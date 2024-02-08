儿童尿路感染（UTI）

尿路感染的可靠诊断需要在尿液分析中存在脓尿，并在给予抗微生物剂之前，在适当收集的尿中存在阳性细菌培养物 (1)。可能的尿路感染的诊断可以通过在尿分析中存在的尿脓肿，而培养结果待定。婴幼儿采取导尿管取尿标本，中重度包茎行耻骨上膀胱穿刺留取标本。两种方法均需有经验的医生进行，导尿管法相对于耻骨上穿刺创伤性小，更安全，敏感性和特异性分别为95％和99％。尿袋收集的标本并不可靠，故不宜用来诊断尿路感染。

尿培养 结果是根据菌落计数进行解释。如果通过导尿管获取尿液，UTI 通常以计数 ≥ 来定义。1× 104个菌落/毫升（另请参阅如何为女性儿童导管插入膀胱和如何为男性儿童导管插入膀胱）。如果通过耻骨上尿液抽吸获得尿液，计数 1 × 103 菌落/mL 定义为 UTI（另见 如何对儿童进行耻骨上膀胱抽吸）。清洁中段尿单一病原体的菌落计数（即非混合菌株总计数）≥ 1 × 105/mL有意义。然而，有时有症状的儿童可能有尿路感染，尽管尿培养中定植的计数较低。

尿液应尽快检测和培养，如果预计要耽搁>10分钟以上，则应置于4°C冰箱保存。有时，确实存在尿路感染，但菌落计数很低，这可能与已用抗生素治疗、尿液极度稀释（特定比重<1.003）或者重度感染的尿流梗阻有关。除非在患儿已行抗生素治疗和尿液被皮肤抗菌清洁剂污染，否则无菌尿一般可除外泌尿系感染。

显微镜检查非常有用，但不够精确。脓尿（定义为 > 5个白细胞（WBC）/离心或纺丝尿沉渣中的高倍视野）对UTI的敏感性约为96%，特异性约为91%。目前，许多实验室使用自动化仪器，使用未旋转的尿液报告白细胞/高倍视野中的脓尿，这似乎与通过显微镜检查的离心尿液的计数近似。在未离心的尿液中WBC计数（使用血细胞仪）> 10/mcL (0.01 × 109/L)具有更高的灵敏度（90％），但许多实验室不使用。细菌在旋转或未旋转的新鲜尿液的尿分析中的存在为约80至90％敏感，但仅66％的特异性；革兰染色的尿液检测细菌的存在约80％敏感性和80％特异性。

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浸渍检查法以检测革兰氏阴性细菌（亚硝酸盐测试）或WBC（白细胞酯酶测试）；通常一起进行；如果两者均为阳性，则尿路感染的诊断灵敏度为约93至97％，特异性为约72至93％。对于每个单独的检查，灵敏度较低，特别是对于亚硝酸盐测试（约50％灵敏度），因为细菌代谢可能需要几个小时来产生亚硝酸盐，并且儿童频繁排空可能排除亚硝酸盐检测。亚硝酸试验特异性很高（大约98%），排出的新鲜尿如果亚硝酸试验阳性，高度提示尿路感染。白细胞酯酶试验的灵敏度为83〜96％，特异度为78〜90％。

在最近对发烧婴儿的多中心分析中，脓尿、白细胞酯酶阳性或亚硝酸盐存在的总尿液分析结果对 UTI 的敏感性为 94%，特异性为 91%；在研究人群中，产生了 43% 的阳性预测值和 100% 的阴性预测值（2)。

上尿路与下尿路感染的鉴别有时很困难。高烧、肋软骨角压痛和伴有铸型的毛细脓尿提示肾盂肾炎；C 反应蛋白水平或降钙素原水平升高也往往与肾盂肾炎有关。然而，许多没有这些症状和体征的儿童具有上尿路感染。因为治疗方法一致，因此，多数情况下没有区分上、下尿路感染。