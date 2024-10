1.Committee on Practice Bulletins—Gynecology.Practice bulletin no. 128: diagnosis of abnormal uterine bleeding in reproductive-aged women. Obstet Gynecol.2012;120(1):197-206.doi:10.1097/AOG.0b013e318262e320

2.Perkins RB, Guido RS, Castle PE, et al.2019 ASCCP Risk-Based Management Consensus Guidelines for Abnormal Cervical Cancer Screening Tests and Cancer Precursors [published correction appears in J Low Genit Tract Dis. 2020 Oct;24(4):427]. J Low Genit Tract Dis.2020;24(2):102-131.doi:10.1097/LGT.0000000000000525

3.Al-Fozan H, Firwana B, Al Kadri H, Hassan S, Tulandi T.Preoperative ripening of the cervix before operative hysteroscopy. Cochrane Database Syst Rev.2015;(4):CD005998.2015 年 4 月 23 日发布。doi:10.1002/14651858.CD005998.pub2

4.Charoenkwan K, Nantasupha C.Methods of pain control during endometrial biopsy: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. J Obstet Gynaecol Res.2020;46(1):9-30.doi:10.1111/jog.14152