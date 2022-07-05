新生儿细胞外液（ECF）占体重的比例可高达45%，就体重而言，需要某种抗生素的剂量相对比成人大（如氨基糖苷类）。早产儿血清白蛋白浓度低，由于减少了抗生素与蛋白的结合而影响到药物的分布。 药物竞争替代胆红素与白蛋白结合（如磺胺、头孢三嗪）可能增加核黄疸的危险性。
新生儿中某些酶的缺乏或缺乏可延长某些抗生素（例如氯霉素）的半衰期并增加毒性的风险。 在生命的第一个月期间肾小球滤过率和肾小管分泌的变化需要对肾脏排泄的药物（例如青霉素，氨基糖苷类，万古霉素）的剂量变化。
(参见新生儿感染概述。)
新生儿胃肠外给药的推荐抗生素剂量
给药间隔
抗生素
给药途径
单次剂量
体重≤ 2000g
体重> 2000g
注释
年龄
年龄
≤ 7天
8～28天
≤ 7天
8～28天
Amikacin ( see table 新生儿氨基糖苷类药物的推荐剂量)
—
—
—
—
—
—
—
两性霉素B脱氧胆酸盐
IV
1mg/kg
q24h
q24h
q24h
q24h
在5％或10％D/W（不应使用盐水溶液）中稀释后，在1小时内输注0.1mg/kg（最大1mg）的试验剂量以评估患者的发热和血液动力学反应；* 观察到严重的不良作用，输注治疗剂量（通常为0.25-1.5mg/kg超过2-6小时），其可以与试验剂量在同一天给予。
症状改善后改为隔日一次用药至治疗完成。
同时需监测钾的浓度和肾功能。
两性霉素B脂质复合体
IV
5mg/kg
q24h
q24h
q24h
q24h
—
两性霉素B脂质体
IV
5mg/kg
600mg q24h
q24h
q24h
q24h
—
氨苄西林
静脉注射，肌肉注射
50～75 mg/kg
50 mg/kg q12h
75 mg/kg q12h
50 mg/kg q8h
50 mg/kg q8h
静脉输入15～30分钟(≤10 mg/kg/min）
对于GBS脑膜炎
IV
75–100 mg/kg
100 mg/kg q8h
75 mg/kg q6h
100 mg/kg q8h
75 mg/kg q6h
阿奇霉素
IV
10mg/kg
q24h
q24h
q24h
q24h
对于衣原体肺炎, 20mg/kg q24h
头孢唑林‡
静脉注射，肌肉注射
25mg/kg
q12h
2g q8h†
q12h
q8h
数据有限
没有主要的适应证，不用于脓毒血症和脑膜炎的早期治疗
头孢吡肟
静脉注射，肌肉注射
30～50 mg/kg
每12小时30 mg/kg
每12小时30 mg/kg
50 mg/kg q12h
50 mg/kg q12h
可用于 铜绿假单胞菌感染（考虑每8小时使用50mg/kg用于绿脓假单胞菌和其他严重革兰氏阴性病原体）。
有时用于脑膜炎，虽然经常作为2线药物并且不总是推荐。
头孢噻肟
静脉注射，肌肉注射
50 mg/kg
q12h
2g q8h†
q12h
q8h
新生儿脑膜炎的首选治疗
头孢西丁
静脉注射，肌肉注射
33–35 mg/kg
每12小时35 mg/kg
33mg/kg q8h†
33 mg/kg q8h
33 mg/kg q8h
—
头孢他啶
静脉注射，肌肉注射
50 mg/kg
q12h
q8h†
q12h
q8h
头孢他定在脑膜炎症时易通力强
70%～90%药物以原型从尿液排出
头孢曲松
静脉注射，肌肉注射
50 mg/kg
—
—
q24h
q24h
数据有限
能引起胆道假结石病，对于早产儿黄疸，通过将胆红素从白蛋白移位可增加胆红素脑病的风险。
禁止接受或预期接受含钙溶液的输注的新生儿
脑膜炎二线药物，出生第一周后（每12小时40-50 mg/kg或每24小时80-100 mg/kg）
头孢呋辛
静脉注射，肌肉注射
50 mg/kg
q12h
q8h†
q12h
q8h
—
氟康唑
—
对于治疗
IV
12 mg/kg
q24h
q24h
q24h
q24h
负荷剂量为25 mg/kg，随后24小时后列出维持剂量
预防
IV
6 mg/kg
每周两次
每周两次
每周两次
每周两次
庆大霉素/妥布霉素 ( see table 新生儿氨基糖苷类药物的推荐剂量)
—
—
—
—
—
—
—
美罗培南
—
治疗脑膜炎
IV
40 mg/kg
q12h
q8h§
q8h
q8h
对于败血症，腹腔内感染§
IV
20～30 mg/kg
20 mg/kg q12h
20 mg/kg q8h§
20 mg/kg q8h
30 mg/kg q8h
萘夫西林，苯唑西林
—
治疗脑膜炎
静脉注射，肌肉注射
50 mg/kg
q12h
q8h†
q8h
q6h
需要监测全血细胞计数和肝脏检查
分泌可能由于肾脏和肝脏不成熟而减少，导致，可能在血清中累积，具有不良反应。
其他疾病
静脉注射，肌肉注射
25mg/kg
q12h
q8h†
q8h
q6h
苯唑西林（见奈夫西林，苯唑西林）
—
—
—
—
—
—
—
青霉素G，苄星青霉素
肌肉注射
50,000U/kg
q24h
q24h
q24h
q24h
—
青霉素G，结晶(含水)
—
用于先天性梅毒，其他适应症
IV
50,000U/kg
q12h
q8h
q12h
q8h
对于GBS脑膜炎
IV
10,0000 单位/kg
q6h
q6h
q6h
q6h
青霉素G，普鲁卡因
肌肉注射
50,000U/kg
q24h
q24h
q24h
q24h
注意：无菌脓肿和普鲁卡因毒性
哌拉西林/他唑巴坦
静脉注射（剂量取决于哌拉西林的成分）
80～100 mg/kg
100 mg/kg q8h
80 mg/kg q6h║
80 mg/kg every 6 hours
80 mg/kg every 6 hours
—
利福平
IV
10mg/kg
q24h
q24h
q24h
q24h
妥布霉素( see table 新生儿氨基糖苷类药物的推荐剂量)
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
*两性霉素B的给药测试是有争论的。
†年龄≤7天，出生体重<1000 g，直至出生14天采用该剂量。
‡不能通过血脑屏障。
§出生14天后调整剂量，而不是使用7天后调整剂量。
║月经后时间 > 30周。
CBC = 全血细胞计数； GBS = B 组链球菌。
Adapted from Bradley JS, Nelson JD: Nelson's Pediatric Antimicrobial Therapy, ed.24.Itasca, American Academy of Pediatrics, 2018.
