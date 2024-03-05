弱视是由视力发育过程中用眼不当导致的眼睛视力功能性减退。如果儿童期早期未发现弱视以及未进行治疗，受影响的眼睛可能会出现严重的视力丧失。诊断根据视力检查时两眼最佳校正视力的不同，而这个差异又不能归因于其他病因。治疗方式取决于病因。

弱视影响约2至3％(1) 的儿童，通常在2岁前就已出现；然而，大约8岁以下的孩子仍会发生弱视。

大脑必须同时从每一只眼睛接受外界刺激才能形成清晰影像。大脑必须同时从每只眼睛接受一个清晰的、聚焦的、合理排布图像，视觉系统才能正常发育。这种发展主要发生在生后的第一个3年内，但直到8年左右的年龄才完成。当仅有一只眼接受影像刺激时，则另一只眼可引起弱视。视中枢抑制受累侧眼的影像成形。如果抑制持续的时间足够长，可能会导致永久性的视力减退。

参考文献 1.Hashemi H, Pakzad R, Yekta A, et al: Global and regional estimates of prevalence of amblyopia: A systematic review and meta-analysis.Strabismus 26(4):168–183, 2018.doi: 10.1080/09273972.2018.1500618

弱视的病因 引起弱视的原因有三个： 斜视

屈光不正

视轴阻塞 斜视会导致弱视，因为眼睛的错位会导致不同的视网膜图像被传送到视觉皮层。当这种错位时，儿童的大脑可以同一时间只能注意一只眼睛，并从另一只眼睛的输入被抑制。由于成人的视觉通路已经充分发育，2个不同的图像效果呈现为复视，而不是一个图像的抑制。 屈光不正 （散光、近视或远视）可由于到达大脑的图像模糊而导致弱视。 屈光参差性弱视发生在两只眼睛之间的屈光不均的情况下，导致视网膜图像的焦点不同，来自具有较大屈光不正的眼睛的图像焦点不太好。 在双眼屈光不正同样高的情况下，可能会出现双侧弱视，因为大脑接收到两个模糊的图像。 由眼睛表面到视网膜的视轴阻塞（例如，先天性白内障）干扰或完全阻断了视网膜成像。这种阻塞可引起弱视。眼睑下垂也会阻碍视力并导致弱视。

弱视的症状和体征 弱视通常没有症状，通常是在常规视力筛查中被发现。 很少有患儿诉一侧视力丧失。年幼儿不能有意识或难以表达一侧视力与另一侧视力的不同。年长儿有时可能表示一侧视力减退或视物不清。 当斜视是诱因时，双眼注视时一侧偏离可能被他人觉察。 导致视轴阻塞的完全性白内障可能导致白细胞增多（瞳孔中的白色反射，可在照片中看到）；然而，部分白内障可能会被忽视。

弱视的诊断 早期和定期视力筛查

摄影筛查

附加检查（例如，遮掩试验或遮掩-不遮掩试验、验光、眼底镜、裂隙灯） 弱视（和斜视）的视力筛查在出生后立即开始进行红色反射评估，并在每年的儿童健康检查中重复进行。当在整个童年时期定期进行适合年龄的筛查时，视力筛查最为有效。如果孩子在 3 或 4 岁时无法使用视力表进行主观视力测试，建议转诊给眼科专家（1)。 摄影筛查法是筛查前语言期的儿童和那些因学习或发育障碍而无法接受主观测试的儿童的一种方法。摄影筛查法包括使用一台特殊的照相机，分析注视视觉目标时的红色反射，以确定弱视的危险因素。 年长儿的筛查包括一些对图像敏锐力的主观测试，这不需要知道字母表（如倒转的E表、Allen表、HOTV图）或Snellen视力表。 确定基本病因需要进一步行附加试验。确诊斜视需行交替的遮掩试验或遮掩－不遮掩试验（见斜视诊断）。眼科医生可以通过对每只眼睛进行屈光折射试验来确认屈光不正。视线梗阻障碍可行检眼镜检查或裂隙灯检查证实。 诊断参考文献 1.Loh AR, Chiang MF: Pediatric vision screening.Pediatr Rev 39(5):225–234, 2018.doi: 10.1542/pir.2016-0191

弱视的预后 如果在儿童早期，在视觉系统发育成熟之前不进行诊断和治疗，弱视可能会导致永久性视力丧失。越早治疗，视力完全恢复的可能性就越高。在某些情况下，年龄较大的儿童弱视仍可通过治疗改善视力。弱视治疗研究表明，即使在青春期早期开始，直到 14 岁，弱视治疗也可以提高视力 (1)。 在视觉系统成熟之前一些患儿可能出现复发。一些患者可以有视力的略微降低，甚至在视觉系统成熟后还会发生。 预后参考 1.Scheiman M, Hertle R, Beck R, et al: Randomized trial of treatment of amblyopia in children aged 7 to 17 years.Arch Ophthalmol 123(4):437–447, 2005.doi: 10.1001/archopht.123.4.437