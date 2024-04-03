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MSD默沙东 诊疗手册医学专业人士版
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范可尼i综合征

作者：L. Aimee Hechanova, MD, Texas Tech University Health Sciences Center, El Paso
已审核/已修订 4月 2024
看法 进行患者培训

范可尼综合征包括多种近端肾小管重吸收的缺陷，导致糖尿、磷酸盐尿、非选择性氨基酸尿和碳酸氢的流失。可以是先天性的也可以后天获得。儿童表现为成长停滞，发育迟缓，佝偻病。在成人表现为是骨软化和肌肉无力。通过糖尿、磷酸盐尿、氨基酸尿可诊断。治疗有时是碳酸氢盐和钾替代，去除肾毒素，并针对肾功能衰竭的措施。

范可尼综合征的病因

范可尼综合征可为：

  • 遗传性

  • 获得性

遗传性范可尼综合征

这种疾病通常伴随着其他遗传性障碍，尤其是胱氨酸蓄积病。 胱氨酸病是一种（常染色体隐性）遗传性代谢性疾病，胱氨酸在细胞和组织内积聚（不会出现如胱氨酸尿那样的尿中胱氨酸排出量过多。除肾小管功能障碍外，胱氨酸病的合并症还包括眼病，肝肿大、甲状腺功能减退及其他表现。

范可尼综合征可能还伴有Wilson病遗传性果糖不耐受半乳糖血症、眼脑肾综合征（Lowe综合征）、线粒体细胞病、酪氨酸血症。疾病相关的遗传方式各不相同。

获得性性范可尼综合征

可由于各种药物，包括某些癌症化疗药物（如异环磷酰胺、链佐星），抗逆转录病毒药物（如去羟肌苷、西多福韦），和失效的四环素。所有这些药物均有肾毒性。获得性范可尼综合征也可能在肾移植后、多发性骨髓瘤淀粉样变、重金属或其他化学物质中毒，或者维生素D缺乏患者中发生。

范可尼综合征的病理生理

近端肾小管出现各种转运功能缺陷，包括葡萄糖、磷、氨基酸、碳酸氢、尿酸、水、钾、钠的吸收障碍。氨基酸尿是非选择性的，且与胱氨酸尿不同，胱氨酸排泄增加很少。

基础病理生理异常尚不明确，但可能涉及线粒体的干扰。低磷血症导致佝偻病，近端肾小管维生素D活化减少加重之。

Fanconi综合征的症状和体征

遗传性范可尼综合征的主要临床特征为，通常在婴儿期出现肾小管性酸中毒低磷佝偻病低钾血症多尿、烦渴。

范可尼i综合征的病因为胱氨酸病时，常见儿童成长停滞，发育迟缓，佝偻病。视网膜斑片状色素脱失。出现间质性肾炎，导致进行性肾衰竭，可能在青春期前致命。

在获得性Fanconi综合征中，成人表现为肾小管酸中毒（近端型2—见表不同类型肾小管酸中毒的一些特征）、低磷血症和低钾血症的实验室异常。可能会出现骨骼疾病（软骨病）和肌肉无力的症状。

范可尼综合征的诊断

  • 尿液检查：葡萄糖尿、磷酸盐尿和氨基酸尿

诊断依靠肾功能异常，尤其糖尿（正常血糖的存在）、磷酸盐尿和氨基酸尿。胱氨酸病患者进行裂隙灯检查角膜可发现胱氨酸晶体。

范可尼综合征的治疗

  • 碳酸氢钠或碳酸氢钾或枸橼酸钠或枸橼酸钾

  • 有时需补钾

除了祛除肾毒性因素没有特定的具体治疗方法。

通过每天3次或4次给予10至30 mL碳酸氢钠或碳酸氢钾、柠檬酸钠或柠檬酸钾（例如柠檬酸钠/柠檬酸）的片剂或溶液，可以减轻酸中毒。

早期诊断和治疗可改善儿童身高预后（1、2）。

缺钾需要含钾盐予以替代补充。

低磷佝偻病 可以治疗。

肾移植已经成功治疗肾衰竭。然而，当胱氨酸病为其病因时，病变损害仍在其他器官继续存在，最终导致死亡。

治疗参考文献

  1. 1.Gómez-Conde S, García-Castaño A, Aguirre M, et al: Molecular aspects and long-term outcome of patients with primary distal renal tubular acidosis.Pediatr Nephrol 36(10):3133-3142, 2021.doi: 10.1007/s00467-021-05066-z

  2. 2.Besouw MTP, Bienias M, Walsh P, et al: Clinical and molecular aspects of distal renal tubular acidosis in children.Pediatr Nephrol 32(6):987-996, 2017.doi: 10.1007/s00467-016-3573-4.Erratum in: Pediatr Nephrol 32(6):1095, 2017.PMID: 28188436

关键点

  • 多发缺陷损害近端肾小管对葡萄糖，磷酸盐，氨基酸，碳酸氢盐，尿酸，水，钾和钠的重吸收。

  • Fanconi综合征通常是由药物引起的或伴随另一个遗传病症。

  • 遗传性范可尼综合征的主要临床特征为，通常在婴儿期出现肾小管性酸中毒、低磷佝偻病、低钾血症、多尿、烦渴。

  • 血糖正常时监测尿糖、尿磷酸盐和尿氨基酸。

  • 根据需要联合给予钾或钠的碳酸氢或枸橼酸盐，或有时仅仅给予钾盐。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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