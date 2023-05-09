儿童和青少年的恐慌症

惊恐障碍患儿表现为反复、频繁的惊恐发作（至少1次/周）。惊恐发作通常呈间断性，持续20分钟左右，个别患儿可表现出躯体和认知症状。诊断根据临床标准。治疗采用苯二氮卓类药物或选择性5-羟色胺再摄取抑制剂(SSRIs) 和行为治疗。

(参见成人惊恐发作和惊恐障碍。）

恐慌症是常见的青春期前的儿童相比，青少年要少得多。

恐慌发作可单独发生或发生在其他焦虑症（例如，广场恐怖症，分离焦虑），其他精神障碍（例如，强迫症[OCD]）或某些疾病（例如，哮喘）中。惊恐发作可诱发哮喘发作，反之亦然。

诊断 精神评估

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5-TR) criteria

其他病因的评估 惊恐障碍基于病史中反复恐慌症发作来进行确诊，通常进行体格检查来排除躯体症状的物理原因。许多孩子在怀疑惊恐障碍之前要进行大量的诊断检查。其它病症的存在，特别是哮喘，也可以使诊断复杂化。 有必要对其他障碍（例如，强迫症或社交焦虑症）进行筛查，其中的任何一种焦虑障碍都可能是最先出现的问题，从而继发惊恐障碍的其他症状。 成人惊恐障碍，诊断标准的重要特征是对未来事件的忧虑和相应的暗示、行为改变。然而，儿童和青少年通常缺乏开发这些功能所需的洞察力和预期，除非他们可能改变行为，以避免他们认为与恐慌发作相关的情况。

治疗 苯二氮䓬类药物或选择性5-羟色胺再摄取抑制剂(SSRIs)类药物加行为治疗 恐慌症的治疗一般采用药物和行为疗法的联合治疗。在儿童期，惊恐发作在用药物控制前很难采用行为疗法。 苯二氮䓬类药物是治疗的最有效药物，但由于其镇静作用，并能明显损害学习和记忆能力，倾向于使用选择性5羟色胺再吸收抑制剂。 选择性5-羟色胺再吸收抑制剂起效慢，在其起效前可短期使用苯二氮䓬类药物（如劳拉西泮0.5～2.0mg口服，每日3次）。

预后 治疗积极则预后良好。未经治疗的青少年患者辍学，不能很好地融入社会，变得沉默，有自杀倾向。 惊恐障碍的病情常无明显原因地反复。有些患者常在症状自发缓解数年后再次发作。