膀胱输尿管反流（VUR）

VUR的症状和体征

VUR的症状和体征

儿童通常有胎儿肾积水或发热性UTI，或者他们在接受筛查测试后被发现患有VUR，因为他们的兄弟姐妹患有VUR。多达 25% 的兄弟姐妹可以有 VUR。因此，父母可能会选择筛查无症状的兄弟姐妹。

少数情况下，儿童可出现高血压，这是肾疤痕更为常见的长期结果。

尿路感染的儿童可有发热，腹痛或腰痛，尿痛，尿频，尿急，润裤事件，或少数情况下见血尿。

有些儿童没有症状。