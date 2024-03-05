先天性白内障是出生时或生后不久出现的晶状体混浊。诊断依据临床，有时还需要影像学检查。治疗方法是手术摘除白内障。

(参见成人白内障。）

先天性白内障可为散发，也可由 染色体异常，代谢性疾病(例如， 半乳糖血症)，宫内感染 (例如，风疹）或其他孕期母体疾病所致。先天性白内障也可以是孤立性的家族性异常，也常见常染色体显性遗传。

它可以是核性的或晶状体前后壁之间的异常。可以单侧、也可双侧发病。与其他白内障一样，晶状体浑浊使得视野模糊。

先天性白内障的诊断 眼科检查

有时靠影像学 如果红色反射异常和/或检眼镜检查时视盘被遮挡，则在出生时的常规眼科检查和常规健康儿童就诊时怀疑诊断。有这些发现的儿童应始终由眼科医生紧急评估，因为单侧先天性白内障应在出生后 4 至 6 周内通过手术切除。 眼科医生进行散瞳检查和可能的眼睛超声检查以确认白内障的诊断并确保没有其他结构问题影响视网膜。