新生儿氨基糖苷类药物的推荐剂量
给药间隔
氨基糖苷类药物
给药途径
单次剂量
<30周胎龄
孕30–34周
孕≥35周
注释
出生后周龄
出生后周龄
出生后周龄
0～14天
> 14天
0～10天
> 10天
0–7天
>7天
氨基丁卡霉素*
静脉注射，肌肉注射
15～17 mg/kg
15 mg/kg q48h
15 mg/kg q24h
15 mg/kg q24h
15 mg/kg q24h
15 mg/kg q24h
17.5mg/kg q24h
需要监测血药浓度
峰值水平目标 20–35 mg/L (34.2–59.8 micromol/L) 或 10 × MIC；谷 < 7 毫克/升 (12 微摩尔/升)
肾损害时减少用量，早产低体重儿减少给药次数
庆大霉素*，妥布霉素
静脉注射，肌肉注射
4-5mg/kg
5 mg/kg q48h
5 mg/kg q36h
5 mg/kg q36h
5 mg/kg q36h
4 mg/kg q24h
5 mg/kg q24h
需要监测血药浓度
峰值水平目标 6–12 mg/L (12.5–25.1 micromol/L) 或 10 × MIC；谷 < 2 毫克/升 (4.2 微摩尔/升)
肾损害时减少用量，早产低体重儿减少给药次数
*血样是30分钟内静脉给药后30分钟采取。
MIC=最小抑菌浓度
Adapted from Bradley JS, Nelson JD: Nelson's Pediatric Antimicrobial Therapy, ed.24.Itasca, American Academy of Pediatrics, 2018.
新生儿万古霉素用量
血清肌酐（mg/dL）
剂量*（静脉注射）的
给药间隔
≤28周孕龄
>28周孕龄
< 0.5
< 0.7
15mg/kg
q12h
0.5–0.7
0.7～0.9
20mg/kg
q24h
0.8–1
1–1.2
15mg/kg
q24h
1.1–1.4
1.3–1.6
10mg/kg
q24h
> 1.4
> 1.6
15mg/kg
q48h
*缓慢静脉给药不低于60分钟从20 mg/kg的负荷剂量开始。 理想情况下，调整剂量至24 h的AUC：MIC为400 mg•h/L。如果无法进行此计算，请监测血清谷水平（通常目标= 10–12mcg/mL [6.9–8.3 micromol/L]）。
AUC = 血药浓度-时间曲线下面积；MIC=最小抑菌浓度
Adapted from Bradley JS, Nelson JD: Nelson's Pediatric Antimicrobial Therapy, ed.24.Itasca, American Academy of Pediatrics, 2018.
新生儿口服抗生素的推荐剂量*
给药间隔
抗生素
剂量
体重≤ 2000g†
体重> 2000g
注释
出生后周龄
出生后周龄
≤ 7天
8～28天
≤ 7天
8～28天
阿莫西林（可能与克拉维酸盐合用）
15mg/kg
—
—
q12h
q12h
<2000 g的新生儿数据有限
高剂量可用于严重感染或炭疽
如果与克拉维酸盐联合使用，则仅使用125 mg/5 mL悬浮液
阿奇霉素
10mg/kg
q24h
q24h
q24h
q24h
<1个月新生儿百日咳的治疗或预防的推荐药物；
10mg/kg，每天1次，持续5天
可用于治疗 衣原体眼炎, 最常用剂量是20mg/kg q24h，连续3天
与特发性的幽门肥大狭窄相关，但较红霉素少见
红霉素
10mg/kg
q6h
q6h
q6h
q6h
用于>1个月的新生儿的衣原体感染或百日咳
与特发性的幽门肥大狭窄相关
氟康唑
负荷剂量为25 mg/kg，随后24小时后列出维持剂量
出生后的前2周，可能需要调整给药间隔至每48小时一次
对于治疗
12 mg/kg
q24h
q24h
q24h
q24h
对于轻度念珠菌感染(如鹅口疮)，第1天，第 1 天 6 mg/kg，然后每 24-72 小时 3 mg/kg/剂）
预防
6 mg/kg
每周两次
每周两次
每周两次
每周两次
利福平
10mg/kg
q24h
q24h
q24h
q24h
对于治疗
额外的给药方案可用于b型Haemophilus influenzae和脑膜炎球菌病的预防
*除非另有说明，否则上述剂量均是针对出生时间≤ 28天的新生儿。
†如果出生体重<1000 g，则使用≤7天的剂量直至出生14天。
Adapted from Bradley JS, Nelson JD: Nelson's Pediatric Antimicrobial Therapy, ed.24.Itasca, American Academy of Pediatrics, 2018.