快速缓解的不明原因事件

BRUE（短暂、已解决、无法解释的事件）是婴儿发绀或苍白、呼吸异常、肌肉张力异常或反应性改变的一种发作。以前类似事件的术语是ALTE（明显危及生命的事件）。BRUE不是一种特定的疾病，只有在没有确定其他原因的情况下才能诊断出符合条件的事件。
BRUE（短暂、已解决、无法解释的事件）不是一种特定的疾病，它是一个术语，用于描述婴儿血液动力学状态和反应性改变的突然、短暂且现已解决的发作。
在2016年美国儿科学会指南中, BRUE取代了ALTE（明显危及生命的事件）一词，该词被认为过于宽泛，对护理人员来说令人担忧（1) 并且可能导致不必要的医学检测。BRUE的定义与以前的术语略有不同；诊断要求孩子＜1岁；该事件没有其他可能的解释；并且诊断是基于临床医生对事件特征的表征，而不是基于护理人员对事件危及生命的感知。
一些婴儿有短暂的、令人担忧的事件，包括呼吸、意识、肌肉张力和/或皮肤颜色的改变。这让护理人员感到担忧——他们中的一些人可能担心自己正在观察到危及生命的事件，甚至可能开始进行心肺复苏（CPR）。尽管这些婴儿中的一小部分被发现患有严重的潜在疾病，但在此类事件发生后不久出现的婴儿中，大量婴儿没有复发或并发症并继续正常发育（2）。
BRUE指小于1岁的婴儿持续< 1分钟且与≥1以下事件相关的事件:
呼吸不正常，呼吸减少或不规则
紫绀或苍白
响应等级改变
肌张力明显变化（高张力或低张力）
此外，婴儿必须在其他方面表现良好，并在出现时回到其基本健康状态。因此，发热、咳嗽或表现出任何痛苦或其他异常症状的婴儿不被认为可能有BRUE。
必须指出，BRUE一词只适用于没有根本原因的事件（因此是“无法解释的”），这些事件只有在彻底的病史、体格检查和有时的检测之后才能确定。对于有类似表现并且病因是确定的婴儿，临床医生应根据潜在病因确定该事件的诊断。
鉴别诊断
参考文献
1.Tieder JS, Bonkowsky JL, Etzel RA, et al: Brief Resolved Unexplained Events (formerly Apparent Life-Threatening Events) and evaluation of lower-risk infants. Pediatrics 137(5):e20160590, 2016.doi: 10.1542/peds.2016-0590.Clarification and additional information.Pediatrics 138(2):e20161487, 2016.
2.McGovern MC, Smith MB: Causes of apparent life threatening events in infants: A systematic review. Arch Dis Child 89(11):1043–1048, 2004.doi: 10.1136/adc.2003.031740
对BRUE的评价
除了定义为 BRUE 的那些表现外，对具有任何其他表现的婴儿的评估在别处描述（例如，参见 咳嗽, 发烧, 恶心和呕吐, 癫痫发作 和 疑似遗传性代谢障碍患者的处理方法）。
病史
事件的初步评估涉及完整的病史，包括
观测目击事件（包括描述呼吸、颜色、肌张力的变化，和眼睛的照顾者、声响，和情节的长度）
干预措施（例如，温和的刺激、嘴对嘴呼吸、心肺复苏术）
产前（母亲）或目前的护理人员使用药物、烟草、酒精或非法物质
婴儿的出生信息（例如，胎龄、围产期并发症）
饲养习惯（是否出现作呕、咳嗽、呕吐、体重增加）
以前的事件，包括近期的疾病或创伤
最近接触传染病
有类似事件的家族史、早亡、长QT综合征或其他心律失常，或可能的病因性疾病
病史内提示虐待儿童的表现应进行敏感评估。涉及虐待的反复发生的事件包括检查结果与历史不符以及仅在看护人在场的情况下发生的事件。
由于性格在一定程度上取决于家庭能力和资源，因此评估住房和家庭情况、照料者的焦虑程度以及婴儿是否能随时获得后续医疗护理也很重要。
体格检查
体检内容包括生命体征异常、呼吸体征、明显畸形畸形、神经系统异常（例如，姿势、头部不适当滞后）、感染或外伤体征(尤其包括眼底视网膜出血)、可能性的身体虐待表征。
危险度分类
根据病史和体格检查，可能的风险分为低风险和高风险。
低危婴儿 是符合以下标准的婴儿：
年龄>60天
胎龄 ≥ 32周，后孕周数 ≥ 45周
只有一个事件，没有既往前的BRUE，没有BRUE的集群
训练有素的医疗人员无需心肺复苏
病史内没有需关注的特征（例如，关注虐待儿童，家族猝死史）
正常体检（例如，无发热，血压正常）
低风险的婴儿不太可能患有严重的潜在疾病，而新的2016年指南建议，除了护理人员教育之外，很少或不进行干预。
高危婴儿 包括所有不符合低风险标准的婴儿。新准则不包括对其评价和管理的建议，因此评估和管理应基于婴儿的病史和发现。
检查
