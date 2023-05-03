分离性身份障碍，既往称为多重人格障碍，是分离障碍的一种，表现为两种或多种人格状态（也称为替代身份、自我状态或身份）这种障碍表现为不能回忆日常事件，重要的个人信息，和/或创伤或压力事件，而这些在普通遗忘中不会出现。那些受影响的人可能会在言语、情感和行为方面经历突然的侵入性中断。原因几乎总是巨大的童年创伤。诊断根据病史，有时需要催眠或药物诱导催眠的帮助。治疗为心理治疗，有时结合抗抑郁和/或抗焦虑药物治疗。

(参见分离障碍概述。）

公开表现为哪种人格是不一定的。处于极端的压力下，公开表现的人格会更明显。人格分裂通常会导致不对称失忆症，即某个人格不知道的事情可以是另一个人格知道的，也可能不知道；也就是说，一个人格可以对另一个人格经历的事件失忆。有些人格相互知道，并且可以内心世界中微妙地相互作用，有些人格的互动更明显。

在一个美国小社区研究，分离性身份障碍的12个月患病率为1.5％，男性和女性类似(1)。可起病于任何年龄，从童年早期到晚年。

分离性身份障碍有以下形式：

附身

非附身

附身形式,通常表现为自己是个傀儡，被超自然的或精神的（但有时是其他人）控制了，导致说话和行为异于常态。这种情况下，不同的人格是非常明显的（他人容易注意到）。许多文化中，拥有类似状态是文化或精神实践中的正常现象，并不认为是分离性身份障碍。发生在分离性身份障碍的附身形式不同之处在于替补身份是不必要的和不由自主地发生，它会导致严重的痛苦和功能损害，并且不符合文化和/或宗教规范的时间和地点。

非附身形式 往往不太明显。患者可能会觉得自我意识或身份突然改变，也许感觉他们仿佛是自己的言语，情感和行动的观察者，而不是行为的施动者。也可能存在反复的分离性遗忘

参考文献 1.Johnson JG, Cohen P, Kasen S, et al: Dissociative disorders among adults in the community, impaired functioning, and axis I and II comorbidity.J Psychiatr Res 40(2):131-140, 2006.doi: 10.1016/j.jpsychires.2005.03.003

分离性身份识别障碍的病因 分离性身份障碍通常发生童年期间经历过重大压力或创伤的人身上。 孩子出生时尚无统一人格，之后从各种资源和经历中逐渐发展而来。那些经历重大事件的孩子无法整合原本应该整合的资源和经历。具有身份障碍的患者常被报道和证实在儿童时期受到长期且严重的虐待（躯体、性或者情感上的）和忽视（在美国、加拿大和欧洲大约90%的患者）。有些患者没有遭受虐待，但是早年经历失去重要的亲人（比如父母的去世）、严重躯体疾病或者其他重大应激事件。 与多数能得到自己和他人关心、赞赏的孩子相比，那些受过严重虐待的孩子可能经历过不同感觉、记忆和情绪隔离的阶段。父母或其他看护人在被称为背叛创伤的模式中表现不一致（例如，在深情和虐待行为之间交替）加剧了这种情况 (1)。这样的孩子可以培养出一种能力，通过“逃开”——即通过从严酷的现实环境中分离自己或者退到自己的意念中来躲避。每个发展阶段或创伤经历可以形成不同的人格。 标准化测验，具有这类障碍的患者在暗示和分离易感性的标准化测验中得分很高（意识清晰时区分自己记忆，知觉或者身份的能力） 病因参考文献 1.Gobin RL, Freyd J: Do participants detect Sexual abuse depicted in a drawing?Investigating the impact of betrayal trauma exposure on state dissociation and betrayal awareness.J Child Sex Abus 26(3):233-245, 2017.doi: 10.1080/10538712.2017.1283650

