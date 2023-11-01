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MSD默沙东 诊疗手册医学专业人士版
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超声检查

作者：Mustafa A. Mafraji, MD, Rush University Medical Center
已审核/已修订 11月 2023
看法 进行患者培训

在超声检查中，信号发生器与转换器相结合。信号发生器中的压电晶体将电转换成高频声波，这些高频声波被送入组织中。组织散射、反射和吸收不同程度的声波。反射回来的声波（回声）被转换成电信号。计算机分析信号，并在屏幕上显示一个解剖图像。

超声检查是便携式的，应用广泛，相对便宜，和安全。使用无辐射。

超声原理
如何进行超声检查：选择探头
如何进行超声检查：选择探头

Procedure demonstrated by Robert Strony, DO, MBA, RDCS, FACEP, Medical Director, Point of Care Ultrasound, Geisinger; Clinical Associate Professor of Medicine, Geisinger Commonwealth School of Medicine; Associate Professor (Adjunct) Lewis Katz School of Medicine, Temple University.

如何进行超声检查：控制台和控件
如何进行超声检查：控制台和控件

Procedure demonstrated by Robert Strony, DO, MBA, RDCS, FACEP, Medical Director, Point of Care Ultrasound, Geisinger; Clinical Associate Professor of Medicine, Geisinger Commonwealth School of Medicine; Associate Professor (Adjunct) Lewis Katz School of Medicine, Temple University.

如何进行超声检查：获取图像
如何进行超声检查：获取图像

Procedure demonstrated by Robert Strony, DO, MBA, RDCS, FACEP, Medical Director, Point of Care Ultrasound, Geisinger; Clinical Associate Professor of Medicine, Geisinger Commonwealth School of Medicine; Associate Professor (Adjunct) Lewis Katz School of Medicine, Temple University.

如何进行超声检查：选择探头
如何进行超声检查：选择探头

Procedure demonstrated by Robert Strony, DO, MBA, RDCS, FACEP, Medical Director, Point of Care Ultrasound, Geisinger; Clinical Associate Professor of Medicine, Geisinger Commonwealth School of Medicine; Associate Professor (Adjunct) Lewis Katz School of Medicine, Temple University.

如何进行超声检查：控制台和控件
如何进行超声检查：控制台和控件

Procedure demonstrated by Robert Strony, DO, MBA, RDCS, FACEP, Medical Director, Point of Care Ultrasound, Geisinger; Clinical Associate Professor of Medicine, Geisinger Commonwealth School of Medicine; Associate Professor (Adjunct) Lewis Katz School of Medicine, Temple University.

如何进行超声检查：获取图像
如何进行超声检查：获取图像

Procedure demonstrated by Robert Strony, DO, MBA, RDCS, FACEP, Medical Director, Point of Care Ultrasound, Geisinger; Clinical Associate Professor of Medicine, Geisinger Commonwealth School of Medicine; Associate Professor (Adjunct) Lewis Katz School of Medicine, Temple University.

超声的用途

超声可以识别浅表生长物和异物（例如，甲状腺，乳房，睾丸，四肢，一些淋巴结）。 对更深的结构，其他组织和密度（例如，骨，气体）可以干扰图像。

超声常用于评估以下内容：

  • 心脏（超声心动图）： 例如，检测瓣膜和腔室大小异常并估算射血分数和心肌应变力（参见超声心动图)

  • 胆囊和胆道： 例如，检测胆结石和胆道梗阻（参见肝胆影像学检查：超声检查)

  • 泌尿道： 例如，在肾脏区分囊肿（通常是良性）和坚实的肿块（常常为恶性），或检测梗阻，例如在肾脏，输尿管或膀胱结石或其它结构异常（参加泌尿生殖系统影像学检查:超声检查)

  • 女性生殖器官： 例如，检测在卵巢、输卵管或子宫肿瘤和炎症（参见妇科肿瘤概论)

  • 怀孕： 例如，评估胎儿的生长和发育，并检测胎盘异常（例如，前置胎盘—参见产科患者评价:超声检查)。

  • 肌肉骨骼： 评估肌肉，肌腱和神经。

床旁超声检查 （也称为床旁超声）越来越多地用于急性护理环境中，以协助诊断（例如容量状态、低血压原因、异物）和治疗（例如静脉导管插入术、关节穿刺术）。

超声检查也可用于指导活检取样和放置静脉导管。

超声有时在体内完成，在内窥镜或血管导管前端装一个小探头。

超声检查的变化

超声信息可以通过几种形式显示。

A型超声

A型是最简单的；信号在图表上记录为尖峰。显示图像的垂直轴（Y轴）表示回声振幅，横轴（X轴）表示患者的深度或距离。

这种类型的超声成像主要用于眼科扫描。

B型超声（灰阶）

B型模式是最常用的诊断成像；信号显示为一个二维的解剖图像。

B超通常用于评估发育中的胎儿，并评估器官，包括肝，脾，肾，甲状腺，睾丸，乳房，子宫，卵巢，以及前列腺。

B超成像的速度足够快，可以显示实时的运动，例如心脏跳动或血管搏动。实时动态显像可以提供解剖和功能信息。

M型超声

M模式用于显示运动的结构成像；运动的结构反射的信号被转换成沿一垂直轴的连续的波形。

M型超声主要用于评估胎儿心跳，在心脏成像中特别用于瓣膜病变的评价。

多普勒超声

多普勒超声检查用于评估血流。它利用多普勒效应（通过移动物体的反射改变声音频率）。移动的物体为血液中的红细胞。

通过分析声波频率的变化来确定血流的方向和速度：

  • 如果反射波的频率低于发射波，说明血流方向背离传感器。

  • 如果反射波的频率高于发射波，说明血流方向朝向传感器。

  • 频率的变化的幅度与血流速度成正比。

反射的声波频率的变化被转换成图像显示血流方向和速度。

多普勒超声也用于

  • 评估肿瘤和器官的血管

  • 评估心脏功能（例如，作为超声心动图

  • 检测血管闭塞和狭窄

  • 检测血管内血凝块（例如，深静脉血栓

  • 检测关节滑膜炎

频谱多普勒超声 显示血流信息，以垂直轴上速度和在水平轴上的时间图像显示。如果多普勒角（超声波束的方向与血流方向之间的角度）能被确定，可以测量特定的速度。速度测量和频谱多普勒追踪的外观可以提示血管狭窄的严重性。

双多普勒超声结合了光谱超声的图像显示技术和B型超声波成像的双重优点。

彩色多普勒超声 将多普勒血流信息转换成血流的彩色图象;它显示在一个灰阶解剖超声图像上。 血流方向由颜色深浅显示（例如，红色血流朝向探头，蓝色血流背离探头）。 平均血流速度是由颜色的亮度显示（例如，明亮的红色代表朝向探头的高速血流;暗的蓝色代表背离探头的低速血流）。

超声的缺点

图像的质量取决于操作者的技术。

对于超重的患者，要获得清晰图像在技术上存在困难。

超声波不能通过骨骼或气体，因此超声检查很难获取这些图像。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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