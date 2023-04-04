室间隔缺损（VSD）

大多数室间隔缺损按部位分类：

膜周部（也称为圆锥隔心室）

小梁肌部

肺动脉流出道下（嵴上，圆锥膈或双动脉瓣下）

入口（房室间隔型，房室管型）

膜周部缺损（70%～80％）是邻近三尖瓣的膜性室间隔的缺损，可不同程度地延及周围的肌性组织；此种缺损最常见的类型是紧邻主动脉瓣下的缺损。

小梁肌部室间隔缺损（5%～20％）完全为肌性组织所包饶，可发生于室间隔上任何部位。

肺动脉流出道型室间隔缺损（美国5%～7％，东方国家30％）发生在肺动脉瓣下的室间隔。这些缺陷经常指的是嵴上型，圆锥部，或双动脉瓣下缺损，并且与主动脉瓣脱垂缺陷相关，引起主动脉瓣返流。

流入道型缺损（5%～8％）发生在三尖瓣环上，位于膜部室间隔的后方。这些缺陷有时是指房室间隔型缺陷。

错位型室间隔缺损的特征是圆锥形或出口型室间隔移位。当圆锥形隔膜前向排列不整齐时，突入右心室流出道，经常导致阻塞，如法洛四联症所见。当室间隔向后错位时，可能出现左心室流出道梗阻。这些VSD与膜周VSD发生在相同的位置，但代表了与该流出道梗阻相关的不同生理学特征的重要子集。