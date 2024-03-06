育龄妇女可能 已进行妊娠测试 如果她们正尝试怀孕、担心意外怀孕或有妇科症状。

人绒毛膜促性腺激素 (hCG) β亚基血清检测是最灵敏的妊娠试验。它可以在月经推迟之前或之后尽早检测出怀孕。大多数实验室使用的检测方法无法检测到 hCG 水平 ≤ 5 mIU/mL，因此大多数实验室将其视为阴性妊娠测试结果。一些检测方法可以检测到低至 1 或 2 mIU/mL 的水平。

尿液妊娠测试也能测量 β-hCG，但其敏感度不如血清测试。尿液检测通常检测出 12 至 50 mIU/mL 的 β-hCG 水平（1）。此外，尿液中的 hCG 浓度低于血清中的 hCG 浓度。在月经推迟的第一天后约 1 周，尿液测试通常会呈阳性。在月经推迟后的第一天，大约一半的孕妇的检测结果会呈阴性。

家庭尿液妊娠测试的敏感性和特异性可能因具体测试套件、使用者的技术和解释而有所不同。因此，任何阳性的家庭妊娠测试结果都应通过实验室尿液或血清妊娠测试进行确认。