在超声检查中，信号发生器与转换器相结合。信号发生器中的压电晶体将电转换成高频声波，这些高频声波被送入组织中。组织散射、反射和吸收不同程度的声波。反射回来的声波（回声）被转换成电信号。计算机分析信号，并在屏幕上显示一个解剖图像。
超声检查是便携式的，应用广泛，相对便宜，和安全。使用无辐射。
Procedure demonstrated by Robert Strony, DO, MBA, RDCS, FACEP, Medical Director, Point of Care Ultrasound, Geisinger; Clinical Associate Professor of Medicine, Geisinger Commonwealth School of Medicine; Associate Professor (Adjunct) Lewis Katz School of Medicine, Temple University.
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超声的用途
超声可以识别浅表生长物和异物（例如，甲状腺，乳房，睾丸，四肢，一些淋巴结）。 对更深的结构，其他组织和密度（例如，骨，气体）可以干扰图像。
超声常用于评估以下内容：
心脏（超声心动图）： 例如，检测瓣膜和腔室大小异常并估算射血分数和心肌应变力（参见超声心动图)
胆囊和胆道： 例如，检测胆结石和胆道梗阻（参见肝胆影像学检查：超声检查)
泌尿道： 例如，在肾脏区分囊肿（通常是良性）和坚实的肿块（常常为恶性），或检测梗阻，例如在肾脏，输尿管或膀胱结石或其它结构异常（参加泌尿生殖系统影像学检查:超声检查)
女性生殖器官： 例如，检测在卵巢、输卵管或子宫肿瘤和炎症（参见妇科肿瘤概论)
怀孕： 例如，评估胎儿的生长和发育，并检测胎盘异常（例如，前置胎盘—参见产科患者评价:超声检查)。
肌肉骨骼： 评估肌肉，肌腱和神经。
IAN HOOTON/SCIENCE PHOTO LIBRARY
床旁超声检查 （也称为床旁超声）越来越多地用于急性护理环境中，以协助诊断（例如容量状态、低血压原因、异物）和治疗（例如静脉导管插入术、关节穿刺术）。
超声检查也可用于指导活检取样和放置静脉导管。
超声有时在体内完成，在内窥镜或血管导管前端装一个小探头。
超声检查的变化
超声信息可以通过几种形式显示。
A型超声
A型是最简单的；信号在图表上记录为尖峰。显示图像的垂直轴（Y轴）表示回声振幅，横轴（X轴）表示患者的深度或距离。
这种类型的超声成像主要用于眼科扫描。
B型超声（灰阶）
B型模式是最常用的诊断成像；信号显示为一个二维的解剖图像。
B超通常用于评估发育中的胎儿，并评估器官，包括肝，脾，肾，甲状腺，睾丸，乳房，子宫，卵巢，以及前列腺。
B超成像的速度足够快，可以显示实时的运动，例如心脏跳动或血管搏动。实时动态显像可以提供解剖和功能信息。
M型超声
M模式用于显示运动的结构成像；运动的结构反射的信号被转换成沿一垂直轴的连续的波形。
M型超声主要用于评估胎儿心跳，在心脏成像中特别用于瓣膜病变的评价。
多普勒超声
多普勒超声检查用于评估血流。它利用多普勒效应（通过移动物体的反射改变声音频率）。移动的物体为血液中的红细胞。
通过分析声波频率的变化来确定血流的方向和速度：
如果反射波的频率低于发射波，说明血流方向背离传感器。
如果反射波的频率高于发射波，说明血流方向朝向传感器。
频率的变化的幅度与血流速度成正比。
反射的声波频率的变化被转换成图像显示血流方向和速度。
Image courtesy of Hakan Ilaslan, MD.
多普勒超声也用于
频谱多普勒超声 显示血流信息，以垂直轴上速度和在水平轴上的时间图像显示。如果多普勒角（超声波束的方向与血流方向之间的角度）能被确定，可以测量特定的速度。速度测量和频谱多普勒追踪的外观可以提示血管狭窄的严重性。
双多普勒超声结合了光谱超声的图像显示技术和B型超声波成像的双重优点。
彩色多普勒超声 将多普勒血流信息转换成血流的彩色图象;它显示在一个灰阶解剖超声图像上。 血流方向由颜色深浅显示（例如，红色血流朝向探头，蓝色血流背离探头）。 平均血流速度是由颜色的亮度显示（例如，明亮的红色代表朝向探头的高速血流;暗的蓝色代表背离探头的低速血流）。
超声的缺点
图像的质量取决于操作者的技术。
对于超重的患者，要获得清晰图像在技术上存在困难。
超声波不能通过骨骼或气体，因此超声检查很难获取这些图像。