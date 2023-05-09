儿童和青少年广泛性焦虑症

广泛性焦虑症是一种焦虑加剧并以过度忧愁、恐惧和害怕为特征的焦虑不安的持续状态。躯体症状包括震颤、出汗、复杂的躯体不适和虚脱。诊断根据临床标准。治疗主要是行为疗法，有时配合使用药物治疗。
（参见儿童和青少年焦虑症概述和成人广泛性焦虑症。）
症状和体征
广泛性焦虑症的儿童具有多种和扩散的困扰，通过压力进行恶化。这些儿童很难集中注意力，并且多动和不安。 他们睡眠质量较差，过度出汗，感觉筋疲力尽，并且抱怨身体不适（如，胃脘痛，肌肉疼痛，头痛）。
在 COVID-19 大流行期间，日常生活的突然和戏剧性中断——例如学校关闭和与大家庭、同龄人、教师、文化和宗教团体的隔离——增加了几乎所有儿童的焦虑。与家人一起生活在有限的空间中数周至数月、父母失业以及对未来的普遍不确定性也增加了压力（1)。
症状和体征
1.Mental Health and Coping During the Coronavirus (COVID-19) Pandemic.Centers for Disease Control and Prevention.访问日期：2023 年 5 月 12 日。
诊断
精神评估
精神疾病诊断与统计手册(DSM-5-TR)标准
在儿童和青少年，只要具有显著的焦虑症状、且达不到某些特殊问题如社交焦虑障碍 或惊恐障碍等诊断标准，即可诊断广泛性焦虑障碍。此外，对于诊断为特殊焦虑障碍的患儿，如分离焦虑等，若同时存在上述显著的焦虑症状但又多于特殊焦虑障碍的表现，也可以诊断为广泛性焦虑障碍。
具体标准包括以下各项的存在：
过度焦虑和担心患者难以控制
症状出现的天数多于不出现 ≥ 6个月
症状会导致严重的痛苦或影响社交或在学校的功能
此外，上述标准必须伴随 ≥ 以下 1 项：
坐立不安或处于边缘状态的惴惴不安感
容易疲劳
注意力集中困难
易激惹
肌紧张
睡眠障碍
有时，广泛性焦虑障碍可能与注意缺陷/多动障碍（ADHD）混淆，因为广泛性焦虑障碍可能引起注意困难，并可能导致精神运动性激动（即多动）。然而，在注意力不集中症中，儿童也难以集中注意力，并且在不焦虑时感到不安。一些儿童既有注意力不集中症也有焦虑症。
治疗
放松疗法
有时采用抗焦虑药，通常为选择性5-羟色胺再摄取抑制剂（SSRIs）
因为症状的焦点是弥漫性的，广泛性焦虑障碍是特别具有挑战性的治疗与行为治疗。放松训练通常更合适。
严重的广泛性焦虑障碍或对心理治疗介入法无反应者需要抗焦虑药物治疗。如同其他焦虑障碍一样，首选经典药物还是选择性5-羟色胺再吸收抑制剂 (见表用于长期治疗焦虑和相关疾病的药物)。丁螺环酮有时用于不能耐受选择性血清素再吸收抑制剂的儿童；然而，它的效率低得多。丁螺环酮的起始剂量为5mg，口服，每日两次；剂量可以逐渐增加至30mg，每日两次（或20mg ，每日三次），如耐受的。胃肠道反应或头痛是增加剂量的主要限制因素。
关键点
患有广泛性焦虑障碍的儿童有多重和分散的焦虑，而不是单一的、特定的焦虑。
诊断广泛性焦虑症时，症状造成明显的痛苦，或损害社会或学术功能的社会和儿童有≥1的特定症状(如坐立不安，紧张或边缘的感觉)。
放松疗法可能会有所帮助;如果儿童患有严重的焦虑或对心理治疗干预没有反应，考虑使用抗焦虑药物（推荐SSRIs）。