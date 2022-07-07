选择肩胛中线上低于积液顶端的一个肋间隙作为进针点，沿肋骨上缘穿刺。

标记插入点并用皮肤清洁剂（如洗必泰）清洁该区域，并在戴无菌手套然后铺上无菌手术洞巾。

使用25G穿刺针，在穿刺部位注射一小团局麻药形成皮丘。 换用更粗的穿刺针（20G或22G），逐层深入注射麻醉剂直至壁层胸膜，由于它对痛觉非常敏感，所以应该渗入最多量麻醉剂。继续推进针头，直到抽出胸腔积液，并注意针头的深度。

将大口径（16～19G）胸腔穿刺针套管装置与三通旋塞阀相连，其中一个阀门端口连接一个30～50mL的注射器，另一个阀门端口连接一根引流管。

患者吸气时沿肋骨上缘进针，嘱其屏气，并将针刺入胸腔渗出液中。

当抽吸出液体或血液时，将导管套在针上插入胸膜腔内，拔出针头，导管一端留置于胸膜腔内。 准备插入导管前，抽吸液体后立即盖住穿刺针末端开口，以防止空气进入胸腔。

注射器抽取30 mL液体放入适当的试管和培养瓶中进行检验。

如果要排出更多的液体，旋转活塞，让液体流入收集袋或收集瓶。 或者使用注射器抽吸液体，注意定期释放柱塞上的压力。

如果抽取大量液体（> 500 mL），注意监测患者症状和血压，若患者出现胸痛、呼吸困难或低血压，应立即停止引流。咳嗽是正常现象，代表肺重新扩张。一些临床医生建议24小时内抽取的总液量不应超过1.5L，尽管几乎没有证据表明肺复张后肺水肿的发生风险与胸腔引流量成正比 (1)。动物数据表明，快速排出长期积液可能会通过减少表面活性剂导致肺水肿再膨胀。对于有经验的操作者来说，只要患者在监测过程中反应良好，一次操作完全排出胸腔内积液是合理的。