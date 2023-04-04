治疗手术前，利用药物治疗心衰（例如，利尿剂，地高辛，血管紧张素转换酶抑制剂）

外科手术修复

合并心力衰竭给予利尿剂、地高辛和血管紧张素转换酶（ACE）抑制剂，随即尽早手术。当主动脉弓中断或缩窄时，前列腺素输注有利于维持导管通畅，在这种情况下，通过导管的从右向左分流提供全身血流。

手术治疗包括新生儿期的修复。 关闭室间隔缺损使左室血射入动脉干。通常，使用具有或不具有瓣膜的导管实现右心室和肺动脉汇合之间的连续性。一些中心使用非导管方法报告了很好的成功，其中左心耳用作肺流出的后壁，并且贴片用作前壁，有或没有插入单焦点瓣膜。

当管道是在婴儿早期放置的，随着孩子的成长，它的大小变得不足，在儿童期，管道必须修改。当患者自己的组织用于该流出道的一部分时，随着孩子的成长，导管有可能增长。

肺动脉分支狭窄是一种常见的后遗症，通常通过经导管球囊扩张加或不加支架进行有效治疗。手术死亡率低至10%。

对于感染性心内膜炎的预防，建议术前预防，但除非有毗邻手术补片或假体材料存在残留分流，否则只要求在修复后的前6个月内进行预防。