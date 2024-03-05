先天性白内障是出生时或生后不久出现的晶状体混浊。诊断依据临床，有时还需要影像学检查。治疗方法是手术摘除白内障。
(参见成人白内障。）
先天性白内障可为散发，也可由 染色体异常，代谢性疾病(例如， 半乳糖血症)，宫内感染 (例如，风疹）或其他孕期母体疾病所致。先天性白内障也可以是孤立性的家族性异常，也常见常染色体显性遗传。
它可以是核性的或晶状体前后壁之间的异常。可以单侧、也可双侧发病。与其他白内障一样，晶状体浑浊使得视野模糊。
先天性白内障的诊断
眼科检查
有时靠影像学
如果红色反射异常和/或检眼镜检查时视盘被遮挡，则在出生时的常规眼科检查和常规健康儿童就诊时怀疑诊断。有这些发现的儿童应始终由眼科医生紧急评估，因为单侧先天性白内障应在出生后 4 至 6 周内通过手术切除。
眼科医生进行散瞳检查和可能的眼睛超声检查以确认白内障的诊断并确保没有其他结构问题影响视网膜。
先天性白内障的治疗
手术切除
弱视治疗（如果存在）
白内障可通过小的手术行抽吸摘除。在许多儿童中，可以在 6 个月大后植入人工晶状体。通常需要使用眼镜、隐形眼镜或两者进行术后视力矫正以获得最佳结果 (1)。
对于单侧白内障，患眼的图像质量低于另一只眼（假设另一只眼正常）。因为更好的眼睛是首选，在童年时期，大脑会抑制质量较差的图像，儿童可能会发育 弱视 （视力发育过程中的废用导致眼睛视力下降）。因此，即使在白内障摘除后，有效 弱视治疗 是治疗眼睛发展正常视力所必需的。但一些患儿仍不能获得好的视觉。
相反，双侧白内障摘除的患儿，双眼视力相同，从而使双眼的视觉系统得以同步发育。
一些白内障是部分性的（后晶状体），常在10岁内发展为晶状体模糊。患有部分白内障的眼睛有更好的视觉效果。
治疗参考文献
1.Plager DA, Lynn MJ, Buckley EG, et al: Complications in the first 5 years following cataract surgery in infants with and without intraocular lens implantation in the Infant Aphakia Treatment Study.Am J Ophthalmol 158(5):892-898, 2014.doi: 10.1016/j.ajo.2014.07.031