着。这种异常导致右心室的一部分起到心房的作用，从而导致功能性右心室容积减少。三尖瓣功能障碍、右心室衰竭、心房分流术引起的紫绀和心律失常可能会导致各种不良的血液动力学后遗症。根据就诊时的年龄，有多种表现形式。诊断依据心电图和影像学检查。治疗包括药物和手术，有时还包括介入导管插入术。
(参见先天性心血管畸形概述。)
三尖瓣下移畸形的病理生理学
Ebstein异常的主要异常是间隔和下三尖瓣小叶的可变部分粘附在右心室的心内膜表面。瓣膜小叶的粘附导致有效三尖瓣口向远端移位，从而损害右心室的功能尺寸以及靠近瓣膜开口的右心室的心房化部分。这种异常与母亲在怀孕期间使用锂有关，并且经常是先天性矫正大动脉转位异常的一部分。
Ebstein异常与异常相关，所述异常通常包括三尖瓣小叶的严重发育不良和可变功能障碍、房间隔缺损、肺动脉狭窄和 Wolff-Parkinson-White综合征。多种因素可能导致右房扩大和右房压力升高，例如“房化的心室”、三尖瓣返流和/或狭窄、舒张期功能异常、以及三尖瓣起始处远端的有效右室容量有限。右心房压力通常会超过左心房的压力，并导致卵圆孔未闭或房间隔缺损从右向左分流，随后出现发绀。在非常严重的异常形式中，在新生儿期，右心室可能无法产生高于升高的肺动脉压的收缩压，导致“功能性肺动脉闭锁”（正常肺动脉瓣无法打开收缩）。
三尖瓣下移畸形的症状和体征
其表现范围非常广泛，从新生儿的严重发绀、心脏扩大、儿童期的轻度发绀、青少年的运动不耐受，到房性心律失常或 阵发性室上性心动过速 以前无症状的成年人。
症状的出现取决于三尖瓣畸形的程度、功能的紊乱以及旁路的出现（例如，Wolff-Parkinson-White综合征）。
临床症状包括由于三尖瓣前叶延迟闭合而产生的广泛分裂的第一心音（S1），产生“帆声”（一种复杂的闭合声，包括收缩期前叶和/或其他三尖瓣叶膨胀后的突然停止声）。经常出现多种其他听诊结果，如三尖瓣反流引起的收缩杂音、三尖瓣狭窄引起的舒张杂音，以及右心室舒张顺应性异常引起的第三或第四心音。患者可能有颈静脉压升高、慢性发绀和杵状指。
Ebstein畸形的诊断
胸片和心电图
超声心动图
MRI
心电图常有电轴右偏、低电压右束支传导阻滞和一度房室传导阻滞。20% 的患者存在沃尔夫帕金森怀特 (WPW) 综合征。
胸部x光检查结果包括不同程度的心脏肥大，右心房边界突出。一部分患有严重 Ebstein 异常的婴儿有巨大的心脏肥大，称为壁对壁心脏阴影。
超声心动图清楚地描绘了三尖瓣的解剖和功能异常以及任何相关的缺陷。
MRI 提供了有关三尖瓣的有价值的额外细节，这有助于规划手术干预。
Ebstein畸形的治疗
Medications（药物应用史）
手术治疗
介入导管术
药物在处理严重紫绀和肺血流量不足的新生儿方面发挥作用。用前列腺素维持导管通畅可以让肺血管阻力有下降的时间。肺动脉压力的降低使受损的右心室能够提供足够的肺血流量。一些患有非常严重的Ebstein异常和右心室功能损害的新生儿需要通过BTT分流或其他复杂的手术干预进行更长时间的缓解。
在出生后的最初几个月，当出现任何症状或有证据表明进行性三尖瓣功能障碍或右心室增大时，应考虑对三尖瓣进行手术修复。多年来，随着锥形手术等技术的发展，这种异常的手术治疗已经取得进步（1)。这种修复三尖瓣瓣膜的方法包括将三尖瓣瓣叶分层和松动，将右室和瓣环的房化部分折叠起来，并将新形成的“瓣叶锥”重新连接到真正的三尖瓣环上。这种修复三尖瓣瓣膜的方法包括将三尖瓣瓣叶分层和松动，将右室和瓣环的房化部分折叠起来，并将新形成的“瓣叶锥”重新连接到真正的三尖瓣环上。这种修复三尖瓣瓣膜的方法包括将三尖瓣瓣叶分层和松动，将右室和瓣环的房化部分折叠起来，并将新形成的“瓣叶锥”重新连接到真正的三尖瓣环上。这些进步大大提高了外科医生的能力，即使是变形最严重的三尖瓣也能实现出色的功能修复。任何心房缺陷都会同时闭合。
当出现发绀时，介入导管技术可用于关闭心房交通，但三尖瓣功能障碍只是轻微的。
治疗参考文献
1.da Silva JP, Baumgratz JF, da Fonseca L, et al: The cone reconstruction of the tricuspid valve in Ebstein's anomaly.The operation: early and midterm results. J Thorac Cardiovasc Surg133(1):215–223, 2007.doi:10.1016/j.jtcvs.2006.09.018
更多信息
以下英语资源可能会有用。请注意，本手册对这些资源的内容不承担任何责任。
American Heart Association: Common Heart Defects：为父母和看护人提供常见先天性心脏缺陷的概述
American Heart Association: Infective Endocarditis：为患者和护理人员提供感染性心内膜炎的概述，包括总结预防性抗生素的使用