分离性身份障碍的症状和体征 分离性身份障碍的典型症状包括： 多重人格 在附身形式 中多重人格是家人和同事显而易见的。患者说话办事方式明显不同，就好像其他人或物在操控。新的人格可能是另一个人（通常是已经死亡的人，以戏剧性的方式）或超自然的神灵（通常是恶魔或上帝），某个可以要求惩罚自己过去的行为的化身。 在 非附身形式, 中不同的身份往往不易察觉，尽管此人可能会表现出情感或人际交往方式的突然转变。有时，患者会经历人格解体，比如感觉不真实，从自己的身体和思维过程中分离。患者感觉好像是自己生活的旁观者，失去对自己的控制，似乎他正在观看电影中的自己（丧失人格自主性）。 他们可能认为自己的身体感觉不同（例如，像一个小孩子或相反性别的人），而不是属于自己。他们可能有突然的不属于自己的想法，冲动和情绪，可表现为混乱的意识流或声音。有些可能会被外人注意到。 例如，患者的态度，观点和喜好（如对于食品，服装或利益）可能会突然改变，然后改回来。 具有分离性身份障碍的人可能会因为不同身份的转变或在执行某个身份的功能时被其他身份干扰导致日常生活受到影响。例如，在工作中某个愤怒的身份出现可能会突然对同事或老板大吼一声。 遗忘 患有jie离性身份障碍的患者通常有 解离性遗忘症。典型表现为 既往个人事件记忆的空白（如儿童期或青春期，一个亲戚去世时的时间段）

相关记忆的丧失（如今天发生的事情，已经习得的技能如使用电脑）

有证据表明他们曾经做过，但自己却不记得了，和/或他们看上去表现得并不像自己 患者报告他们可能失去了一段时间。 患者可能会发现在购物袋里有东西，或者自己的笔迹，却想不起来怎么回事。会发现自己身处异地而不知如何并且为何到此。与 创伤后应激障碍患者不同，分离性身份障碍通常忘记日常生活中的琐事而不仅仅是紧张或创伤性事件。 患者对自己失忆的认识各有不同。有些试图掩盖。当患者不能回忆某些说过做过或者重要的个人信息事被别人注意到。 其他症状 除了幻听，患者分离性身份障碍可能有视觉，触觉，嗅觉，味觉和幻觉。因此，患者被误诊为精神病。然而，这些幻觉症状与典型的 精神分裂症幻觉不同。 分离性身份障碍患者会感觉这些症状来自于替代身份（例如，好像别人是想用自己的眼睛哭，听到其他身份的声音在批评自己）。 抑郁、焦虑、药物滥用、自伤、自残、非癫痫性发、自杀行为以及性功能障碍常见。 人格之间的转换以及相互之间的遗忘会导致生活的混乱。总体而言，患者尽量隐藏症状，并减少症状对他人的影响。

分离性身份识别障碍的诊断 Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders , Fifth Edition, Text Revision (DSM-5-TR) criteria

仔细的精神检查，必要时用催眠或药物诱导的催眠。 Diagnosis of dissociative identity disorder is clinical, based on presence of the following criteria in the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition (DSM-5-TR): 有≥2的人格状态或身份（身份混乱），自我意识和感觉存在大量不连续性。

患者在日常活动，重要的个人信息和创伤性事件存在记忆缺失，通常在普通遗忘中不会出现。

症状给患者带来痛苦，造成社交、职业或其他重要功能受损。 此外，该症状无法用其他障碍（如复杂部分性癫痫发作，双相障碍，创伤后应激障碍，其他解离障碍）、酒精中毒、文化或宗教习俗或者儿童时期的幻想游戏（如一个假想的朋友）解释。 诊断根据分离性身份障碍的特殊表现和相关问题。有时需要长程随访、催眠和药物（巴比妥类和苯二氮䓬类）诱导的催眠。有时会要求患者在随访期间作记录。所有这些措施目的是在精神检查时引出不同的身份。精神科医生可能需要大量的时间用来描绘不同的人格和他们之间的关系。可以使用特定的结构式访谈问卷，特别是对于那些不熟悉该病的医生。 医生也可以通过直接询问患者的其他人格，以探索患者无法回忆的内容或看上去像是别人做的事情。催眠可以帮助临床医生评估患者的分离状态和其他身份，并帮助患者更好地控制分离状态时不同身份之间的转换。 诈病是在外在动机的刺激下（如逃避责任或惩罚）故意伪装身体或精神上的症状。 然而，诈病往往过度汇报众所周知的病症（如解离性遗忘）而不汇报其他症状。也会刻意制造刻板的替代人格。与真正的患者不同，诈病通常似乎喜欢得病，相比之下，分离性身份障碍患者往往试图隐藏它。如诊断不明确，可由多种途径反复核对信息来排除诊断。