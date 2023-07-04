有时随访观察或连续腰椎穿刺

对于严重病例，行心室分流术

脑积水的治疗取决于病因、病情严重度、是否为进行性（其脑室增加明显大于脑组织）。

轻度的，非进行性的病例可随访影像学并测量头围。为了暂时性降低婴儿脑脊液的压力，也可采用心室龙头或系列腰椎穿刺降低脑脊液压力（如果积水正在交通）。这些手术通常用于治疗并可能逆转脑积水伴颅内出血。

进展性的脑积水通常需要脑室分流。分流器通常连接右侧脑室腹膜腔，或是在一些罕见的情况下下，通过配有一个单通道，压力释放瓣的塑料管与右房相连。当第一次在囟门闭合的婴儿或年龄较大的儿童身上进行分流时，当大脑从头骨收缩时，快速排出液体会导致硬膜下出血。因此，关于分流器的放置，一些医生建议及早作出决定，使分流在前囟门闭合之前安置。

在第三脑室分流术中，开口是在内镜下，在第三脑室及蛛网膜下隙之间创建，使脑脊液能够流动。这个过程往往是结合消融脉络丛，目前在美国正变得越来越普遍。它在获得持续神经外科护理和随访机会有限的国家特别有用。 在某些情况下（例如，原发性脑导水管狭窄所引起的脑积水），第三脑室造口术可能是适当的首要治疗方法。

对于那些可能不需要更永久性分流的婴儿，可以在婴儿身上使用通往声门下间隙的心室分流作为临时措施。

尽管某些儿童长大后不再需要分流，但由于很难决定何时可以拔除（可引起出血和损伤），因此很少拔除分流管。

目前胎儿先天性脑积水手术尚未有成功的报道。