婴儿意外猝死 (SUID) 和婴儿猝死综合症 (SIDS)

婴儿猝死（SUID）是一个术语，用于描述1岁以下儿童的任何意外猝死，通常发生在睡眠期间或婴儿睡眠区。常见类型的SUID包括婴儿猝死综合征（SIDS）和床上意外窒息和勒死。

婴儿猝死（SUID）是一个术语，用于描述1岁以下婴儿在婴儿期发生的突然和意外死亡，无论是可解释的还是无法解释的。该术语的定义各不相同；疾病控制和预防中心 (CDC) 的定义仅包括在调查前原因不明显的死亡（1)，而美国儿科学会的定义包括已解释和无法解释的死亡（2)。几乎所有婴儿猝死综合征的死亡发生在婴儿睡眠中。

婴儿猝死综合征(SIDS)是SUID的一个子集，是2周～1岁之间婴儿的突然和意外死亡，死后全面尸检及病史不能揭示确切的病因。

SUID的另一个子集包括那些突然和意外的儿童死亡，其中发现了某种原因，如窒息、勒死、感染、代谢紊乱或任何其他已确定的原因。

婴儿猝死综合症是1个月至1岁婴儿最常见的死亡原因（3)，占该年龄组所有死亡人数的35%至55% (1)。2020年，美国的SUID死亡率为每10万活产92.9人；婴儿猝死综合症是最常见的类型，每100000名活产婴儿中有38.4人死亡（1)。

存在种族和族裔差异；从2015年到2019年，非西班牙裔美国印第安人/阿拉斯加原住民、非西班裔黑人和非西班牙裔夏威夷原住民/其他太平洋岛民的SUID发病率最高。发病高峰期在出生的第二个月和第四个月之间。

SIDS的病因 婴儿猝死综合征的原因尚不清楚，虽然大多数是由于心肺神经调控机制障碍。引起死亡的功能障碍可能仅是间断的或暂时的，并可能包含多种机制。有关的原因为婴儿有不良睡眠唤醒机制，不能检测血液中升高的二氧化碳水平，或影响心律的心脏离子通道病。 已注意到＜5%的婴儿猝死综合征的病例在死亡前有较长时间呼吸暂停的发作，因而发生婴儿猝死综合征和有反复发作的长时间呼吸暂停的婴儿之间的互相重叠很小。 SUID 和 SIDS 的危险因素 许多研究将俯卧睡眠与发生婴儿猝死综合征的高危因素明确联系起来。 其他危险因素包括（见表婴儿意外猝死的危险因素）软床（羊毛）、水床床垫、与父母或者监护人同睡一床、房内吸烟和过热的环境。有兄弟姐妹死于SIDS的婴儿死于SIDS的几率为5倍；其是否与遗传或环境（包括受影响的婴儿家庭可能的虐童）有关仍是未知。 许多SIDS的风险因素也可适用于非SIDS婴儿死亡。 表格 婴儿意外猝死的危险因素 表格

SIDS的诊断 通过尸体解剖排除其他原因 婴儿猝死综合征的诊断主要是排除性的，在没有进行充分的尸解以排除其他原因（例如，颅内出血、脑膜炎和心肌炎）引起的突然意外死亡之前，不能诊断本病。许多州可能都需要进行尸体解剖。 此外，护理团队（包括社会工作者）应敏感地评估婴儿窒息或非意外创伤的可能性（见 虐待儿童概述);当受影响的婴儿不在最高风险年龄组（1 至 5 个月）或家庭中的另一个婴儿患有 SIDS 或频繁发生时，应该增加对这种病因的关注 简短的、已解决的、无法解释的事件 （布鲁斯）。

预防 SUID 和 SIDS 临床医生、医院工作人员和儿童护理提供者必须从怀孕之初就促进婴儿安全睡眠。 美国儿科学会（参见 与睡眠有关的婴儿死亡:更新2022年关于减少睡眠环境中婴儿死亡的建议）建议每次睡眠时将婴儿仰卧在坚固、平坦、非倾斜的睡眠表面上，除非其他医疗状况不允许这样做。侧睡或支撑太不稳定。(参见Safe to Sleep® 活动。） 婴儿猝死综合症的发生率随着过热（例如衣服、毯子、炎热的房间）和寒冷天气而增加。因此，应尽一切努力避免过热或过冷的环境，避免将婴儿包裹或盖住头部，并从婴儿床上取下松散的床上用品，如毯子和不合身的床单，以及柔软的床上用品，例如羊皮、枕头、填充玩具/动物、床垫顶部、毛皮状材料、被子和被子。 建议在午睡时间和就寝时间使用安抚奶嘴，以帮助打开呼吸道，并降低婴儿猝死综合症的风险。 婴儿与父母/看护人应该分床睡。建议婴儿睡在父母/看护人的房间里，靠近父母/看护人的床，但要睡在专为婴儿设计的单独表面上，最好至少睡6个月。 为防止婴儿头上出现扁平的斑点，应在婴儿清醒有人照看的时候，花一些时间趴着。应鼓励父母/看护人在出院后立即开始短时间的俯卧，到 7 周大时逐渐增加到每天至少 15 至 30 分钟。为了帮助婴儿转头，父母应每周改变婴儿躺在婴儿床中的方向，并避免婴儿在汽车安全座椅，提篮和蹦床中呆太久。 母亲应定期进行产前检查，并应在怀孕期间和分娩后避免吸烟、尼古丁、酒精、大麻、阿片类药物和非法药物的使用。婴儿不应接触烟雾。 鼓励母乳喂养来预防感染 并且与 SIDS 风险降低相关。 常规疫苗接种 建议婴儿使用。 没有证据表明，家庭窒息监视器能够降低婴儿猝死综合征的发生率，因此，不推荐用于预防。也没有证据建议用襁褓来预防婴儿猝死综合症。