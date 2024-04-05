注意力缺陷/多动症主要表现为注意力不集中、多动和冲动的综合征。ADHD可分为3种类型：注意力不集中型、多动/冲动型和混合型。依据其临床标准来进行诊断。治疗通常包括兴奋剂或其他药物的药物治疗、行为疗法和教育干预。

注意力缺陷/多动症（ADHD）被认为是神经发育障碍的一种。神经发育障碍是在儿童早期出现的基于神经的病症，通常在学校入学之前并且损害个人，社会，学术和/或职业功能的发展。他们通常涉及获取，保留或应用特定技能或信息集的困难。神经发育障碍可能涉及以下一种或多种功能障碍：注意力、记忆，感知，语言，问题解决或社会交wang。 其他常见的神经发育障碍包括： 自闭症谱系障碍， 学习障碍 （例如，阅读障碍），以及 智力障碍。

一些专家以前认为 ADHD 是一种行为障碍，可能是因为儿童通常表现出注意力不集中、冲动和过度活跃的行为，并且因为共存行为障碍，尤其是 对立违抗性障碍 和 品行障碍， 是常见的。 然而，多动症具有完善的神经学基础，而不仅仅是“行为不端”。

ADHD约影响5%至15%的儿童（1)。然而，许多专家认为由于诊断标准并不明确，ADHD被过度诊断。根据 精神疾病诊断与统计手册第五版文本修订版（DSM-5-TR），精神障碍可分为三种类型:

注意力不集中

多动/冲动型

混合型

总体而言，ADHD在男孩中是常见的两倍 (2)，尽管比例因类型而异。多动/冲动型发病率主要多见于男孩（3）；而注意力不集中型的发病率男女大致相同。该病发病具有家族聚集性。

目前，ADHD的病因并不明确，没有单一特定的病因。注意力不集中症的潜在病因包括遗传、生化、感觉运动、生理和行为等方面的障碍。一些危险因素包括出生体重<1500 克、头部外伤、缺铁、阻塞性睡眠呼吸暂停和铅暴露，以及产前接触酒精、烟草和可卡因（3）。ADHD 还与不良的童年经历有关（4）。少于5％的ADHD儿童有神经损伤的证据。有证据表明，多巴胺能和去甲肾上腺素能系统存在差异，脑干上部和额叶-中脑束的活动或刺激减少（5）。

成人ADHD 尽管 ADHD 被认为是儿童的一种疾病并且总是在儿童时期开始，但潜在的神经生理学差异会持续到成年期，并且在大约一半的情况下，成年后行为症状仍然很明显。 虽然诊断偶尔可能直到青春期或成年期才被识别，但一些表现应该在12岁之前出现。 对于成人，症状包括 注意力难以集中

完成任务困难（执行功能受损）

情绪波动

不耐烦

难以维持关系 成年人的多动症通常表现为不安和不适，而不是幼儿发生的明显运动多动症。患有注意力不集中症的成人倾向于处于更高的失业风险，降低教育成就，以及增加药物滥用和犯罪率。汽车碰撞和违规更为常见。 ADHD在成年期可能更难以诊断。症状可能类似于 情绪障碍，焦虑症和 药物滥用。因为儿童症状的自我报告可能不可靠，临床医生可能需要检查学校记录或访问家庭成员以确认12岁之前的表现的存在。 成人ADHD可能受益于与ADHD儿童相同类型的兴奋剂药物。他们还可以受益于咨询，以改善时间管理和其他应对技能。

ADHD的症状和体征 多在4岁前发病，但也有12岁前发病者诊断本症的高峰年龄为8～10岁；注意力不集中型可能到青春期才诊断明确。 ADHD的主要症状和体征表现为 注意力不集中

冲动

多动 当小孩参与到需要集中精力、做出快速反应、进行视觉和感知搜索以及需要系统的、持续的倾听任务时，往往会出现注意力不集中。 冲动是指可能产生负面结果的仓促动作（例如，在儿童中，在没有看见的街道上行走，在青少年和成年人中，突然退学或不考虑后果的工作）。 多动症 涉及过度的运动活动。 孩子，特别是年轻的孩子，可能会有麻烦坐在安静地预期（例如，在学校或教会）。老年患者可能只是烦躁，不安，或说话—有时候，其他人感到疲惫的看着他们。 注意力不集中和冲动会妨碍个人学习、思考、推理、学习动机和适应社会需要的发展。由于患者在被动的学习氛围中持续进行某一工作有一定的困难，所以对注意力不集中的患儿应该进行直接指导。 总之，大约20～60%的ADHD患儿存在学习障碍 (1)，但是由于注意力不集中（导致错过细节）和冲动（导致在不考虑问题的情况下作出反应），在大多数ADHD儿童中发生一些学校功能障碍。 病史包括：承受挫败的能力差、敌对、暴怒、有攻击性、社交能力和同伴关系差、睡眠障碍、焦虑、烦躁不安，情绪沮丧和易受波动。 尽管没有ADHD特异的体格检查和实验室检查，但是其在症状和体征上可有 运动共济失调或动作笨拙

定位不能、说服力不很强的神经系统症状

感知-运动功能失调 症状和体征 1.Czamara D, Tiesler CM, Kohlböck G, et al: Children with ADHD symptoms have a higher risk for reading, spelling and math difficulties in the GINIplus and LISAplus cohort studies. PLoS One 8(5):e63859, 2013.doi:10.1371/journal.pone.0063859

ADHD的预后 传统的教室和学习活动常使那些未治疗或治疗不完全的ADHD患儿病情加重。社交能力和情感的不成熟可能会持续存在。不被同伴们接受和孤独感可随着年龄而增加，症状也会越明显。如果ADHD未得到诊断和充分治疗，可能会导致药物滥用，因为许多患有注意力缺陷多动症的青少年和成年人会自行服用合法（如咖啡因）和非法（如可卡因、安非他命）药物。 尽管多动症易随年龄的增加而减轻，但青少年和成年人也会留有某些症状。青春期和成年期预后不良的标志包括 伴随的智力低下

有攻击性

社交和人际关系障碍

父母的精神或行为健康障碍 青少年和成年期出现的症状主要表现为学习障碍、不自信、不合理的社会行为。冲动型ADHD儿童，到了青少年和成人，人格障碍及反社会行为的发生率增加，很多人会继续表现为冲动、不安以及社交能力差。比起学校和家里，ADHD的患者在工作时调整得较好，特别是如果他们能找到不需要高度关注的工作。