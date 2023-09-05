病史是评估儿童尿失禁最重要的诊断工具。尽管有许多技术进步可以支持评估，但没有任何诊断工具可以取代医生富有同情心和辨别力的耳朵（1)。

现病史需要询问症状的起始（区别原发性和继发性的），时间（例如，晚上，白天或只在排尿后），以及是持续性（例如，持续性的排尿）的或间歇性的。注意到最初的年龄 如厕训练 如厕训练完成后是否达到完全干燥也很重要。记录排尿的具体细节，包括时间、频率和排尿量，都是很有价值的。重要的相关症状包括烦渴、排尿困难、尿急、尿频、线性排尿和需用力排尿。排尿的姿势和尿流的力量也需记录。为了避免遗尿，尿失禁患儿可能会采取把持姿势，例如交叉双腿或蹲（有时他们用手或脚顶住会阴）。对于某些儿童，把持姿势将增加尿流感染的风险。类似于排尿记录，排便记录可以帮助识别便秘。

系统回顾需寻找有病因提示意义的症状，包括大便的频率、大小以及性状(便秘)；发热、腹痛、排尿困难和血尿（尿路感染）；肛周瘙痒和阴道炎（蛲虫感染）；多尿、多饮（尿崩症或糖尿病）；和睡眠时打鼾或呼吸暂停（睡眠呼吸暂停）。应筛查儿童是否有性虐待的可能性，尽管这是一个不常见的原因，但太重要了，不容错过。

既往病史应确定已知的可能原因，包括围产期损伤或出生缺陷(如脊柱裂 )，神经系统疾病，肾脏疾病和尿路感染史。任何现在或既往对尿失禁的处理以及起始时间和现在的用药清单都要记录。

与排尿功能异常的生长发育史包括发育迟缓或其他发育异常都需要记录（例如，注意缺陷/活动过度，可增加尿失禁的风险）。

家族史需询问遗尿症以及其他泌尿系统疾病。

社会史包括症状起始相关的应激因素，包括在学校、与朋友相处以及在家里遇到的困难；尽管尿失禁不是一个心理疾病，但在压力情况下可出现一段时间的遗尿。

内科医生还需要询问尿失禁对患儿的影响，因为这也会影响具体的治疗决策。