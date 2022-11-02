现病史应包括咳嗽持续时间及咳嗽性质（犬吠样，不连贯，阵发性），发作时状况（突发或无痛性发作）。临床医生应该询问相关伴随症状。其中一些症状十分普遍（如流鼻涕、喉咙痛、发烧）；其他人可能会提出具体的原因：头痛、眼睛发痒和喉咙痛（鼻后滴注）；喘息和咳嗽伴用力（哮喘）；盗汗（肺结核）；以及，在婴儿中，喂食后出现呕吐、易怒或背部拱起（胃食管反流）。 对于6个月到6岁的孩子，应询问家长是否有异物吸入的潜在可能性，如周围大的兄弟姊妹或客人带有玩具，接触到一些小的物体，摄入一些小的，光滑的食物（如坚果，葡萄）。

系统回顾应注意一些可能是病因的症状，包括腹痛（一些细菌性肺炎），体重减轻或体重不增，大便恶臭（囊性纤维化），肌肉酸痛或（通常伴随有病毒性疾病或非典型肺炎，但痛常不伴细菌性肺炎）。

既往史应注意近期发生的呼吸道感染，反复发作的肺炎，以及已知的过敏或哮喘病史，应注意结核高危因素（如，暴露于结核或疑似有结核感染的人群，有监狱，HIV感染接触史，有旅游史或是有地方性感染的国家的移民）以及呼吸道刺激物接触史。