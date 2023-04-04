房间隔缺损（ASD）

房间隔缺损是指房间隔有一个或多个缺损，产生左向右分流、以及右心房和右心室容量超负荷。儿童罕见有症状，但20岁后的长期并发症包括肺动脉高压、心衰、奇异性栓塞和房性心律失常。成人，罕见的青少年症状和体征包括：运动不耐受、呼吸困难、乏力和心律失常。胸骨左缘上方可闻及柔和的收缩中期杂音，通常伴有第二心音(S2) 固定分裂。根据超声心动图可明确诊断。可行介入封堵或外科手术治疗。

(参见先天性心血管畸形概述。)

房间隔缺损约占先天性心脏病的6%～10% (1)。 多数是单独发生和散发，有一些是某些遗传病的一部分（如5号染色体基因突变，Holt-Oram综合征）。房间隔缺损和 房室传导障碍 可能与 NKX2-5 同源盒基因突变有关。

分类 房间隔缺损根据缺损的位置又分为： 继发孔：卵圆窝缺陷——在房间隔的中心（或中间）部位

静脉窦：鼻中隔后部缺陷，邻近上腔大静脉或下腔静脉，并且频繁的与右上或下肺静脉异常回流到右心房或下腔静脉有关

原发孔：房间隔前下方缺陷，一种房室间隔缺损（心内膜垫缺损）形式

参考文献 1.Daubeney PEF, Rigby ML, Niwa K, Gatzoulis MA (eds): Pediatric Heart Disease: A Practical Guide.Wiley-Blackwell 2012 .

ASD 的症状和体征 小型或中型房间隔缺损患者没有症状。即使是大型房间隔缺损也不会引起幼儿症状。较大的分流可能导致儿童早期体重增加缓慢，运动不耐受，劳累时呼吸困难，疲劳和/或老年患者的心悸。静脉微血栓可以穿过房间隔（反常血栓形成），引起脑栓塞和体循环栓塞，可导致脑栓塞或全身栓塞，例如卒中。很少的情况下，如果未经诊断或治疗房间隔缺损长达数十年，可能发展为艾森曼格综合征。 胸骨左缘上方可闻及典型的2～3/6级收缩中期（喷射性）杂音 (见表心脏杂音强度)并伴有第二心音（S2）固定分裂。大的左向右分流可以于胸骨下方三尖瓣听诊区闻及隆隆声，低调的舒张期杂音（由于三尖瓣反流）。这些结果在婴儿中可能不存在，甚至是那些具有较大缺陷的婴儿。突出的右心室心脏波动增强，可能表现为通胸骨旁隆起。 音频 房间隔缺损的第二心音分裂

自闭症诊断 胸片和心电图

超声心动图 房间隔缺损的诊断通常依靠临床表现、胸片、心电图，并借助二维彩色多普勒超声心动图明确缺损部位。 如果存在明显的分流，心电图示电轴右偏、右室肥厚、或右心室传导延迟（V1 导联呈现rSR′ 波形，伴有高R'）。X线片中可见右房、右室均增大、肺动脉段突出以及肺血纹理增多。 超声心动图将确认 ASD 的存在，确定缺损的解剖位置和大小，并评估右心房和右心室容量超负荷的程度。 除非计划行缺损介入堵闭术，否则很少需进行心导管介入。

自闭症的治疗 观察，经导管封堵或手术修复 多数位于中央的小型房间隔缺损可自行闭合；3～8mm的许多缺损在3岁时自行闭合。这些缺损可能代表的是一种延伸的卵圆孔未闭，而不是一种真正的继发孔房间隔缺损。而原发孔房间隔缺损和静脉窦型房间隔缺损不能自行闭合。 无症状型且分流量小的患儿只需要观察和偶尔做超声心动图(通常每3 - 5年)。由于这些患儿仍有引起全身血栓的风险，但在儿童期较少见。因而，对于小型的，无明显血流动力学缺陷的房间隔缺损，将其关闭并非标准治疗。 对于中型及大型房间隔缺损（超声心动图显示右室容量超负荷的明确证据），建议关闭，推荐年龄为2～6岁。对于患有慢性肺病的儿童，建议尽早修补。85%到90%的缺陷当适当的解剖特点存在时，如室间隔组织边缘和到重要结构（如，主动脉，肺静脉，三尖瓣环）的距离充足时，首选(1)。否则，就需要手术修复。静脉窦和原发孔（房室间隔型）缺陷不适合封堵。如果房间隔缺损在儿童期给予修补，围手术期死亡率为0，远期生存率接近一般人群。 心内膜炎预防无需术前并且只需要在修复后第6个月或者如果有相邻的手术补片的残余缺损。 治疗参考文献 1.Faccini A, Butera G: Atrial septal defect (ASD) device trans-catheter closure: limitations.J Thorac Dis 10 (Suppl 24):S2923–S2930, 2018.