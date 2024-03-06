鸟氨酸循环障碍是以分解代谢和蛋白质负荷状态下的高血氨症为特征。

有许多类型的尿素循环的和相关病症（见表），以及许多其他的 氨基酸和有机酸的代谢紊乱。也可参考可疑遗传性代谢病的诊断程序。

原发性尿素循环障碍（UCDs）包括氨甲酰磷酸合成酶（CPS）缺乏、鸟氨酸转碳淀粉酶（OTC）缺乏、精氨琥珀酸合成酶缺乏（瓜氨酸血症）、精氨酸琥珀酸裂解酶缺乏（精氨酸尿症）、精精氨酸酶缺乏（精氨酸血症）和N-乙酰谷氨酸合成酶（NAGS）缺乏。酶缺乏越“接近”，高氨血越严重; 因此，疾病严重程度降序是NAGS缺乏，CPS缺乏，OTC缺乏，瓜氨酸血症，精氨基琥珀酸尿症和精氨酸血症。

所有UCDs的遗传都是常染色体隐性遗传，但OTC缺乏症除外，它是X连锁的。

表格 尿素循环和相关疾病 表格

鸟氨酸 循环障碍的症状和体征 临床表现从轻度（生长障碍、智力障碍、发作性高氨血症）到重度（精神状态改变、昏迷和死亡）。 OTC缺乏症女性携带者表现为生长衰竭、发育迟缓、精神异常、偶发性（尤其是产后）高氨血症、与受影响男性相似的表型（即反复呕吐、易怒、嗜睡、高氨血症昏迷、脑水肿、痉挛、智力残疾、癫痫发作、死亡）。

尿素 循环障碍的诊断 血清氨基酸特征 根据氨基酸分析作出尿素循环代谢障碍诊断。例如，升高的鸟氨酸表示CPS缺乏或OTC缺乏，而升高的瓜氨酸表示瓜氨酸血症。为了区分CPS缺陷和OTC缺乏，乳清酸测量是有帮助的，因为氨基甲酰磷酸在OTC缺乏中的积累导致其替代性代谢为乳清酸。 基因检测可明确诊断。

鸟氨酸 循环障碍的治疗 饮食限制蛋白质

精氨酸和瓜氨酸补充

苯丁酸钠

可能需要肝移植 尿素循环障碍的治疗是仍然提供足够的氨基酸用于生长，发育和正常蛋白质周转的饮食蛋白质限制。 精氨酸是治疗的主要成分。它提供足够的鸟氨酸循环中间产物，促使更多的氮进入 鸟氨酸循环，使之更易排泄。精氨酸也可以调节乙酰谷氨酸的合成。研究表明，对于缺乏 OTC 的患者来说，口服瓜氨酸比精氨酸更有效（1）。 其他治疗还有：钠苯甲酸盐、丁酸苯酯或乙酸苯酯可以助于结合甘氨酸（钠苯甲酸盐）和谷氨酰胺（丁酸苯酯或乙酸苯酯），使氮沉积排出。 尽管治疗手段不断进展，很多UCDs仍很难治疗，很多病人最终需要肝移植。肝移植的时序是至关重要的。最理想的婴儿成长为一个年龄时移植是危险的（>1年），但重要的是不要等待，只要允许并发高氨血症发作（常与疾病）的中枢神经系统造成无法弥补的伤害。 治疗参考文献 1.Imbard A, Bouchereau J, Arnoux JB, et al.Citrulline in the management of patients with urea cycle disorders. Orphanet J Rare Dis.2023;18(1):207.2023 年 7 月 21 日发布。doi:10.1186/s13023-023-02800-8