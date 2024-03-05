哮鸣是一种相对高调的呼啸噪音，由空气通过狭窄或被挤压的小气道产生。它常见于婴儿出生后的头几年，通常由病毒性呼吸道感染或哮喘引起，但其他可能的原因包括吸入刺激物或过敏原、胃食管反流、外来异物和心力衰竭。

（另请参阅成人的 哮鸣 和 哮喘。 ）

经常性发作 喘息 在生命的头几年很普遍；3名儿童中有1名在3岁前至少有一次急性喘息发作（1)。因为这样的喘息通常响应支气管扩张，这个问题一直以来被认为是哮喘。然而，最近的证据表明，许多曾经在幼儿期有反复喘息儿童在儿童期或青春期并没有出现哮喘，提示对于幼儿反复喘息应该考虑其他替代诊断。

音频 哮鸣

经验与提示

参考文献 1.Taussig LM, Wright AL, Holberg CJ, et al: Tucson Children's Respiratory Study: 1980 to present.J Allergy Clin Immunol 111:661–675, 2003.doi: 10.1067/mai.2003.162

幼儿哮鸣和哮喘的症状和体征 喘息常伴有反复干咳或排痰性咳嗽。 其他症状取决于病因，可出现发热，流涕（病毒感染），和喂养困难（例如，归因于心力衰竭或吞咽困难）。 体格检查时，除非气道严重狭窄，喘息主要表现在呼气相，在气道严重狭窄的情况下，吸气相可以闻及喘息。目前更严重的疾病的其他检查结果可能包括，呼吸急促，鼻翼煽动，肋间和/或剑突下凹和发绀。儿童呼吸系统感染可伴有发热。

幼儿哮鸣和哮喘的诊断 对于严重的初次发作期，行X线检查，有时非典型或反复发作的病例，亦可行X线检查。 对于严重喘息的首次发作期，大多数医生行胸部X线检查来检测吸入异物，肺炎或心力衰竭和脉搏血氧饱和度的，以评估的是否需要吸氧治疗。X线平片上广泛性过度充气的存在表明哮喘中可见弥漫性空气滞留，而局部发现则表明结构异常或异物吸入。 胸部x线也可能提示血管环的存在是引起喘息的原因（如右主动脉弓）。 对于反复发作的儿童，除非有呼吸困难的症状，否则，急性发作通常不需要检查。一些检查，例如吞咽研究，食道造影，CT，纤维支气管镜，对于少数反复发作或严重恶化，或是对支气管扩张剂或其他哮喘药物无反应的儿童，可能有帮助。

幼儿哮鸣和哮喘的治疗 对于急性发作的喘息，吸入支气管扩张剂，如有必要，全身应用激素。

对于频繁严重喘息发作的儿童，可试用用于哮喘的维持治疗（如，吸入糖皮质激素）。 患有急性喘息的婴幼儿可吸入支气管扩张剂，如果喘息严重，可使用全身皮质类固醇（见急性哮喘发作的治疗）。 不太可能发展为持续性哮喘，如儿童不具有遗传性过敏症或过敏体质或哮喘家族史，其喘息发作是相对温和的，且偶发，通常可以根据需要，只用间断吸入支气管扩张剂治疗即可。 大多数有更频繁和/或严重喘息发作的幼儿受益于根据需要使用支气管扩张剂和用于治疗哮喘的抗炎药（如吸入性皮质类固醇）的维持治疗。 然而，尽管长期使用白三烯改性剂或低剂量吸入的皮质类固，降低了疾病严重程度和喘息发作次数，但不会改变该疾病的自然病程。

幼儿哮鸣和哮喘的预后 许多在儿童早期患有反复喘息的儿童，在之后将不会患有临床上重要的喘息。然而，许多患有难治性慢性哮喘的大龄儿童和成人，在儿童早期就出现症状。