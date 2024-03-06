Niemann-Pick病

Niemann-Pick病是一种遗传代谢病，是由于鞘磷脂酶活性缺陷导致的鞘脂代谢障碍，导致网状内皮细胞中鞘磷脂（神经酰胺磷酰胆碱）的沉积。诊断通过DNA分析和/或白细胞的酶分析。骨髓移植，干细胞移植和酶替代疗法可能是潜在的治疗选择。

有关更多信息，见表某些神经鞘脂贮积病并见表其他脂类。

也可参见可疑遗传性代谢病的诊断程序。

Niemann-Pick病遗传是常染色体隐性遗传，多见于阿什肯纳齐犹太人；存在A和B两种类型。C型尼曼-皮克病是一种不是酶缺陷相关造成的异常胆固醇沉积。

A型Niemann-Pick病患儿鞘磷脂酶活性< 正常的5%。该病以肝脾肿大、生长发育滞缓和进行性神经变性为特征。通常在2或3岁死亡。

B型 Niemann-Pick病患儿鞘磷脂酶活性介于正常的5%～10％。该型的临床变化比A型更大。可能发生肝脾肿大和淋巴结病。全血细胞减少症很常见。大多数B型患者具有很少或没有神经系统受累，可能有智力障碍，并能存活到成年；它们在临床上可能与I型戈谢病相似。在B型患者中进行性肺浸润是主要的并发症。

儿童 C型 通常在儿童时期出现症状，伴有癫痫和神经系统衰竭。C 型糖尿病总是致命的，大多数儿童在 20 岁之前死亡。

Niemann-Pick病的诊断 产前筛查

白细胞鞘磷脂酶测定 通过病史和检查，尤其是肝脾肿大，疑诊此病。通过DNA分析和/或白细胞鞘磷脂酶的分析来确诊Niemann-Pick 病，通过羊膜腔穿刺或绒膜绒毛取样可以产前诊断。 也可进行DNA检查来诊断携带者。（参见测试新陈代谢疑似遗传性疾病。）

Niemann-Pick病的治疗 治疗包括可能的骨髓移植，干细胞移植和酶替代疗法。 骨髓移植，干细胞移植和酶替代疗法正在成为一个潜在的治疗选择。