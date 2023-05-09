儿童和青少年的恐慌症

惊恐障碍患儿表现为反复、频繁的惊恐发作（至少1次/周）。惊恐发作通常呈间断性，持续20分钟左右，个别患儿可表现出躯体和认知症状。诊断根据临床标准。治疗采用苯二氮卓类药物或选择性5-羟色胺再摄取抑制剂(SSRIs) 和行为治疗。
(参见成人惊恐发作和惊恐障碍。）
恐慌症是常见的青春期前的儿童相比，青少年要少得多。
恐慌发作可单独发生或发生在其他焦虑症（例如，广场恐怖症，分离焦虑），其他精神障碍（例如，强迫症[OCD]）或某些疾病（例如，哮喘）中。惊恐发作可诱发哮喘发作，反之亦然。
症状和体征
惊恐发作的症状包括突然激增的强烈恐惧，伴有躯体症状（如心悸、出汗、颤抖、呼吸短促或窒息、胸痛、恶心、眩晕）。 与成年人相比，儿童和青少年惊恐障碍的表现更为明显（如，尖叫、哭泣和过度换气）。这种表现能够对父母和其他人起到警示作用。
惊恐发作常为自发性，随时间推移而逐渐表现为在特定的情境和环境下发作。患儿试图避免这些可导致广场（旷野）恐怖症的发作环境。当患儿试图避免的行为严重损害其正常的生活，如上学、逛商场或其他一般活动时，即可诊断为广场（旷野）恐怖症。
诊断
精神评估
Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5-TR) criteria
其他病因的评估
惊恐障碍基于病史中反复恐慌症发作来进行确诊，通常进行体格检查来排除躯体症状的物理原因。许多孩子在怀疑惊恐障碍之前要进行大量的诊断检查。其它病症的存在，特别是哮喘，也可以使诊断复杂化。 有必要对其他障碍（例如，强迫症或社交焦虑症）进行筛查，其中的任何一种焦虑障碍都可能是最先出现的问题，从而继发惊恐障碍的其他症状。
成人惊恐障碍，诊断标准的重要特征是对未来事件的忧虑和相应的暗示、行为改变。然而，儿童和青少年通常缺乏开发这些功能所需的洞察力和预期，除非他们可能改变行为，以避免他们认为与恐慌发作相关的情况。
治疗
苯二氮䓬类药物或选择性5-羟色胺再摄取抑制剂(SSRIs)类药物加行为治疗
恐慌症的治疗一般采用药物和行为疗法的联合治疗。在儿童期，惊恐发作在用药物控制前很难采用行为疗法。
苯二氮䓬类药物是治疗的最有效药物，但由于其镇静作用，并能明显损害学习和记忆能力，倾向于使用选择性5羟色胺再吸收抑制剂。 选择性5-羟色胺再吸收抑制剂起效慢，在其起效前可短期使用苯二氮䓬类药物（如劳拉西泮0.5～2.0mg口服，每日3次）。
预后
治疗积极则预后良好。未经治疗的青少年患者辍学，不能很好地融入社会，变得沉默，有自杀倾向。
惊恐障碍的病情常无明显原因地反复。有些患者常在症状自发缓解数年后再次发作。
关键点
惊恐发作的特征是突然产生强烈的恐惧，并伴有躯体症状。
儿童和青少年的恐慌发作通常比成人更为剧烈(如尖叫、哭泣和过度通气)。
惊恐障碍的病情常无明显原因地反复。
用苯二氮卓类药物或ssri类药物治疗恐慌症，控制症状，然后用行为疗法。