新生儿细胞外液（ECF）占体重的比例可高达45%，就体重而言，需要某种抗生素的剂量相对比成人大（如氨基糖苷类）。早产儿血清白蛋白浓度低，由于减少了抗生素与蛋白的结合而影响到药物的分布。 药物竞争替代胆红素与白蛋白结合（如磺胺、头孢三嗪）可能增加核黄疸的危险性。

新生儿中某些酶的缺乏或缺乏可延长某些抗生素（例如氯霉素）的半衰期并增加毒性的风险。 在生命的第一个月期间肾小球滤过率和肾小管分泌的变化需要对肾脏排泄的药物（例如青霉素，氨基糖苷类，万古霉素）的剂量变化。

(参见新生儿感染概述。)

表格 新生儿胃肠外给药的推荐抗生素剂量 表格

表格 新生儿氨基糖苷类药物的推荐剂量 表格

表格 新生儿万古霉素用量 表格