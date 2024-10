Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders , Fifth Edition, Text Revision (DSM-5-TR) criteria

仔细的精神检查,必要时用催眠或药物诱导的催眠。

Diagnosis of dissociative identity disorder is clinical, based on presence of the following criteria in the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition (DSM-5-TR):

有≥2的人格状态或身份(身份混乱),自我意识和感觉存在大量不连续性。

患者在日常活动,重要的个人信息和创伤性事件存在记忆缺失,通常在普通遗忘中不会出现。

症状给患者带来痛苦,造成社交、职业或其他重要功能受损。

此外,该症状无法用其他障碍(如复杂部分性癫痫发作,双相障碍,创伤后应激障碍,其他解离障碍)、酒精中毒、文化或宗教习俗或者儿童时期的幻想游戏(如一个假想的朋友)解释。

诊断根据分离性身份障碍的特殊表现和相关问题。有时需要长程随访、催眠和药物(巴比妥类和苯二氮䓬类)诱导的催眠。有时会要求患者在随访期间作记录。所有这些措施目的是在精神检查时引出不同的身份。精神科医生可能需要大量的时间用来描绘不同的人格和他们之间的关系。可以使用特定的结构式访谈问卷,特别是对于那些不熟悉该病的医生。

医生也可以通过直接询问患者的其他人格,以探索患者无法回忆的内容或看上去像是别人做的事情。催眠可以帮助临床医生评估患者的分离状态和其他身份,并帮助患者更好地控制分离状态时不同身份之间的转换。

诈病是在外在动机的刺激下(如逃避责任或惩罚)故意伪装身体或精神上的症状。 然而,诈病往往过度汇报众所周知的病症(如解离性遗忘)而不汇报其他症状。也会刻意制造刻板的替代人格。与真正的患者不同,诈病通常似乎喜欢得病,相比之下,分离性身份障碍患者往往试图隐藏它。如诊断不明确,可由多种途径反复核对信息来排除诊断。