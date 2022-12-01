镇静剂包括苯二氮卓类药物、巴比妥类药物和相关药物。高剂量可导致意识水平下降和呼吸抑制，这可能需要插管和机械通气。慢性使用者会出现激越或抽搐发作的戒断症状，因此依赖者应缓慢撤药，使用或不使用替代品。
镇静剂的治疗性收益是公认的，但它们在缓解压力和焦虑方面的价值可能也是它们经常被滥用的原因。滥用的抗焦虑药物和镇静剂，包括苯二氮䓬类、巴比妥类以及其他助眠药物。
镇静毒性的病理生理学
苯二氮卓类和巴比妥酸盐与γ-氨基丁酸（GABA）-A受体结合，增加受体对GABA的亲和力，并促进抑制性神经递质作用。
慢性作用
服用高剂量镇静剂的患者经常出现思维困难、语速缓慢（伴有一些构音障碍）、理解能力下降、记忆力差、判断错误、注意力持续时间缩短和情绪不稳定。对于易感性患者，心理依赖很快形成。身体依赖的程度与使用的剂量和时间有关。例如，戊巴比妥200mg/天连续服用数月可能不会诱导显著的耐受性，但300mg/天持续>3个月或500～600mg/天持续1个月可能会在停药时引发戒断综合征。
由于耐受和快速抗药的发生是不规则和不完全的，所以用药过程中相当多的行为、情绪和认知障碍可能会持续存在，甚至在常规用药者也是如此，具体情况取决于药物的剂量和药效学效应。酒精和镇静剂之间存在一些交叉耐受性，尤其是作用于GABA-A受体的药物。巴比妥类药物和 酒精 在引起的依赖性、戒断症状和慢性中毒方面相似。长期使用者在数周至数月内会产生生理依赖性。
怀孕
致畸性与妊娠期间使用苯二氮卓类药物有关，但证据尚不确定。在孕期长期使用巴比妥类药物能够导致 巴比妥类新生儿的戒断反应。 围产期使用苯二氮的还可能引起新生儿戒断综合征或中毒（如呼吸暂停、低体温、肌张力减退）。苯巴比妥增加胎儿先天性畸形的风险 (1)。Meprobamate是一种非苯二氮卓类抗焦虑药，也会导致新生儿戒断。
病理生理学参考文献
1.Veroniki AA, Cogo E, Rios P, et al: Comparative safety of anti-epileptic drugs during pregnancy: A systematic review and network meta-analysis of congenital malformations and prenatal outcomes.BMC Med 15 (1):95, 2017.doi: 10.1186/s12916-017-0845-1
镇静剂中毒的症状和体征
急性中毒或过量
镇静剂中毒的症状是深腱反射抑制、轻度的眼球震颤、警觉性轻微下降并伴有粗糙或快速的眼球震颤、共济失调、口齿不清和姿势不稳。
进一步发展成为眼球向前方凝视震颤、瞌睡、共济失调导致跌倒、精神错乱、深度睡眠、瞳孔压缩、呼吸变浅最终导致死亡。苯二氮䓬类药物过量很少导致低血压，也不会导致心律失常。
戒断
当停止服用治疗剂量的镇静剂或将其减少到临界水平以下时，可能会出现自限性的轻度戒断综合征。一般仅使用数周后，试图停止服药可能会使失眠症状恶化，导致坐立不安、烦扰的梦境、频繁的觉醒、清晨感到紧张。
苯二氮卓类药物的戒断与酒精戒断相似，偶尔会危及生命。症状包括呼吸急促、心悸、颤抖、反射亢进、意识模糊和惊厥。服用短效苯二氮卓类药物的患者在最后一次给药后1至2天内出现戒断症状。长效苯二氮卓类药物的戒断开始于停药后数天至一周。 快速吸收和代谢药物的戒断反应比较严重，如阿普唑仑、劳拉西泮和三唑仑。苯二氮卓类药物戒断的症状可能会波动，症状的强度可能不会稳定下降。许多滥用苯二氮䓬类药物的患者可能也是严重的酗酒者，延迟的苯二氮䓬戒断反应可能与酒的戒断反应.并发。
