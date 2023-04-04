提供者msd logo
skip to main content
skip to main content
MSD默沙东 诊疗手册医学专业人士版
Search icon

胃石

作者：Zubair Malik, MD, Lewis Katz School of Medicine at Temple University
已审核/已修订 4月 2023
看法 进行患者培训

粪石是指部分消化或未消化的物质紧密聚集，最常出现在胃内。胃结石可发生在所有年龄段。 常发生在有行为障碍、胃排空异常以及胃肠手术后的患者。大多数胃石没有症状，但有些会出现症状。有的胃石能够用化学方法溶解，有些需要内镜处理，有的则需要手术取出。

（参见消化道异物概述。）

胃石根据其组成可进行分类：

  • 植物牛黄（最常见）是由不易消化的水果和蔬菜如纤维，果皮和种子组成。

  • 毛胃石是由毛发组成的。

  • 药物性胃石是口服药物的结石（尤其常见于硫糖铝、氢氧化铝凝胶）。

  • 柿石是植物性胃石的一种，因过量摄入柿子导致;最常发生在柿子种植地区）

  • 乳牛黄由乳蛋白组成。

  • 其他粪石由各种其他物质组成，包括纸巾和聚苯乙烯泡沫产品，如杯子。

粪石的病因

植物性胃石 常见于成人患者，为胃旁路术或部分胃切除术的术后并发症，尤其是部分胃切除术伴迷走神经切断术后。

毛胃石最常见于咀嚼和吞食自己头发的年轻女性精神障碍患者。

乳牛黄 可能发生于牛奶喂养的婴儿。

由于糖尿病混合结缔组织疾病或其他全身性疾病导致胃排空延迟会增加胃石形成的风险。

其他诱因包括胃酸过少、胃动力减弱及咀嚼不完全；上述因素主要发生在老年人中，因此老年人是胃石发生的高危人群。

粪石的症状和体征

胃石通常无症状。 当症状出现时，最常见的情况包括餐后饱胀，腹痛，恶心，呕吐，厌食和体重下降。

并发症

胃石很少引起严重的并发症，具体包括

粪石的诊断

  • 内镜

影像学检查（例如，X线，超声，CT）通常用于评估患者的非特异性上消化道症状，可检测到胃石表现为胃内占位性病变。 这些结果可能被误认为是肿瘤。

粪石（影像学研究结果）
隐藏详情
X线图左侧，上腹中线大的软组织包块提示粪石，病灶内见斑驳气体影（星号）。右侧的冠状位CT扫描图像中，异质团块表示粪石（箭头）。这两幅图像中，肠管都有向下的挤压移位。
© Springer Science+Business Media

上消化道内镜常用于确诊。内镜下可见胃石表面极不规则，颜色可由黄绿到灰黑。内镜活检发现有毛发或植物类纤维，即可诊断。

植物性胃石
隐藏详情
这张照片显示的糖尿病胃轻瘫患者胃内的植物胃石。
Image provided by David M.Martin, MD.

治疗胃肠结石（粪石）

  • 化学溶解

  • 内镜下切除

  • 有时需手术治疗

最佳治疗方法是有争议的，因为比较不同治疗选择的随机对照试验尚未完成。有时需要联合治疗。

症状轻微的患者可以使用可乐和纤维素酶等药物进行化学溶解 (1)。纤维素酶3〜5g，溶于300〜500mL水中，每日服用，总计2~5天。胃复安10 mg口服常作为促进胃动力的辅助用药。目前不再推荐应用木瓜蛋白酶进行酶解消化。

对于有不能溶解的胃石，由于大型胃石引起的中重度症状，或者两者兼而有之的患者，需要通过内镜取出。如果由内镜首诊，则可在诊断内镜下取出胃石。内镜下用活检钳、钢丝套网、喷注、氩气等离子体凝固甚至激光 (2) 都可使胃石破碎，使之排出或被取出。

手术适用于不能完全化学溶解，或内镜介入无法实施或治疗失败，及有并发症的患者或小肠粪石的患者。

柿石通常很坚硬，难以治疗，因为柿子中含有的单宁柿涩酚可在胃中聚合。它们对化学溶解反应不佳，通常需要内窥镜或手术切除。

治疗参考文献

  1. 1.Iwamuro M, Okada H, Matsueda K, et al: Review of the diagnosis and management of gastrointestinal bezoars. World J Gastrointest Endosc 7(4):336–345, 2015.doi: 10.4253/wjge.v7.i4.336

  2. 2.Mao Y, Qiu H, Liu Q, et al: Endoscopic lithotripsy for gastric bezoars by Nd:YAG laser-ignited mini-explosive technique.Lasers Med Sci 29:1237–1240, 2014.doi: 10.1007/s10103-013-1512-1

quizzes_lightbulb_red
Test your KnowledgeTake a Quiz!
下载默沙东 诊疗手册应用程序！ANDROID iOS APPS in CHINA
下载默沙东 诊疗手册应用程序！ANDROID iOS APPS in CHINA
下载默沙东 诊疗手册应用程序！ANDROID iOS APPS in CHINA

版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

版权所有© 2024Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。