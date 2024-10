gamma-羟基丁酸

GHB能产生放松和安宁的感觉。它也同样能产生疲劳和脱抑制。

在较高剂量下,GHB可能会导致头晕、协调性丧失、恶心和呕吐。昏迷和呼吸抑制也可能发生。GHB和任何其他镇静剂,尤其是酒精,联合使用是极其危险的,会导致精神状态下降和呼吸暂停发作许多死亡的例子即是合并酒精使用。

经常使用的人可能会产生 耐受性 和 依赖性

Withdrawal symptoms occur if GHB is not taken for several hours after previous frequent use of large amounts.这些症状类似于酒精戒断 苯二氮卓类药物戒断反应,可危及生命。