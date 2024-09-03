膀胱输尿管反流（VUR）

膀胱输尿管反流是尿液从膀胱逆行进入输尿管，有时也进入肾脏收集系统，这取决于严重程度。反流易诱发尿路感染，经常复发。评估包括在排尿前后对肾脏、输尿管和膀胱进行超声检查，然后再行荧光排尿膀胱尿道造影 (VCUG)。治疗随病因和严重程度而异。
VUR的病因
输尿管反流（VUR）的主要原因是膀胱输尿管连接处的先天性发育异常。 膀胱内黏膜下输尿管发育不全导致膀胱输尿管连接处的活瓣作用丧失，使膀胱内尿流回流至输尿管、肾盂。 即使通道是足够通畅的，但是如果因为膀胱出口梗阻或排尿功能障碍而导致膀胱内压力升，可能发生返流排尿功能失调包括排尿频繁，便秘，或两者兼而有之，这可能会延长膀胱输尿管返流的治疗。
VUR的病理生理学
膀胱输尿管反流可通过细菌感染和增高的流体静压损伤上尿路。下尿路的细菌极易通过反流到上尿路，引起肾实质感染、肾瘢痕形成。肾疤痕最终会导致高血压，有时甚至肾功能不全。VUR是儿童尿路感染（UTI）的常见原因；约30%至40%的患有尿路感染（UTI）的婴幼儿患有VUR (1)。
病理生理学参考文献
1.Hoberman A, Charron M, Hickey RW, Baskin M, Kearney DH, Wald ER。幼儿首次发热性尿路感染后的影像学研究。新英格兰医学杂志。2003;348(3):195-202.doi:10.1056/NEJMoa021698
VUR的症状和体征
儿童通常有胎儿肾积水或发热性UTI，或者他们在接受筛查测试后被发现患有VUR，因为他们的兄弟姐妹患有VUR。多达 25% 的兄弟姐妹可以有 VUR。因此，父母可能会选择筛查无症状的兄弟姐妹。
少数情况下，儿童可出现高血压，这是肾疤痕更为常见的长期结果。
尿路感染的儿童可有发热，腹痛或腰痛，尿痛，尿频，尿急，润裤事件，或少数情况下见血尿。
有些儿童没有症状。
VUR的诊断
超声检查
排泄性膀胱尿道造影（VCUG）
有时候，放射性同位素扫描
行尿液分析和尿液培养以检测感染。对于婴儿和年幼儿童，通常需要插入导尿管以获取标本。
评估包括超声检查肾脏，输尿管，膀胱排尿，接着行荧光排泄性膀胱尿道造影。肾超声检查用来评估肾脏大小，肾积水和肾疤痕。排泄性膀胱尿道造影用于诊断膀胱输尿管返流和评估其它膀胱异常。放射性同位素膀胱造影（放射性核素膀胱造影）可以用于监测返流。急性感染或疤痕累及肾皮质时，如果有指征，最佳的处理是行二巯丁二酸（二巯基丁酸）核扫描确诊。在适当的时候，尿流动力学检查可能会显示出较高的膀胱内压。
排泄性膀胱尿道造影回流发现的等级，可分为从Ⅰ到Ⅴ级 (见表膀胱输尿管反流的分级)。膀胱的容量和膀胱动力可影响返流的程度:
轻度：Ⅰ级和Ⅱ级
中度：Ⅲ级
重度：Ⅳ级和Ⅴ级
膀胱输尿管反流的分级*
分级
特征
I
仅输尿管受到影响；肾盂不受影响。
II
反流到肾盂但未引起肾盂扩张
III
输尿管和肾盂均轻度扩张，肾盂角未变钝
IV
输尿管和肾盂扩张明显增加，肾盏乳头急剧成角闭塞
V
输尿管、肾盂、肾盏均显著扩张，
肾乳头影像消失
*由国际反流研究委员会定义
Lebowitz RL, Olbing H, Parkkulainen KV, et al.International system of radiographic grading of vesicoureteric reflux.International Reflux Study in Children.Pediatr Radiol.1985:15(2):105–109.doi:10.1007/BF02388714
（另见美国泌尿科协会2017年儿童原发性膀胱输尿管反流的管理和筛查指南。）
VUR的治疗
有时预防性使用抗生素
有时注射的填充剂或输尿管膀胱再植术
轻度至中度的膀胱输尿管返流往往在数月至数年内自行消退。避免儿童感染也是非常重要的。此前，有轻度到中度的膀胱输尿管返流的患儿，应每日给予抗生素预防，但目前对这种做法尚没有达成共识。大多数小儿泌尿外科医生建议，对于所有年龄的严重膀胱输尿管返流（VUR），对于年龄＜2岁儿童的III级至V级的返流，以及对于不依赖于VUR等级的复发性发热性尿路感染（UTIs）或存在膀胱/肠道功能障碍的儿童均应用抗生素预防。目前有多个基于年龄和体重的抗生素使用建议，但是，通常情况下，在睡前给予甲氧苄啶/磺胺甲恶唑，在晚餐时给予呋喃妥因，或头孢氨苄每天两次。
严重的膀胱输尿管反流伴膀胱内高压，可使用抗胆碱药（如氧布宁、琥珀酸索非那素）治疗，很少进行手术（如肉毒杆菌毒素注射或膀胱扩张）。患有肠道和膀胱功能不全的患儿，不论患儿有无生物反馈，都可从行为纠正中获益。
症状性反流（反复感染、肾生长受损、肾瘢痕形成或膀胱功能障碍）通过内镜下注射填充剂（如右旋糖酐/透明质酸）或输尿管再植入进行治疗。
监测
根据儿童的年龄和返流的严重程度，以及相关的并发症，定期行病史，体格检查（包括血压测量），尿液分析（以检查血尿和蛋白尿）和血清肌酐，以及使用排泄性膀胱尿道造影和超声检查。通常情况下，＜2岁的儿童的超声检查每4至6个月一次（超声上可见明显肾病的患儿，检查应更频繁些）；年龄较大的儿童每6至12个月做一次超声检查。排泄性膀胱尿道造影可每1至2年复查一次（对于分级较高的膀胱输尿管返流，双侧膀胱输尿管返流，和/或年龄较大的儿童，可间隔更长的时间）。
此外，经过如厕训练的儿童，应该在每次就诊时评估便秘和偶发排尿、尿失禁、尿频尿急和遗尿，这些是排泄功能障碍常见的体征，并根据需求，采用行为纠正和/或药物治疗。
（另见美国泌尿科协会2017年儿童原发性膀胱输尿管反流的管理和筛查指南。）
关键点
膀胱输尿管反流(VUR)的主要原因是膀胱输尿管连接处的先天性发育异常。
尿从膀胱到输尿管的返流可能导致上尿路细菌感染；膀胱输尿管返流的婴儿和幼儿中约30％至40％患尿路感染。
通过排泄性膀胱尿道造影诊断。
利用连续超声检查和排泄性膀胱尿道造影进行监测。
轻度至中度的膀胱输尿管返流往往会自行消退，但更严重的疾病，可能需要进行手术干预。
新近确诊的膀胱输尿管返流患儿，根据严重程度和临床病程，给予抗生素预防感染。
评估已接受如厕训练的儿童是否存在排泄功能障碍，并相应地给予治疗。