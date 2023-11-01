多普勒超声检查用于评估血流。它利用多普勒效应（通过移动物体的反射改变声音频率）。移动的物体为血液中的红细胞。

通过分析声波频率的变化来确定血流的方向和速度：

如果反射波的频率低于发射波，说明血流方向背离传感器。

如果反射波的频率高于发射波，说明血流方向朝向传感器。

频率的变化的幅度与血流速度成正比。

反射的声波频率的变化被转换成图像显示血流方向和速度。

彩色多普勒超声 图片 Image courtesy of Hakan Ilaslan, MD.

多普勒超声也用于

评估肿瘤和器官的血管

评估心脏功能（例如，作为超声心动图）

检测血管闭塞和狭窄

检测血管内血凝块（例如，深静脉血栓）

检测关节滑膜炎

频谱多普勒超声 显示血流信息，以垂直轴上速度和在水平轴上的时间图像显示。如果多普勒角（超声波束的方向与血流方向之间的角度）能被确定，可以测量特定的速度。速度测量和频谱多普勒追踪的外观可以提示血管狭窄的严重性。

双多普勒超声结合了光谱超声的图像显示技术和B型超声波成像的双重优点。

彩色多普勒超声 将多普勒血流信息转换成血流的彩色图象;它显示在一个灰阶解剖超声图像上。 血流方向由颜色深浅显示（例如，红色血流朝向探头，蓝色血流背离探头）。 平均血流速度是由颜色的亮度显示（例如，明亮的红色代表朝向探头的高速血流;暗的蓝色代表背离探头的低速血流）。