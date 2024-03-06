丙酮酸脱氢酶是负责从克雷伯氏循环产生丙酮酸的乙酰CoA的多酶复合物。缺乏导致丙酮酸盐升高，从而提高乳酸水平。为X连锁或常染色体隐性遗传。

临床表现严重性不同，包括乳酸血症和中枢神经系统畸形和其他生后的变化，包括：大脑皮质、脑干以及基底神经节的囊性损害、共济失调和精神运动性迟缓。

皮肤成纤维细胞中酶分析和（或）DNA测定可明确丙酮酸脱氢酶缺乏症诊断。（参见测试新陈代谢疑似遗传性疾病。）

丙酮酸脱氢酶缺乏症没有确切有效的治疗方法，但低碳水化合物或生酮饮食，以及饮食中补充硫胺素可能有益。