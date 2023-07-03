全身用糖皮质激素

有时需应用吸入激素或口服激素或两者合用来维持治疗

慢性嗜酸细胞性肺炎患者都对静脉或口服糖皮质激素有反应；如无反应则提示其他诊断。初予泼尼松40～60mg每日1次。很快有明显的临床改善，常出现于48小时内。大多数病人的症状和胸片异常在14天内完全缓解，几乎所有的病人在1个月内缓解。

症状和胸片能可靠而有效地指导治疗。虽然HRCT扫描对发现放射学异常较敏感，但重复检查并不能获益。

外周血嗜酸细胞计数、红细胞沉降率和IgE水平也可用于治疗期间随访临床病程。然而，并非所有的病人都有实验室检查异常。

多数病人停用或减量糖皮质激素后，症状和放射学异常再发。再发可发生于初次发病后数月至数年。因此，有时可能需要长期（数年）糖皮质激素维持治疗。 吸入激素（如氟替卡松或倍氯米松500～750mcg每日2次）有效，特别是减少了口服激素的维持剂量。

再发不代表治疗失败、预后差或者死亡率增高。病人和再发前一样对糖皮质激素有反应。一些康复的病人会存在不可逆的气流阻塞，但其临床意义常模棱两可。

慢性嗜酸细胞性肺炎偶尔会导致生理上重要的限制性肺功能异常造成不可逆纤维化的结果，但异常通常是轻微的，以至于CEP是发病和死亡极其少见的原因。