神经性厌食症的病因不明。

除了好发于女性，其他危险因素也不清楚。在某些文化中，肥胖被认为是不够有吸引力的和不健康的，而且想要瘦的愿望很普遍，甚至在儿童中也是如此。在美国，超过50%的青春期前的女孩通过节食或采取其他措施控制体重。 对体重或节食史的过度关注似乎表明风险增加，并且存在遗传倾向，全基因组研究已经开始确定与风险增加相关的特定位点。

家庭和社会因素可能起一定的作用。许多父母属于中等或上层阶级，并且通常细致、强迫、平均才智，对于成功有非常高的标准。