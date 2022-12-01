对于遗传模式，皮肤松弛可能是在出生时即出现或晚期发生；它通常发生在正常情况下皮肤即处于松弛状态的部位，下垂，最明显的是位于脸上。受累的儿童有悲伤脸或丘吉尔样脸和鹰钩鼻。良性的常染色体隐性遗传模式也会引起严重的智力发育障碍和关节松弛。常伴有胃肠道疝和憩室。

如果该病症严重，进行性肺气肿可能诱发肺心病。也可能发生支气管扩张，心力衰竭和主动脉瘤。

在 获得性病例中 ，表现因发病年龄不同而不同。有两种类型。1 型通常在成年后表现出来，而且往往也涉及内部脏器。第2型（炎症后剥脱和皮肤松弛[Marshall综合征]）在儿童早期表现出来，只有很少涉及内部器官。它之前往往有一个炎症阶段。