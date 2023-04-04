化学溶解

内镜下切除

有时需手术治疗

最佳治疗方法是有争议的，因为比较不同治疗选择的随机对照试验尚未完成。有时需要联合治疗。

症状轻微的患者可以使用可乐和纤维素酶等药物进行化学溶解 (1)。纤维素酶3〜5g，溶于300〜500mL水中，每日服用，总计2~5天。胃复安10 mg口服常作为促进胃动力的辅助用药。目前不再推荐应用木瓜蛋白酶进行酶解消化。

对于有不能溶解的胃石，由于大型胃石引起的中重度症状，或者两者兼而有之的患者，需要通过内镜取出。如果由内镜首诊，则可在诊断内镜下取出胃石。内镜下用活检钳、钢丝套网、喷注、氩气等离子体凝固甚至激光 (2) 都可使胃石破碎，使之排出或被取出。

手术适用于不能完全化学溶解，或内镜介入无法实施或治疗失败，及有并发症的患者或小肠粪石的患者。

柿石通常很坚硬，难以治疗，因为柿子中含有的单宁柿涩酚可在胃中聚合。它们对化学溶解反应不佳，通常需要内窥镜或手术切除。