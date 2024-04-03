范可尼综合征包括多种近端肾小管重吸收的缺陷，导致糖尿、磷酸盐尿、非选择性氨基酸尿和碳酸氢的流失。可以是先天性的也可以后天获得。儿童表现为成长停滞，发育迟缓，佝偻病。在成人表现为是骨软化和肌肉无力。通过糖尿、磷酸盐尿、氨基酸尿可诊断。治疗有时是碳酸氢盐和钾替代，去除肾毒素，并针对肾功能衰竭的措施。

范可尼综合征的病因 范可尼综合征可为： 遗传性

获得性 遗传性范可尼综合征 这种疾病通常伴随着其他遗传性障碍，尤其是胱氨酸蓄积病。 胱氨酸病是一种（常染色体隐性）遗传性代谢性疾病，胱氨酸在细胞和组织内积聚（不会出现如胱氨酸尿那样的尿中胱氨酸排出量过多。除肾小管功能障碍外，胱氨酸病的合并症还包括眼病，肝肿大、甲状腺功能减退及其他表现。 范可尼综合征可能还伴有Wilson病、遗传性果糖不耐受、半乳糖血症、眼脑肾综合征（Lowe综合征）、线粒体细胞病、酪氨酸血症。疾病相关的遗传方式各不相同。 获得性性范可尼综合征 可由于各种药物，包括某些癌症化疗药物（如异环磷酰胺、链佐星），抗逆转录病毒药物（如去羟肌苷、西多福韦），和失效的四环素。所有这些药物均有肾毒性。获得性范可尼综合征也可能在肾移植后、多发性骨髓瘤、淀粉样变、重金属或其他化学物质中毒，或者维生素D缺乏患者中发生。

范可尼综合征的病理生理 近端肾小管出现各种转运功能缺陷，包括葡萄糖、磷、氨基酸、碳酸氢、尿酸、水、钾、钠的吸收障碍。氨基酸尿是非选择性的，且与胱氨酸尿不同，胱氨酸排泄增加很少。 基础病理生理异常尚不明确，但可能涉及线粒体的干扰。低磷血症导致佝偻病，近端肾小管维生素D活化减少加重之。

Fanconi综合征的症状和体征 遗传性范可尼综合征的主要临床特征为，通常在婴儿期出现肾小管性酸中毒、低磷佝偻病、低钾血症、多尿、烦渴。 范可尼i综合征的病因为胱氨酸病时，常见儿童成长停滞，发育迟缓，佝偻病。视网膜斑片状色素脱失。出现间质性肾炎，导致进行性肾衰竭，可能在青春期前致命。 在获得性Fanconi综合征中，成人表现为肾小管酸中毒（近端型2—见表不同类型肾小管酸中毒的一些特征）、低磷血症和低钾血症的实验室异常。可能会出现骨骼疾病（软骨病）和肌肉无力的症状。

范可尼综合征的诊断 尿液检查：葡萄糖尿、磷酸盐尿和氨基酸尿 诊断依靠肾功能异常，尤其糖尿（正常血糖的存在）、磷酸盐尿和氨基酸尿。胱氨酸病患者进行裂隙灯检查角膜可发现胱氨酸晶体。