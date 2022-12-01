伽马羟基丁酸产生中毒症状类似酒精或氯胺酮中毒，特别是当合并使用酒精时，可能导致呼吸抑制、惊厥和死亡。

gamma-羟基丁酸（GHB）类似于中枢神经递质gamma-氨基丁酸（GABA），但它能通过血脑屏障，因此可以口服。它与氯胺酮的效用类似，但持续时间更长且更具危险性。

健身者可能会滥用 GHB 及其类似物作为 合成代谢剂， 因为它会释放生长激素。GHB 及其类似物因其镇静和健忘作用而被用于促进性侵犯。

GHB 有时用于治疗 发作性睡病。

使用 GHB 的症状 GHB能产生放松和安宁的感觉。它也同样能产生疲劳和脱抑制。 在较高剂量下，GHB可能会导致头晕、协调性丧失、恶心和呕吐。昏迷和呼吸抑制也可能发生。GHB和任何其他镇静剂，尤其是酒精，联合使用是极其危险的，会导致精神状态下降和呼吸暂停发作许多死亡的例子即是合并酒精使用。 经常使用的人可能会产生 耐受性 和 依赖性 Withdrawal symptoms occur if GHB is not taken for several hours after previous frequent use of large amounts.这些症状类似于酒精戒断 苯二氮卓类药物戒断反应，可危及生命。

GHB 使用的诊断 通常是临床诊断

有时进行尿检 GHB中毒的诊断是根据临床体征和症状进行的。常规尿液药物筛查未检测到GHB。使用后，可以通过气相色谱/质谱法在尿液中检测长达12小时的GHB。