对于 低风险的婴儿， 目前的指南建议最低限度的检测合理的做法是在急诊科或办公室观察婴儿（包括监测脉搏血氧饱和度）一小段时间，并做12导联心电图和鼻咽拭子检测百日咳（培养或PCR）。其他检查，包括影像学检查和血液检查，是没有必要的。也不需要常规住院；然而，如果护理人员极度焦虑或不能在24小时内将婴儿带来进行随访，婴儿可能会住院进行心肺监测。
对于高风险婴儿，进行实验室和成像测试以检查可能的原因。一些测试是常规进行的，而另一些测试则应根据对发作特定病因的临床怀疑进行（见表使用 BRUE 对高危婴儿进行测试），包括婴儿是否仍然有症状或需要医疗干预。婴儿经常住院进行心肺监测，特别是当他们需要复苏或评估发现任何异常时。
BRUE 高危婴儿的检测
检查方法
可能的病因
典型的初次检测
血液检查，通常包括
酸中毒
贫血
脱水
感染
肝脏疾病
胸部X线检查
心脏肥大，肺炎
培养（血，便，尿，脑脊液）
感染
心电图
医院内心脏监测
心律失常
QT异常
超声心动图
心脏扩大
腰椎穿刺
百日咳检测
骨骼检查
毒理筛查
药品、药物或毒素
尿液分析
感染
基于临床怀疑的附加检查
动脉血气
酸中毒
脑成像（头颅CT，MRI）
脑电图
食道PH值监测*
基因检测
可能的基因/代谢紊乱
鼻拭子
睡眠研究
睡觉时呼吸或其他问题
具有放射性奶扫描的上消化道造影*
*具有吐痰、作呕、呕吐、咳嗽或喂养困难病史的婴儿
BRUE=短暂的、已解决的、无法解释的事件。
BRUE的处理
护理人员教育
密切随访
如果确定原因，则进行治疗
低危婴儿
父母和护理人员应接受有关分娩的教育，并为婴儿提供心肺复苏术和安全婴儿护理方面的培训。 家庭心肺监测是没有必要的。 婴儿应在24小时内重新评估。
高危婴儿
治疗参考文献
1.Moon RY, Carlin RF, Hand I, Task Force on Sudden Infant Death Syndrome: Evidence base for 2022 updated recommendations for a safe infant sleeping environment to reduce the risk of sleep-related infant deaths. Pediatrics 150(1):e2022057991, 2022.doi: 10.1542/peds.2022-057991
BRUE 的预后
大多数情况下，BRUE是无害的，并不是更严重的健康问题或死亡的迹象。BRUE不太可能成为婴儿猝死综合征的危险因素（SIDS） (1)。婴儿猝死综合征的大多数受害者事先没有任何类型的事件。
高危婴儿事件的预后取决于原因。也就是说，死亡的风险较高，如果原因是严重的神经系统疾病。 如果在评估和观察后未确定原因，则此类事件与 SIDS 的关系尚不清楚。 死于婴儿猝死综合征的婴儿中约有4至10%有这类事件的病史，如果一个婴儿有两个或两个以上，婴儿猝死综合征的风险就更高。此外，发生过事件的婴儿与死于小岛屿发展中国家的婴儿具有许多相同的特征。然而，与SIDS不同的是，ALTE的发病率并未因Safe to Sleep安全睡眠®运动而降低。
预后参考
1.McGovern MC, Smith MB: Causes of apparent life threatening events in infants: A systematic review. Arch Dis Child 89(11):1043–1048, 2004.doi: 10.1136/adc.2003.031740
关键点
BLUE(短暂的、已解决的、原因不明的事件)是指＜1岁婴儿出现发紫或面色苍白、呼吸异常、肌肉张力异常或反应性改变的发作，原因不明，并基于临床医生对该事件的描述，而不是基于护理人员对该事件危及生命的看法。
根据病史和体检，经历 BRUE 的婴儿可分为低风险或高风险。
低风险婴儿的事件不太可能是由于严重的医疗状况引起的，并且需要最少的评估。
高风险事件有许多可能的原因，但往往没有找到病因。
应考虑呼吸道，神经系统，感染，心脏，代谢和胃肠道疾病以及滥用，并根据临床发现进行测试。
检查结果或实验室检查结果不正常的儿童，或需要干预，或具有令人不安的病史的儿童需要住院治疗。
针对病因治疗；可以进行家庭监控，但并没有显示能降低死亡率。
预后取决于病因；具有神经系统疾病的儿童死亡风险增加，这些儿童具有2或更多事件，可能经历非意外创伤，或者大于6个月并具有长时间的事件，尤其是如果患有心脏病。
更多信息
以下英语资源可能会有用。 请注意，本手册对这些资源的内容不承担任何责任。
American Academy of Pediatrics: Guidelines for brief resolved unexplained events (formerly apparent life-threatening events) and evaluation of lower-risk infants (2016)
Safe to Sleep®：美国卫生与公共服务部为父母和看护人提供的有关婴儿安全睡眠实践的信息