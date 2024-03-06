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Niemann-Pick病

作者：Matt Demczko, MD, Mitochondrial Medicine, Children's Hospital of Philadelphia
已审核/已修订 3月 2024
看法 进行患者培训

Niemann-Pick病是一种遗传代谢病，是由于鞘磷脂酶活性缺陷导致的鞘脂代谢障碍，导致网状内皮细胞中鞘磷脂（神经酰胺磷酰胆碱）的沉积。诊断通过DNA分析和/或白细胞的酶分析。骨髓移植，干细胞移植和酶替代疗法可能是潜在的治疗选择。

有关更多信息，见表某些神经鞘脂贮积病并见表其他脂类

也可参见可疑遗传性代谢病的诊断程序

Niemann-Pick病遗传是常染色体隐性遗传，多见于阿什肯纳齐犹太人；存在A和B两种类型。C型尼曼-皮克病是一种不是酶缺陷相关造成的异常胆固醇沉积。

A型Niemann-Pick病患儿鞘磷脂酶活性< 正常的5%。该病以肝脾肿大、生长发育滞缓和进行性神经变性为特征。通常在2或3岁死亡。

B型 Niemann-Pick病患儿鞘磷脂酶活性介于正常的5%～10％。该型的临床变化比A型更大。可能发生肝脾肿大和淋巴结病。全血细胞减少症很常见。大多数B型患者具有很少或没有神经系统受累，可能有智力障碍，并能存活到成年；它们在临床上可能与I型戈谢病相似。在B型患者中进行性肺浸润是主要的并发症。

儿童 C型 通常在儿童时期出现症状，伴有癫痫和神经系统衰竭。C 型糖尿病总是致命的，大多数儿童在 20 岁之前死亡。

Niemann-Pick病的诊断

  • 产前筛查

  • 白细胞鞘磷脂酶测定

通过病史和检查，尤其是肝脾肿大，疑诊此病。通过DNA分析和/或白细胞鞘磷脂酶的分析来确诊Niemann-Pick 病，通过羊膜腔穿刺或绒膜绒毛取样可以产前诊断。

也可进行DNA检查来诊断携带者。（参见测试新陈代谢疑似遗传性疾病。）

Niemann-Pick病的治疗

  • 治疗包括可能的骨髓移植，干细胞移植和酶替代疗法。

骨髓移植，干细胞移植和酶替代疗法正在成为一个潜在的治疗选择。

更多信息

以下英语资源可能会有用。请注意，本手册对这些资源的内容不承担任何责任。

  1. Online Mendelian Inheritance in Man (OMIM) database: Complete gene, molecular, and chromosomal location information

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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