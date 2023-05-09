儿童和青少年广泛性焦虑症

广泛性焦虑症的儿童具有多种和扩散的困扰，通过压力进行恶化。这些儿童很难集中注意力，并且多动和不安。 他们睡眠质量较差，过度出汗，感觉筋疲力尽，并且抱怨身体不适（如，胃脘痛，肌肉疼痛，头痛）。

在 COVID-19 大流行期间，日常生活的突然和戏剧性中断——例如学校关闭和与大家庭、同龄人、教师、文化和宗教团体的隔离——增加了几乎所有儿童的焦虑。与家人一起生活在有限的空间中数周至数月、父母失业以及对未来的普遍不确定性也增加了压力（1)。