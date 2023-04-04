三尖瓣闭锁是指三尖瓣缺乏伴右室发育不良。 常见的相关畸形包括：房间隔缺损、室间隔缺损、动脉导管未闭、肺动脉瓣狭窄和大动脉转位。表现出的体征包括紫绀或心力衰竭的征象第一个心音（S1）是单一的，可能会亢进。第二心音S2通常是单音。大多数婴儿都有杂音，其性质取决于相关异常的存在。根据超声心动图可明确诊断。可能需要施行心导管术。确定性治疗是外科手术纠治。
（另见先天性心血管畸形概述）
三尖瓣闭锁占1％～3％的先天性心脏畸形。
最常见的类型（有时也被称为经典的三尖瓣闭锁）包括室间隔缺损（VSD）、肺动脉瓣狭窄（导致肺血流量减少）、升高右心房的压力，以及强制性从右到左心房分流通过拉伸卵圆孔未闭或房间隔缺损（ASD），导致发绀 (见图相关的大血管正常的三尖瓣闭锁)。经典的三尖瓣闭锁很少涉及大的 VSD 和轻度肺动脉狭窄，导致肺过度循环。
在12%至25％的情况下，大动脉转位与室间隔缺损和肺动脉瓣正常，不受限制的肺血流量直接来自左心室，通常会导致心脏衰竭和肺动脉高压。
因此，不同形式的三尖瓣闭锁可能会增加或减少肺血流量。
相关的大血管正常的三尖瓣闭锁
三尖瓣缺乏，右室发育不良。一定存在心房沟通。
AO=主动脉；IVC=下腔静脉；LA=左心房；LV=左心室；PA=肺动脉；PV=肺静脉；RA=右心房；RV=右心室；SVC=上腔静脉。
三尖瓣闭锁的症状和体征
肺血流量减少的婴幼儿，通常在出生时有轻度至中度发绀，在生后的前几个月，发绀会加重，有时甚至会大幅增加。 肺血流量增加的婴儿通常在4～6周时出现心力衰竭表现（如呼吸急促、喂养时呼吸困难、体重增加缓慢、出汗）。
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体格检查通常检测单个突出的第一心音（S1），单个第二心音（S2 - 患有明显肺动脉瓣狭窄或转置大血管），以及2至3/6全息收缩或早期 左下胸骨边缘的VSD收缩期杂音 (见表心脏杂音强度)。 胸骨左缘上方闻及肺动脉狭窄的收缩期杂音或动脉导管未闭的连续性杂音。肺动脉狭窄时偶尔可扪及收缩期震颤。如果肺动脉血流增加，心尖区可闻及舒张期隆隆样杂音。>6个月的发绀可以导致指（趾）杵状变。
三尖瓣闭锁的诊断
三尖瓣闭锁的治疗
对于严重发绀新生儿，给予前列腺素E1输液
很少行球囊房间隔造口术
分期手术修复
大多数患有三尖瓣闭锁的儿童，即使是存在发绀，但是在生后数周内仍然能够良好代偿。新生儿严重发绀，术前或介入导管前应用前列腺素E1（开始剂量为0.05～0.1m/kg/min静脉注射）静脉应用，阻止动脉导管的关闭，或使缩小的动脉导管重新开放。
在极少数情况下，当卵圆孔/房间隔缺损未闭受限时，可以在首次导管术中进行球囊性房间隔造口术(Rashkind手术)，以减压右心房，促进不受限制的右至左心房分流。在球囊房间隔造口术中，通过球囊尖端的导管穿过未闭的卵圆孔进入左心房。球囊膨胀后突然向右心房回缩，从而扩大了房间隔的开口。该手术可立即改善全身动脉血氧饱和度。
一些伴有大动脉换位的心力衰竭患儿应给予药物治疗（利尿剂、地高辛和血管紧张素转化酶抑制剂）。
确定性纠治需要分期手术。如果生后4到8周内需要针对低氧血症进行干预，那么施行B-T分流术（用人造血管连接体循环和肺循环）。
对于肺血流量过多和心力衰竭征象的婴儿，可以施行肺动脉环缩术带来限制肺血流量。 否则，如果婴儿病情稳定生长良好，那么应该在3~6个月时 第一次手术予以双向Glenn分流术或半Fontan手术（连接上腔静脉和右肺动脉）。接着施行改良Fontan手术，通常在1年到2年之间。
Fontan手术包括下腔静脉血流直接分流到肺动脉，通常在右心房内建间隔，或由外管道，完全绕开了右心房。近端肺动脉根被连接，从而防止跨肺动脉流出道的顺行流，并创建足够式房开口，如果不是已经存在，以允许左，右心房压力和自由这些室之间的通信的均衡。通常在Fontan通道和右心房之间保留开窗（小开口）。 虽然以轻度动脉去饱和为代价，但是Fontan通道至心房和左心室的右向左分流使得体静脉压力降低，并改善心输出量。 这种方法使早期存活率提高到＞90%，5年生存率＞80%，10年生存率＞70%。
对于感染性心内膜炎的预防，建议术前预防，但只要求在修复后的前6个月内预防，除非患儿仍青紫，或存在毗邻手术补片或假体材料的残留缺损。
关键点
三尖瓣缺如、右心室发育不良；除心房间存在开口，伴有室间隔缺损和/或动脉导管未闭之外，这些缺陷是致命的。
肺血流量减少的婴儿紫绀症状进行性加重；肺血流量增加的婴儿通常有心力衰竭（如呼吸急促、喂养时呼吸困难、体重增加不良、出汗）。
给予 前列腺素E1输液，以保持动脉导管开放，从而缓解新生儿期严重紫绀。
确定性纠治需要分期手术
更多信息
以下英语资源可能会有用。 请注意，本手册对这些资源的内容不承担任何责任。
American Heart Association: Common Heart Defects: Provides overview of common congenital heart defects for parents and caregivers
American Heart Association: Infective Endocarditis: Provides an overview of infective endocarditis, including summarizing prophylactic antibiotic use, for patients and caregivers