躯体化是用躯体（躯体化）症状来表达心理现象。躯体化障碍是一个连续疾病谱，从症状发生于潜意识层面、不由意志控制到症状发生于意识层面、可受意志控制。 这一连续疾病谱包括

躯体症状及相关疾病

人为障碍/做作性障碍

装病（不是精神疾病）

这个疾病谱中的所有患者都把注意力集中在躯体症状上。因此，躯体化通常导致患者寻求过度的医学检查和治疗，而非精神科治疗。

躯体症状障碍 及其相关障碍特征表现为持续的躯体症状，这些躯体症状与过度的或非适应性的想法，感受，应对这些症状的行为以及对健康的关注有关。躯体症状及其相关障碍令患者痛苦，而且常常损害其社交、职业、学业或其他社会功能。这些措施包括

躯体症状障碍和疾病焦虑症是最常见的。

人为障碍是指在没有明显外部激励的情况下伪造身体或心理症状和/或体征（例如，获得休假、伤残津贴或药物；避免服兵役或刑事起诉）。孟乔森综合征（ Munchausen syndrome）这一术语不再用于做作性障碍。装病不是一种人为的障碍，但可能与后者混淆，装病是由外部诱因故意假装身体或心理症状，这将装病与人为的障碍区分开来。

功能性神经症状障碍 由无意识和非自愿发展的神经系统症状或缺陷（通常涉及运动或感觉功能）组成，并且与已知的病理生理机制或解剖途径不相容。

疾病焦虑障碍是指对患有或获得严重疾病的专注和恐惧。

影响其他医疗状况的心理因素是指心理或行为因素对现有医疗状况的进程或结果产生不利影响。

躯体症状障碍以多个持续的躯体症状主诉为特点，这些症状不是假装的，并且与这些症状相关的过度和不适应的想法、感觉和行为有关。见表 躯体症状 8 量表，用于确定患者在过去 7 天内受到 8 种选定症状困扰的频率。