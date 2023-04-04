粪石是指部分消化或未消化的物质紧密聚集，最常出现在胃内。胃结石可发生在所有年龄段。 常发生在有行为障碍、胃排空异常以及胃肠手术后的患者。大多数胃石没有症状，但有些会出现症状。有的胃石能够用化学方法溶解，有些需要内镜处理，有的则需要手术取出。
（参见消化道异物概述。）
胃石根据其组成可进行分类：
植物牛黄（最常见）是由不易消化的水果和蔬菜如纤维，果皮和种子组成。
毛胃石是由毛发组成的。
药物性胃石是口服药物的结石（尤其常见于硫糖铝、氢氧化铝凝胶）。
柿石是植物性胃石的一种，因过量摄入柿子导致;最常发生在柿子种植地区）
乳牛黄由乳蛋白组成。
其他粪石由各种其他物质组成，包括纸巾和聚苯乙烯泡沫产品，如杯子。
粪石的病因
粪石的症状和体征
粪石的诊断
内镜
影像学检查（例如，X线，超声，CT）通常用于评估患者的非特异性上消化道症状，可检测到胃石表现为胃内占位性病变。 这些结果可能被误认为是肿瘤。
上消化道内镜常用于确诊。内镜下可见胃石表面极不规则，颜色可由黄绿到灰黑。内镜活检发现有毛发或植物类纤维，即可诊断。
治疗胃肠结石（粪石）
化学溶解
内镜下切除
有时需手术治疗
最佳治疗方法是有争议的，因为比较不同治疗选择的随机对照试验尚未完成。有时需要联合治疗。
症状轻微的患者可以使用可乐和纤维素酶等药物进行化学溶解 (1)。纤维素酶3〜5g，溶于300〜500mL水中，每日服用，总计2~5天。胃复安10 mg口服常作为促进胃动力的辅助用药。目前不再推荐应用木瓜蛋白酶进行酶解消化。
对于有不能溶解的胃石，由于大型胃石引起的中重度症状，或者两者兼而有之的患者，需要通过内镜取出。如果由内镜首诊，则可在诊断内镜下取出胃石。内镜下用活检钳、钢丝套网、喷注、氩气等离子体凝固甚至激光 (2) 都可使胃石破碎，使之排出或被取出。
手术适用于不能完全化学溶解，或内镜介入无法实施或治疗失败，及有并发症的患者或小肠粪石的患者。
柿石通常很坚硬，难以治疗，因为柿子中含有的单宁柿涩酚可在胃中聚合。它们对化学溶解反应不佳，通常需要内窥镜或手术切除。
治疗参考文献
1.Iwamuro M, Okada H, Matsueda K, et al: Review of the diagnosis and management of gastrointestinal bezoars. World J Gastrointest Endosc 7(4):336–345, 2015.doi: 10.4253/wjge.v7.i4.336
2.Mao Y, Qiu H, Liu Q, et al: Endoscopic lithotripsy for gastric bezoars by Nd:YAG laser-ignited mini-explosive technique.Lasers Med Sci 29:1237–1240, 2014.doi: 10.1007/s10103-013-1512-1