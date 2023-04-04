先天性矫正大动脉转位

在较常见的 大动脉转位 （右转位或 d-TGA）中，主动脉直接起源于右心室，肺动脉起源于左心室，导致独立、平行的肺循环和体循环；充氧血液不能到达身体，除非通过连接左右两侧的开口（如卵圆孔未闭、心房或室间隔缺损）。这种类型的转位会导致产后立即出现严重的发绀，需要在出生时立即进行干预，并在出生后第一周内进行手术矫正。

先天性大动脉转位(CCTGA)

在先天性矫正转位（左转位[l-TAG]CCTGA）中，右心房连接右侧形态学左心室（LV），左心房连接左侧形态学右心室（RV）。在几乎所有情况下，形态 LV 连接到肺动脉，形态 RV 连接到主动脉。因此，循环在生理上得到“纠正”，但几乎总是存在临床症状和不利的血液动力学后遗症。这些后遗症通常是由与 CCTGA 相关的异常引起的，或者是由右心室形态支持系统循环引起的。绝大多数 CCTGA 患者具有以下一种或多种相关缺陷（1, 2):

室间隔缺损（>60%）

肺动脉瓣狭窄 (40%)

左侧三尖瓣的Ebstein异常或其他发育不良（90%）

先天性或获得性房室传导阻滞（每年进展 2%，青少年为 10% 至 15%，成人高达 30%）

伴有中位心或右位心的错位 (20%)

系统性右心室进行性功能障碍（30岁时50%）