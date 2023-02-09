快速缓解的不明原因事件

BRUE（短暂、已解决、无法解释的事件）是婴儿发绀或苍白、呼吸异常、肌肉张力异常或反应性改变的一种发作。以前类似事件的术语是ALTE（明显危及生命的事件）。BRUE不是一种特定的疾病，只有在没有确定其他原因的情况下才能诊断出符合条件的事件。

BRUE（短暂、已解决、无法解释的事件）不是一种特定的疾病，它是一个术语，用于描述婴儿血液动力学状态和反应性改变的突然、短暂且现已解决的发作。

在2016年美国儿科学会指南中, BRUE取代了ALTE（明显危及生命的事件）一词，该词被认为过于宽泛，对护理人员来说令人担忧（1) 并且可能导致不必要的医学检测。BRUE的定义与以前的术语略有不同；诊断要求孩子＜1岁；该事件没有其他可能的解释；并且诊断是基于临床医生对事件特征的表征，而不是基于护理人员对事件危及生命的感知。

一些婴儿有短暂的、令人担忧的事件，包括呼吸、意识、肌肉张力和/或皮肤颜色的改变。这让护理人员感到担忧——他们中的一些人可能担心自己正在观察到危及生命的事件，甚至可能开始进行心肺复苏（CPR）。尽管这些婴儿中的一小部分被发现患有严重的潜在疾病，但在此类事件发生后不久出现的婴儿中，大量婴儿没有复发或并发症并继续正常发育（2）。

BRUE指小于1岁的婴儿持续< 1分钟且与≥1以下事件相关的事件:

呼吸不正常，呼吸减少或不规则

紫绀或苍白

响应等级改变

肌张力明显变化（高张力或低张力）

此外，婴儿必须在其他方面表现良好，并在出现时回到其基本健康状态。因此，发热、咳嗽或表现出任何痛苦或其他异常症状的婴儿不被认为可能有BRUE。

必须指出，BRUE一词只适用于没有根本原因的事件（因此是“无法解释的”），这些事件只有在彻底的病史、体格检查和有时的检测之后才能确定。对于有类似表现并且病因是确定的婴儿，临床医生应根据潜在病因确定该事件的诊断。

鉴别诊断 只有在对事件没有任何解释的情况下，才会诊断出BRUE。许多疾病可表现为类似的呼吸、反应、语气和/或肤色异常。因此，寻找原因是很重要的。 最常见的原因包括 消化系统：胃食管反流病或与喉痉挛或吸气相关的吞咽困难

神经系统：神经系统疾病（如，癫痫、脑肿瘤、憋气、或心肺控制的异常脑干神经调节、脑积水，脑畸形）

呼吸系统疾病：感染（如，呼吸道合胞病毒、流感、百日咳）

感染：败血症，脑膜炎 少见原因包括： 心脏疾病

代谢性疾病

上呼吸道阻塞（如，阻塞性睡眠呼吸暂停）

其他（如，药物相关、过敏反应、滥用） 原因可能是遗传性或获得。如果婴儿是一个人的照顾下，反复发作没有明确的病因，被认为是虐待儿童。

对BRUE的评价 除了定义为 BRUE 的那些表现外，对具有任何其他表现的婴儿的评估在别处描述（例如，参见 咳嗽, 发烧, 恶心和呕吐, 癫痫发作 和 疑似遗传性代谢障碍患者的处理方法）。 病史 事件的初步评估涉及完整的病史，包括 观测目击事件（包括描述呼吸、颜色、肌张力的变化，和眼睛的照顾者、声响，和情节的长度）

干预措施（例如，温和的刺激、嘴对嘴呼吸、心肺复苏术）

产前（母亲）或目前的护理人员使用药物、烟草、酒精或非法物质

婴儿的出生信息（例如，胎龄、围产期并发症）

饲养习惯（是否出现作呕、咳嗽、呕吐、体重增加）

生长和发育史（例如，身高和体重百分比，发育标志）

以前的事件，包括近期的疾病或创伤

最近接触传染病

有类似事件的家族史、早亡、长QT综合征或其他心律失常，或可能的病因性疾病 病史内提示虐待儿童的表现应进行敏感评估。涉及虐待的反复发生的事件包括检查结果与历史不符以及仅在看护人在场的情况下发生的事件。 由于性格在一定程度上取决于家庭能力和资源，因此评估住房和家庭情况、照料者的焦虑程度以及婴儿是否能随时获得后续医疗护理也很重要。 体格检查 体检内容包括生命体征异常、呼吸体征、明显畸形畸形、神经系统异常（例如，姿势、头部不适当滞后）、感染或外伤体征(尤其包括眼底视网膜出血)、可能性的身体虐待表征。 危险度分类 根据病史和体格检查，可能的风险分为低风险和高风险。 低危婴儿 是符合以下标准的婴儿： 年龄>60天

胎龄 ≥ 32周，后孕周数 ≥ 45周

只有一个事件，没有既往前的BRUE，没有BRUE的集群

训练有素的医疗人员无需心肺复苏

病史内没有需关注的特征（例如，关注虐待儿童，家族猝死史）

正常体检（例如，无发热，血压正常） 低风险的婴儿不太可能患有严重的潜在疾病，而新的2016年指南建议，除了护理人员教育之外，很少或不进行干预。 高危婴儿 包括所有不符合低风险标准的婴儿。新准则不包括对其评价和管理的建议，因此评估和管理应基于婴儿的病史和发现。 检查 对于 低风险的婴儿， 目前的指南建议最低限度的检测合理的做法是在急诊科或办公室观察婴儿（包括监测脉搏血氧饱和度）一小段时间，并做12导联心电图和鼻咽拭子检测百日咳（培养或PCR）。其他检查，包括影像学检查和血液检查，是没有必要的。也不需要常规住院；然而，如果护理人员极度焦虑或不能在24小时内将婴儿带来进行随访，婴儿可能会住院进行心肺监测。 对于高风险婴儿，进行实验室和成像测试以检查可能的原因。一些测试是常规进行的，而另一些测试则应根据对发作特定病因的临床怀疑进行（见表使用 BRUE 对高危婴儿进行测试），包括婴儿是否仍然有症状或需要医疗干预。婴儿经常住院进行心肺监测，特别是当他们需要复苏或评估发现任何异常时。 表格 BRUE 高危婴儿的检测 表格

BRUE 的预后 大多数情况下，BRUE是无害的，并不是更严重的健康问题或死亡的迹象。BRUE不太可能成为婴儿猝死综合征的危险因素（SIDS） (1)。婴儿猝死综合征的大多数受害者事先没有任何类型的事件。 高危婴儿事件的预后取决于原因。也就是说，死亡的风险较高，如果原因是严重的神经系统疾病。 如果在评估和观察后未确定原因，则此类事件与 SIDS 的关系尚不清楚。 死于婴儿猝死综合征的婴儿中约有4至10%有这类事件的病史，如果一个婴儿有两个或两个以上，婴儿猝死综合征的风险就更高。此外，发生过事件的婴儿与死于小岛屿发展中国家的婴儿具有许多相同的特征。然而，与SIDS不同的是，ALTE的发病率并未因Safe to Sleep安全睡眠®运动而降低。 预后参考 1.McGovern MC, Smith MB: Causes of apparent life threatening events in infants: A systematic review. Arch Dis Child 89(11):1043–1048, 2004.doi: 10.1136/adc.2003.031740