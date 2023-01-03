折返性室上性心动过速（SVT）包括Wolff-Parkinson-White综合征

WPW（预激）综合征是最常见的附加通道所致的SVT，人群发生率为1~3/1000。WPW综合征主要是特发性的，虽然在肥厚性心肌病或其他类型的心肌病、大血管转位或Ebstein畸形中更常见。预激综合征有两种主要形式：

经典

隐匿

在经典的（或显性的）WPW综合征中，窦性心律时旁路和正常传导系统均发生顺行传导。 附加旁道传导更快，心室的有些部分提早除极引起短PR间期和QRS波群起始钝挫的上升波（delta波—见图典型WPW综合征）。

典型Wolff-Parkinson-White (WPW)综合征

delta波使QRS时限延长到>0.12秒，虽然整个QRS波群形状除了δ波外看来可能正常。根据delta波的位置，可能出现假性心肌梗死图形的Q波。心室提早除极的部分也提早复极，T波的向量可能异常。

隐匿性WPW综合征的附加旁道不能前向传导，因而心电图（ECG）上不出现上述异常。但它可逆向传导，因而可参与形成折返性心动过速。

折返性心动过速最常见的类型（称为顺向反复性心动过速）表现为，环路是利用正常房室（AV）传导通路激活心室，再经附加房室连接部回到心房。因而，所产生的QRS波群窄（除非同时存在束支传导阻滞）且无delta波。顺向反复性心动过速典型地呈现为短RP心动过速伴有ST段上的逆向P波。

在少见的情况下，折返环路经由相反的方向，自心房从旁道传导到心室，并从正常的房室结系统返回（称为反向反复性心动过速）。此时因为心室激动异常，导致QRS波形增宽。在有两个房室异常通道时（该情况并不罕见），激动可能从一条旁道下传并经另一条上传构成往复式心动过速。

WPW综合征患者中的心动过速可能始于或恶化成 心房颤动，如果旁路存在顺行传导（表现为 WPW），这非常危险。在这种情况下，房室结的正常心率限制作用被绕过，由此产生的过度心室率（有时为200至300次/分）可能导致 心室颤动。