当停止服用治疗剂量的镇静剂或将其减少到临界水平以下时，可能会出现自限性的轻度戒断综合征。一般仅使用数周后，试图停止服药可能会使失眠症状恶化，导致坐立不安、烦扰的梦境、频繁的觉醒、清晨感到紧张。

苯二氮卓类药物的戒断与酒精戒断相似，偶尔会危及生命。症状包括呼吸急促、心悸、颤抖、反射亢进、意识模糊和惊厥。服用短效苯二氮卓类药物的患者在最后一次给药后1至2天内出现戒断症状。长效苯二氮卓类药物的戒断开始于停药后数天至一周。 快速吸收和代谢药物的戒断反应比较严重，如阿普唑仑、劳拉西泮和三唑仑。苯二氮卓类药物戒断的症状可能会波动，症状的强度可能不会稳定下降。许多滥用苯二氮䓬类药物的患者可能也是严重的酗酒者，延迟的苯二氮䓬戒断反应可能与酒的戒断反应.并发。

停用巴比妥类药物 也类似于戒酒。长期服用大剂量巴比妥酸盐的人，以及突然停止或减少剂量的人，可能会出现类似于震颤性谵妄的潜在危及生命的戒断综合征。即使在1到2周的适当停药后，也可能偶尔出现癫痫发作。如果不进行治疗，停用短效巴比妥酸盐可能会导致以下情况：