停用巴比妥类药物 也类似于戒酒。长期服用大剂量巴比妥酸盐的人，以及突然停止或减少剂量的人，可能会出现类似于震颤性谵妄的潜在危及生命的戒断综合征。即使在1到2周的适当停药后，也可能偶尔出现癫痫发作。如果不进行治疗，停用短效巴比妥酸盐可能会导致以下情况：
在速效巴比妥类戒断后最初的12～20小时内，逐渐出现坐立不安、震颤和虚弱。
第二天，坐立不安变得更为突出，深反射亢进，患者变得更为虚弱。
第二天到第三天时，每日用药量大于800mg的患者中有75％的人出现癫痫发作。有时癫痫渐渐成为持续状态直至死亡。
第二天至第五天时，会出现谵妄、失眠、精神错乱和视听幻觉。高热和脱水也常见。
镇静剂中毒的诊断
通常是临床诊断
镇静剂中毒的诊断通常在临床上进行。某些药物（如苯巴比妥）的药物水平可以测量，但通常医院实验室无法测量大多数镇静剂的水平。通常在尿液的免疫监测试验中已经进行了苯二氮䓬类和巴比妥类的药物筛查。然而，在此类筛查测试中检测药物可能无法反映患者的病情，通常不会改变临床管理；即使结果是阳性的，如果患者没有明确的镇静剂摄入史，也应该排除导致患者症状的其他原因。
镇静剂中毒的治疗
支持治疗
偶然使用氟马西尼治疗苯二氮卓过量
有时，使用碱化尿液和/或巴比妥类活性炭治疗
中毒或过量
急性中毒通常只需要支持性护理，包括监测气道、呼吸和心血管状况。如果摄入在1小时内，呕吐反射得以保留，并且患者可以保护气道，则可以给予50g活性炭以减少进一步吸收；然而，这种干预措施并没有被证明能降低发病率或死亡率，也不再被常规推荐。然而，尽管缺乏支持积极临床结果的研究，但由于苯巴比妥的肠肝循环，建议使用多剂量活性炭来增强消除作用。有时需要气管插管和机械辅助通气。
苯二氮卓类受体拮抗剂氟马西尼可以逆转苯二氮卓类药物过量引起的镇静和呼吸抑制。剂量为0.2mg缓慢静注（超过30秒），30秒后再次静注0.3mg，随后1分钟后静注0.5mg，直至总量3mg。但它的临床作用难以界定，因为多数苯二氮䓬类过量使用者通过支持治疗可自行恢复。有时候氟马西尼会引起癫痫发作。
氟马西尼的禁忌证包括使用长效苯二氮䓬类（因为氟马西尼会促进戒断反应）、潜在的癫痫、存在痉挛或其他运动障碍、合并使用过量的致癫痫药物（如三环类抗抑郁药物）和抗心律失常药。由于这些禁忌症中的许多项在服药过量时通常是未知的，因此氟马西尼最好用于在医疗过程中患有呼吸抑制的患者（即，当病史清楚时）。
如果诊断为苯巴比妥过量，用碳酸氢钠碱化尿液可能会促进排泄。一些研究报告称，通过 血液透析 成功治疗了大剂量苯巴比妥过量(1)。
通过在1升D5W加入150mEq（150mmol）碳酸氢钠并以每小时1至1.5升的速率输注，完成尿碱化。尿pH值应保持接近8以达到有效碱化。
戒断和戒毒
严重急性停药需要住院密切监测停药症状，最好在重症监护室，并使用适当剂量的静脉注射苯二氮卓类药物。如果戒断症状轻微，可以使用口服苯二氮卓类药物。
控制镇静剂依赖的方法之一是在严密监测戒断症状的情况下根据计划逐渐减药，或者也可以换用一种减药更容易的长效药物。减少剂量的时间取决于戒断症状的存在和严重程度。
治疗参考文献
1.Hoyland K, Hoy M, Austin R, et al: Successful use of haemodialysis to treat phenobarbital overdose.BMJ Case Rep 2013: bcr2013010011, 2013.doi: 10.1136/bcr-2013-010011
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