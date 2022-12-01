合成代谢类固醇（合成代谢雄激素类固醇）通常用于增强身体表现和促进肌肉生长。如果使用不恰当，被长期大剂量使用而缺乏医学监测时，可引起偏执和失去理性的行为以及生理上广泛的不良作用。

合成代谢类固醇包括睾酮和那些化学药理与睾酮相关并能促进肌肉生长的药物，许多药物可供使用。合成代谢类固醇在临床上用来治疗低睾酮水平的男性性腺功能减退症。另外，由于合成类固醇具有抗异化和提高蛋白合成的作用，有时会用于烧伤、长期卧病在床以及其他虚弱的病人以预防肌肉萎缩。

一些医生使用类固醇来治疗艾滋病相关的消瘦或癌症。但是，少有数据表明雄激素治疗的有效性，而且也缺少这类治疗的指导意见。睾酮 一直被誉为利于伤口愈合以及肌肉损伤的恢复，虽然很少数据支持这些说法。

类固醇被滥用于增加肌肉群和力量。阻抗性的力量训练和适当的饮食，可能增强类固醇的这种作用。没有直接的证据可以证明类固醇将增强耐力和速度，但大量零散的研究证据提示，运动员服用这类药物会在赛前训练中表现得更有活力。

人群中滥用类固醇的终身几率为0.5％～5％，但在特殊人群中有着值得注意的变化（例如：在竞技运动员和健美人士中有着较高的几率）。据报道，在美国高校中成年男性的使用率为6％～11％，包括那些无法估计数量的非运动员。在高校女生中使用率为2.5％。

合成代谢类固醇引起的病理生理学问题 合成类固醇具有雄激素样作用（例如：毛发、性欲的改变，具有挑衅性）和促进合成代谢的作用（增加蛋白质的合成、肌肉群的形成）。雄激素样作用不会单独出现，现在已经合成一些能将雄激素样作用降到最低的类固醇。 慢性作用 单一剂量的急性毒性是有限的 不良反应的产生由剂量和药物决定。 只有很少一部分的药物在生理替代剂量时会引起不良反应（例如：甲基睾酮及其等价物10～50mg/d）。运动员大概要用10～50倍这个范围的剂量。在大剂量时，一些作用很明显，而另一些却差不多 (见表 类固醇的反作用)。不确定性的出现是因为大多数的研究：药物滥用者没有精确地汇报药物使用量、使用黑市药品、这些药品大多是假冒的而且标志的含量和成分变化很大。 表格 类固醇的反作用 表格 运动员可能会在一段时间内服用固定剂量的一种或多种类固醇，然后停止，然后每年多次重新开始（循环）几次。间断使用药物可以使人体内源性的睾酮、精子计数、下丘脑-垂体-性腺轴恢复正常水平。有证据表明循环间断使用会减少不良反应，从而减少达到预期效果所需要的剂量。 运动员经常同时使用多种合成代谢类固醇（这种做法称为叠加）。它们可以同时使用不同的给药途径（口服、肌注或经皮）。从小剂量开始，逐渐增加剂量，并将同一合成代谢类固醇的剂量减至零，这被称为金字塔疗法。“堆积训练”和“金字塔效应”用于增加受体结合，减少不良反应的产生，但是这些作用尚未证实。为了避免反兴奋剂检查呈阳性，运动员可能会停止使用长效类固醇，并以短效制剂替代（衔接）。

合成代谢类固醇使用的症状和体征 使用合成代谢类固醇的最典型标志是肌肉质量的快速增加。 增加的速度和程度与服用的药物剂量有关。使用生理剂量的病人肌肉生长缓慢而且不易发觉，那些使用中等剂量的人会增加肌肉含量从而使体重增加。会出现体力和性欲（男性）的增强，但难以量化。 精神反应（通常只在很高的剂量）经常被家庭成员发现： 情绪不稳定易波动

失去理性的行为

攻击性增强

易激惹

性欲增强

情绪低落 在男性和女性中均常见粉刺增加。性欲可以增加，偶然也可能减退。攻击性和食欲可能增加。男性乳房发育、睾丸萎缩以及生育能力下降在男性中常见。 男性化的一些作用（例如：脱发、增大的阴蒂、多毛症、声音的低沉）在女性中常见；男性化的一些作用（例如：脱发、增大的阴蒂、多毛症、声音的低沉）在女性中常见，另外，会出现乳房形状变小、阴道黏膜萎缩、月经规律会改变或者停经。女性男性化和男性女性化可能是不可逆的。

合成代谢类固醇使用的诊断 通常是临床诊断

有时进行尿检 尽管精英运动员接受了反兴奋剂机构的合成代谢类固醇使用测试，但没有实用的诊断测试来评估普通患者群体中是否偷偷使用合成代谢类固醇。当患者出现慢性合成代谢类固醇使用的体征和症状时，在鉴别诊断中使用合成代谢类固醇是很重要的。测量血清睾酮、卵泡刺激素和黄体生成素水平可能很有用，因为它们是更常见的检测方法。外源性睾酮和合成代谢类固醇会降低促性腺激素水平。 当检测合成代谢类固醇时，尿液分析是通过气相色谱-质谱仪进行的。 无法通过气相色谱-质谱分光光度法对外源性服用的睾酮与内源性睾酮进行区分。但是，通过检测 睾酮 和表睾酮（一种内源性类固醇即化学上是几乎相同的 睾酮）之间的比率，高浓度的 睾酮 可以被检测到。睾酮与表睾酮的比例 > 6:1 ，提示使用了外源性睾酮。

合成代谢类固醇使用的治疗 停止使用 合成代谢类固醇使用者的主要治疗方法是停止使用。 虽然不会出现生理依赖，但可能存在心理依赖（特别是在竞技健美运动员和运动员中）。妊娠期可能需要手术复位。使用注射剂型的人应该更新 破伤风疫苗接种。